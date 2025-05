GTA 6 rinviato ufficialmente: fissata una nuova data d’uscita

Rockstar Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di Grand Theft Auto 6, ma ha anche confermato un rinvio rispetto alla finestra precedentemente prevista.

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, lo studio ha dichiarato che il nuovo capitolo della celebre serie open world uscirà il 26 maggio 2026, posticipando di un anno rispetto al generico "2025" annunciato in precedenza.

"Siamo spiacenti che l’uscita sia più lontana di quanto speravate. L’entusiasmo intorno a un nuovo Grand Theft Auto è stato davvero travolgente per tutto il nostro team," si legge nel messaggio ufficiale. "Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco."

Rockstar motiva il ritardo con la volontà di superare le aspettative dei fan, come già accaduto con i precedenti titoli. L’obiettivo, spiegano, è raggiungere il livello di qualità che i giocatori meritano.

La software house ha anche promesso che nuove informazioni arriveranno a breve.

Il primo trailer del gioco, pubblicato il 4 dicembre 2023, ha già superato i 251 milioni di visualizzazioni su YouTube. Grand Theft Auto 6 sarà ambientato nello stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida e sede della storica Vice City. La storia seguirà Lucia e il suo partner in una fuga dalla legge.

Secondo gli analisti, il lancio sarà uno degli eventi di intrattenimento più imponenti di sempre, con oltre un miliardo di dollari di entrate attese dai soli preordini.

Grand Theft Auto 6 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.