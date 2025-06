Xbox Ally è realtà: Microsoft svela la sua console portatile con Asus

Durante l’Xbox Games Showcase 2025, Microsoft ha presentato ufficialmente la ROG Xbox Ally, una variante dedicata Xbox del popolare handheld gaming PC di Asus.

La console arriverà in due versioni:

- Xbox Ally (bianca): pensata per il gaming a 720p, simile alla Steam Deck di Valve.

- Xbox Ally X (nera): destinata a prestazioni superiori, con risoluzione tra 900p e 1080p.

Entrambe vantano un display da 7 pollici Full HD a 120Hz e montano chip AMD Ryzen. La versione base integra il Ryzen Z2 A, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X-6400 e SSD da 512 GB. Il modello X, invece, monta il nuovo Ryzen AI Z2 Extreme, con 24 GB di RAM LPDDR5X-8000 e SSD da 1 TB.

Due console-portatili pensate per il cloud e il gaming Xbox in mobilità, pronte a sfidare Steam Deck e ROG Ally standard con un’estetica e un ecosistema Xbox completo.

A differenza dei modelli attuali di ROG Ally e ROG Ally X, le versioni Xbox presentano un design rivisitato con impugnature sagomate, ispirate alla forma del controller wireless Xbox.

Come prevedibile, entrambi i modelli Xbox adottano il classico schema di comandi ABXY, un tasto Home dedicato e, proprio come i controller Xbox Series X/S, grilletti a effetto Hall con feedback impulsivo. Un dettaglio che non solo rende l’esperienza familiare per chi gioca già su Xbox, ma che contribuisce anche a offrire alcuni tra i migliori grilletti analogici su una console portatile.

Windows 11 incontra la personalizzazione Xbox

Anche se le nuove ROG Xbox Ally e Xbox Ally X attirano subito l’attenzione, è bene ricordare che i PC portatili attuali supportano già i giochi Xbox grazie a Windows 11 e Xbox Cloud Gaming. Tuttavia, l’esperienza non è sempre stata fluida, soprattutto se confrontata con quella più immediata offerta da Steam Deck.

Microsoft ha quindi lavorato per ottimizzare Windows in modo specifico per le Xbox Ally, introducendo una nuova interfaccia a schermo intero in stile Xbox, pensata proprio per il gaming da dispositivi portatili. Questo ambiente raccoglie in un’unica schermata i giochi Xbox, ma anche quelli provenienti da Steam, Epic Games Store e altri launcher.

Sono state inoltre apportate modifiche all’app Xbox e alla Game Bar, ora più adatte al formato handheld, con quest’ultima che si integra direttamente con Armoury Crate di Asus.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia semplice da usare, che consenta di accedere a giochi Xbox, PC, streaming in cloud e app come Discord con la stessa facilità.

Se le Xbox Ally riusciranno a garantire prestazioni all’altezza, potrebbero rappresentare un’alternativa davvero interessante, o una console complementare, rispetto a Steam Deck. Anche perché, al momento, è la Nintendo Switch 2 a dominare la scena portatile: per rendersene conto basta dare un’occhiata a quanto sia difficile trovarla in stock.

Un portatile Xbox come la Ally potrebbe quindi rubare la scena, almeno per un po’. Per ora non ci sono dettagli ufficiali su prezzo o data di uscita, ma è probabile che si allineino a quelli degli attuali modelli ROG Ally.