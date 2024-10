L'ultimo aggiornamento di Windows 11 blocca alcuni videogiochi

Windows 11 24H2 è uscito da poco e già si stanno verificando problemi nel reparto bug, con alcuni giocatori di PC che affrontano situazioni frustranti. Fino ad ora, l'aggiornamento 24H2 ha avuto una distribuzione limitata (ai PC Windows 11; i PC Copilot+ eseguono il 24H2 fin dall'inizio, sebbene non con tutte le sue caratteristiche, e un gruppo di nuove abilità dell'IA sono ora in arrivo). Tuttavia, questa cautela non ha impedito la riemersione di alcuni problemi, come prevedibile, colpendo specificamente i giocatori di PC.

Secondo il dashboard sullo stato di salute delle release di Windows, si segnala un problema con Asphalt 8 e un problema potenziale più grave con alcuni giochi che utilizzano Easy Anti-Cheat (EAC). Tra questi ci sono titoli molto popolari come Fortnite e Apex Legends, per esempio. Microsoft spiega: "Alcuni dispositivi che utilizzano Easy Anti-Cheat smettono di rispondere e ricevono una schermata blu".

È importante notare che non tutti i giochi EAC sono interessati; solo i titoli che utilizzano una versione precedente dello strumento anti-cheating non funzionano correttamente con Windows 11 24H2. Tom's Hardware riporta che le versioni di EAC antecedenti ad aprile 2024 causano la schermata blu della morte per "gestione della memoria" (in altre parole, un blocco totale). Inoltre, i processori AMD Ryzen non sono colpiti, mentre il problema riguarda solo i PC con CPU Intel, e non i chip più vecchi: solo i processori Alder Lake o più recenti del Team Blue.

Il bug di Asphalt 8 è più semplice, poiché potrebbe occasionalmente bloccarsi e smettere di rispondere. Di conseguenza, sono stati applicati limiti di compatibilità ai PC che hanno installato Asphalt 8 o una versione non aggiornata di Easy Anti-Cheat, per evitare problemi. Se rientrate in queste categorie, non riceverete Windows 11 24H2 e non lo vedrete in Windows Update fino a quando Microsoft non risolverà questi difetti di incompatibilità.

Problemi e patch: il dilemma di Asphalt 8

Non c'è molto da fare per Asphalt 8, a meno che non si voglia rimuovere il gioco se si è alla ricerca disperata dell'aggiornamento 24H2 di Windows 11 (anche se potrebbe essere necessario aspettare ancora, vista la distribuzione graduale).

Per quanto riguarda Easy Anti-Cheat, si può provare a installare l'ultima patch per ogni gioco che utilizza questo strumento, sperando che l'utility sia aggiornata all'interno della patch. Con una versione più recente di Easy Anti-Cheat, si spera di non dover affrontare ulteriori inconvenienti.

Per essere equi nei confronti di Microsoft, è importante che gli sviluppatori forniscano l'ultima versione di Easy Anti-Cheat con l'aggiornamento più recente del gioco; i titoli non dovrebbero utilizzare una versione EAC di sei mesi fa (o più vecchia). Se lo sviluppatore non ha distribuito una versione recente di EAC con gli aggiornamenti del gioco, non è colpa di Microsoft.

Inoltre, Microsoft ha segnalato alcuni problemi non legati al gioco con Windows 11 24H2. Tra questi, i sensori di impronte digitali che diventano irregolari, app che personalizzano gli sfondi causando problemi e altre incompatibilità con PC dotati del driver Intel Smart Sound Technology (SST).

Tuttavia, non ci sono problemi evidenti, il che è ovviamente un sollievo, anche se è ancora presto per l'aggiornamento 24H2. Come già detto, finora solo un numero limitato di utenti di Windows 11 ha ricevuto il 24H2.