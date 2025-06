Sony ha annunciato ufficialmente l’inizio delle celebrazioni per i 15 anni di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento nato il 29 giugno 2010. Per l’occasione, l’azienda ha preparato una serie di eventi, offerte e contenuti riservati agli abbonati, disponibili da oggi fino al 12 agosto.

I festeggiamenti iniziano con una prova gratuita di WWE 2K25 per i membri Premium, già disponibile, seguita dal Game Trial di Monster Hunter Wilds, attivabile dal 30 giugno. Oltre ai giochi, gli utenti possono riscattare da subito il Valorant PS Plus Pack, che include oggetti estetici esclusivi e 10 Punti Radianite.

Dal 27 al 29 giugno sarà attivo il PlayStation Store Exclusive Offer Weekend, che offrirà sconti su titoli come Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII e Star Wars Outlaws. Il giorno successivo, il 28 giugno, si terrà il PlayStation Plus 15th Anniversary Cup, un torneo speciale in cui i giocatori potranno sfidarsi su EA Sports FC, NBA 2K, Tekken 8, UFC, Madden NFL, College Football e altri titoli, con premi come valuta virtuale, avatar esclusivi PSN e crediti Sony Pictures Core.

Sempre il 28 giugno, partirà anche un weekend multiplayer gratuito, durante il quale sarà possibile giocare online senza abbonamento. Per tutta la durata dell’iniziativa, infine, i membri Premium potranno usufruire di uno sconto del 15% su oltre 2.000 film presenti nella libreria Sony Pictures Core.

Sony ha anche annunciato i giochi (qui i migliori) gratuiti di luglio per gli abbonati PS Plus: Diablo 4, The King of Fighters XV e Jusant, confermando così una lineup estiva all’insegna della varietà.

“Da parte di tutti noi di Sony Interactive Entertainment, vogliamo ringraziare i fan per il loro supporto in tutti questi anni”, si legge nel comunicato ufficiale.