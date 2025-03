Niente Switch 2, ma Nintendo ha ancora sorprese: Direct a sorpresa domani per la console attuale

Contro ogni aspettativa e confermando voci che fino a poco fa sembravano decisamente poco credibili, Nintendo ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo Direct. L’evento andrà in onda già questa settimana, con tempistiche davvero imminenti: l’appuntamento è fissato per domani, 27 marzo, alle ore 15:00 italiane.

Nel comunicato diffuso dalla compagnia, viene subito chiarito un punto fondamentale: non ci saranno informazioni sulla prossima console, la tanto chiacchierata Nintendo Switch 2. Tuttavia, la presentazione durerà ben 30 minuti e sarà interamente dedicata all’attuale Nintendo Switch, con annunci e aggiornamenti sui titoli in arrivo nei prossimi mesi. Un segnale forte, che dimostra come la console sia ancora pienamente nel vivo del suo ciclo vitale.

Tune in tomorrow, March 27th, at 7 a.m. PT for a livestreamed #NintendoDirect, featuring around 30 minutes of upcoming games for Nintendo Switch. There will be no updates about Nintendo Switch 2 during this presentation.Watch it here: https://t.co/sJFoxe0mq0 pic.twitter.com/1XeAuff5o1March 26, 2025

Nintendo Switch 2? Per ora no...

Per quanto riguarda invece la nuova console, è già stato fissato un altro Nintendo Direct dedicato, in programma per la prossima settimana. L’appuntamento è previsto per il 2 aprile e sarà interamente focalizzato su Nintendo Switch 2, con dettagli ufficiali sui giochi e sulle caratteristiche della futura piattaforma.

L’appuntamento del 27 marzo alle ore 15:00 offrirà una mezz’ora abbondante di aggiornamenti dedicati esclusivamente all’attuale Nintendo Switch. Nonostante l’arrivo della nuova console sia ormai imminente, la piattaforma attuale sembra avere ancora diverse carte da giocare. Anche perché la transizione verso Nintendo Switch 2 potrebbe rivelarsi graduale e tutt’altro che immediata.

Al momento è difficile prevedere con esattezza cosa includerà questo Nintendo Direct, soprattutto considerando che Nintendo cercherà di evitare sovrapposizioni con gli annunci già previsti per l’evento del 2 aprile. Una scelta che potrebbe mettere in discussione la presenza di titoli molto attesi come Metroid Prime 4.

Detto questo, sono ancora diversi i giochi in uscita per Switch nel corso del 2024, quindi è lecito aspettarsi una panoramica su produzioni in arrivo entro la fine dell’anno — e magari anche qualche sguardo al 2025. Le possibilità, in tal senso, sono piuttosto ampie.

Non manca poi chi spera di vedere finalmente Hollow Knight: Silksong, complice una serie di segnali che in questi giorni hanno riacceso l’attenzione sul progetto di Team Cherry. È vero che il gioco potrebbe essere più legato a Microsoft per quanto riguarda la promozione, ma non si può escludere del tutto una sua apparizione nel Direct.

Tra i possibili protagonisti della presentazione troviamo anche titoli già noti ma ancora in attesa di una data d’uscita, come Leggende Pokémon: Z-A, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore e Dragon Quest I & II HD-2D Remake, solo per citare i più attesi.