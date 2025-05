Kingdom Come Deliverance 2 è un successo da 3 milioni di copie: gli RPG non sono mai stati così vivi

Il 2025 continua a dimostrarsi un anno eccezionale per chi ama i giochi di ruolo, con produzioni che uniscono grande qualità narrativa e meccaniche di gioco profonde.

Una delle sorprese più apprezzate degli ultimi giorni è Clair Obscur: Expedition 33, che ha saputo imporsi rapidamente su altri RPG di spicco. Ma prima ancora dell’arrivo di questa nuova proposta, un’altra uscita aveva già conquistato i riflettori: Kingdom Come: Deliverance 2.

Lo studio Warhorse ha appena annunciato che il sequel ha già superato le 3 milioni di copie vendute. Un risultato che dimostra quanto anche un gioco complesso e poco accomodante possa trovare spazio sul mercato, sfidando le scelte più conservative dei grandi editori (il titolo è acquistabile anche su Amazon).

Nel frattempo, anche il primo capitolo ha segnato un nuovo record, superando i 10 milioni di copie distribuite. Un dato che conferma come la saga abbia costruito un seguito solido e appassionato.

L’ottima accoglienza riservata al secondo episodio ha spinto molti giocatori a riscoprire le origini della storia, complici anche le offerte ricorrenti negli store digitali. Warhorse ha voluto ringraziare la community per il supporto, celebrando il momento con un messaggio dedicato a chi ha creduto nel progetto sin dall’inizio.

Visti questi numeri, non sorprende che Kingdom Come: Deliverance 2 venga già indicato da tanti come uno dei principali contendenti al premio GOTY 2025. E a quanto pare, anche il cast condivide questo entusiasmo: l’attore che interpreta Hans ha dichiarato di essere contento del rinvio di GTA 6, vedendolo come un’occasione in più per brillare.