Lies of P Overture: il director conferma modifiche alla difficoltà dopo le critiche

Round8 Studio ha confermato che Lies of P: Overture riceverà aggiustamenti alla difficoltà in risposta ai commenti della community.

Nel nuovo Director’s Letter pubblicato dopo il lancio a sorpresa del DLC durante il Summer Game Fest, il direttore Jiwon Choi ha ringraziato i giocatori per il supporto e ha assicurato che il team è già al lavoro su modifiche che andranno a toccare soprattutto il sistema di combattimento e il livello di sfida.

"Stiamo esaminando tutto con attenzione e abbiamo già iniziato a valutare quando implementare alcuni dei vostri suggerimenti," ha dichiarato Choi. "Tra tutti i feedback ricevuti, stiamo prestando particolare attenzione all’esperienza di combattimento."

Una dichiarazione che lascia intendere miglioramenti imminenti, pensati per rendere l’esperienza più equilibrata e godibile per tutti i giocatori.

Lies of P: Director's Letter - YouTube Watch On

Nonostante l'accoglienza positiva da parte della critica, Lies of P: Overture è stato giudicato troppo difficile da molti giocatori, anche alla difficoltà standard Legendary Stalker. Diversi commenti online segnalano come il DLC sia persino più impegnativo del gioco base, con nemici che infliggono danni eccessivi e incontri sbilanciati.

"Sono al livello 300 e non dovrei essere eliminato da nemici base in due colpi," scrive un utente su Steam (via IGN). "Il problema è che gli scontri sono pensati per affrontare più nemici contemporaneamente, ma se anche uno solo ti toglie metà della vita con un colpo, diventa frustrante."

Il director Jiwon Choi ha preso atto delle critiche e ha confermato che Round8 Studio interverrà con un aggiornamento per ridurre la difficoltà, pur con grande cautela:

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

"Abbiamo identificato alcune aree che non hanno funzionato come previsto. Stiamo valutando diversi aggiustamenti, inclusa una riduzione della difficoltà. Tuttavia, il combattimento è un elemento centrale di Lies of P, quindi ogni modifica richiede attenzione e test approfonditi."

Non c'è ancora una data per la patch, ma lo studio ha promesso aggiornamenti futuri.

Nel frattempo, la stampa specializzata ha lodato il DLC: secondo Rhys Wood di TechRadar Gaming, si tratta di un’espansione ambiziosa e riuscita, con livelli ispirati e boss memorabili, in grado di arricchire ulteriormente il pacchetto completo di Lies of P.