Hellblade 2 Enhanced: data di uscita, novità e upgrade gratuito PS5 per il primo capitolo

Xbox ha ufficializzato tutte le novità legate a Hellblade 2 Enhanced, versione migliorata del recente Senua’s Saga: Hellblade II, in uscita il 12 agosto 2025 su PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Xbox). L’aggiornamento sarà gratuito su Xbox e PC, mentre la versione PS5 costerà 49,99 dollari, rappresentando il debutto del sequel su console Sony.

Per gli utenti PlayStation 5 sarà disponibile anche una Deluxe Edition da 69,99 euro che include:

- Hellblade 2 Enhanced

- Una versione ottimizzata PS5 del primo capitolo, Senua’s Sacrifice

- La colonna sonora originale del primo gioco

- Chi possiede già Hellblade: Senua’s Sacrifice su PS4 potrà aggiornare gratuitamente alla versione PS5.

Tra le nuove funzionalità di Hellblade 2 Enhanced troviamo:

- Modalità performance a 60fps

- Preset "Very High" su PC per spingere al massimo la resa grafica

- Verifica ufficiale Steam Deck

- Nuova modalità di gioco con la Dark Rot (il maleficio cresce a ogni fallimento, fino al Game Over totale)

- Photo mode avanzato con tab "Motion" per acquisizioni video cinematografiche

- Developer Commentary con oltre 4 ore di contenuti dietro le quinte

Il lancio di Hellblade 2 Enhanced punta ad ampliare l’esperienza originale con nuove modalità e migliorie tecniche pensate per sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme current-gen. L’arrivo su PS5 segna inoltre un passo importante per la serie, aprendola a un nuovo pubblico in vista dei prossimi progetti di Ninja Theory.