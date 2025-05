Hellblade 2 in versione fisica? arriva finalmente la risposta

Senua’s Saga: Hellblade 2 potrebbe debuttare in formato fisico in concomitanza con l’uscita su PlayStation 5 prevista per l’estate.

In occasione del primo anniversario del gioco, Ninja Theory ha confermato che il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice arriverà su PS5 nei prossimi mesi, ma senza fornire ulteriori dettagli. Ora, però, è emerso che il titolo riceverà una versione fisica, non solo su PS5 ma anche su Xbox Series X e Series S.

Come segnalato da Wario64, l’ESRB ha classificato una versione fisica del gioco con Limited Run Games come publisher. La pagina ufficiale indica PS5 e Xbox Series tra le piattaforme di riferimento, ma non riporta ancora una data di uscita. È possibile che la pubblicazione coincida con il lancio su PS5, atteso tra giugno e settembre.

In parallelo, un’altra scheda mostra che Hellblade: Senua's Sacrifice è in arrivo anche su Nintendo Switch, sempre tramite Limited Run Games. Anche in questo caso non è stata ancora comunicata una finestra di lancio.

Hellblade: Senua's Sacrifice (Switch) & Senua’s Saga: Hellblade II (PS5/XSX) physicals coming via LRG[image or embed]@wario64.bsky.social

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato pubblicato inizialmente come esclusiva per PC e Xbox Series X|S, ma l’arrivo imminente su PlayStation 5 porterà con sé anche un aggiornamento per le versioni già disponibili.

Come confermato da Ninja Theory, il gioco riceverà “nuove funzionalità” tramite update, presumibilmente in concomitanza con il debutto su PS5. In un post ufficiale sul sito dello studio, il team ha dichiarato di aver “lavorato duramente per ottimizzare al massimo Hellblade 2 su PS5 e PS5 Pro”, con l’obiettivo di offrire “la migliore esperienza possibile”.

Queste parole lasciano intendere che l’aggiornamento potrebbe introdurre miglioramenti grafici e di performance anche sulle piattaforme già supportate.