Stellar Blade potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: il porting è in discussione

Secondo quanto riportato da PlayForum, Stellar Blade – l’action game pubblicato da Sony Interactive Entertainment su PS5 e recentemente approdato su PC – sarebbe in fase di sviluppo per Nintendo Switch 2. La notizia arriva dopo l’enorme successo su Steam, dove il titolo è diventato il miglior lancio single player per PlayStation su PC.

Il team coreano Shift Up avrebbe distribuito centinaia di console Switch 2 ai propri dipendenti, alimentando ulteriormente le voci di un porting imminente. Interpellato da PlayForum, lo studio ha dichiarato che “nulla è ancora confermato”, ma che stanno “valutando diverse possibilità internamente”.

Al momento non è chiaro se Sony si occuperà anche della pubblicazione sulla nuova console Nintendo. Nonostante alcune aperture, la casa giapponese non ha ancora portato i propri giochi su larga scala sulla piattaforma rivale. Tuttavia, l’arrivo su Switch 2 di titoli di terze parti come Elden Ring, Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Cyberpunk 2077 rende sempre più probabili futuri crossover.

Nel frattempo, Shift Up ha già confermato lo sviluppo di un sequel di Stellar Blade, con una finestra di lancio prevista prima del previsto. L’eventuale debutto su Switch 2 segnerebbe un passo importante nella diffusione multipiattaforma dei titoli PlayStation.