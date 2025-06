Lies of P Overture: guida alle difficoltà di gioco

Con l'arrivo dell’espansione gratuita Lies of P Overture, il soulslike ispirato a Pinocchio cambia pelle e diventa più accessibile anche ai neofiti. Una delle novità più importanti riguarda l’introduzione dei livelli di difficoltà, una funzione assente nella versione originale. In questa guida alla difficoltà di Lies of P, vediamo come funzionano le tre modalità disponibili e quale scegliere in base al vostro stile di gioco.

Tutte le difficoltà di Lies of P Overture spiegate nel dettaglio

L'aggiornamento ha introdotto tre opzioni selezionabili liberamente e modificabili in ogni momento: Guida della Farfalla, Burattino Risvegliato e Persecutore Leggendario. Ecco cosa cambia davvero.

Guida della Farfalla - Modalità facile per principianti

Pensata per chi vuole godersi la storia senza stress, Guida della Farfalla è la modalità più semplice di Lies of P. Nemici meno aggressivi, attacchi più lenti e meno danni subiti rendono i combattimenti molto più accessibili. È perfetta per chi è nuovo ai giochi soulslike o desidera un’esperienza narrativa senza frustrazione. Le schivate bastano nella maggior parte dei casi, rendendo i parry opzionali.

Burattino Risvegliato - Modalità normale semplificata

Questa modalità offre un buon compromesso: i nemici sono leggermente depotenziati, ma i combattimenti richiedono ancora attenzione. Burattino Risvegliato è l’ideale per chi cerca un'esperienza più leggera senza rinunciare completamente alla sfida. Le meccaniche di gioco restano intatte, ma gli errori vengono perdonati più facilmente.

Persecutore Leggendario - La difficoltà originale

Chi vuole affrontare Lies of P Overture nella sua forma più pura deve selezionare Persecutore Leggendario, ovvero la difficoltà originale del gioco base. Tutti i nemici hanno comportamenti e statistiche standard, e ogni errore si paga caro. Questa è la scelta perfetta per chi ha già esperienza con i soulslike.

È possibile cambiare la difficoltà in qualsiasi momento?

Uno degli aspetti migliori è che potete cambiare difficoltà quando volete, anche durante il gioco. Questa flessibilità permette di adattare l’esperienza in base alle esigenze del momento, senza penalizzazioni. Inoltre, i trofei e gli obiettivi non vengono influenzati dalla difficoltà, quindi ottenere il Platino o i 1000G è possibile anche giocando alla modalità più semplice.

Attenzione al New Game Plus 4: la sfida si alza per tutti

Con il nuovo aggiornamento, Lies of P aumenta la difficoltà anche nei New Game Plus più avanzati. Dal NG+4 in poi, i nemici diventano molto più forti, indipendentemente dalla difficoltà selezionata. Questo dettaglio è importante per i veterani che vogliono completare tutte le run successive.