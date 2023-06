Conviene prendere subito un iPhone 14 Pro o aspettare iPhone 15 Pro?

Con iPhone 15 che probabilmente arriverà a settembre, questo è un momento difficile per iPhone 14 Pro.

Siamo abbastanza vicini all’uscita dei prossimi modelli, e potrebbe valere la pena aspettare per prendere uno di questi. Oppure conviene scegliere un iPhone 14 Pro a un prezzo inferiore, quando non sarà più l'ultimo modello uscito?

Di seguito abbiamo analizzato gli aspetti principali che dovreste considerare prima di acquistare un iPhone 14 Pro.

Aspettate se volete avere un iPhone 14 Pro a un prezzo inferiore

iPhone 14 Pro probabilmente scenderà di prezzo nel corso dell'anno. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quando esce un nuovo iPhone, di solito il modello precedente scende subito di prezzo. Per questo motivo, con l’uscita di iPhone 15 e degli altri modelli della serie (probabilmente a settembre), ci aspettiamo un calo del prezzo per iPhone 14 Pro.

Probabilmente i rivenditori di terze parti avranno scorte residue e saranno desiderosi di liberarsene, quindi sarà il momento ideale per acquistare un iPhone 14 Pro a prezzo scontato.

C’è da aggiungere che non è detto dobbiate aspettare l'uscita di iPhone 15 Pro e del tanto vociferato iPhone 15 Ultra, visto che Il Prime Day 2023 (previsto per metà luglio) si sta avvicinando. È improbabile che in quell'occasione si verifichino sconti significativi su iPhone 14 Pro, ma potrebbe esserci l’occasione per un piccolo risparmio.

Le offerte più importanti potrebbero invece arrivare durante il Black Friday, il 24 novembre. In quella data (e nei giorni successivi) è probabile che molti smartphone saranno protagonisti di sconti importanti: tra questi potrebbe esserci anche iPhone 14 Pro, che non sarà più l'ultimo modello uscito.

Acquistate subito un iPhone 14 Pro se volete uno dei migliori smartphone il prima possibile

iPhone 14 Pro è uno dei migliori smartphone in circolazione. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aspettare non è per tutti, soprattutto se il vostro attuale smartphone è in qualche modo danneggiato o non più nuovissimo. Potreste desiderare, o addirittura avere bisogno, di un aggiornamento a breve, e in questo caso non sbagliereste acquistando subito un iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro è uno dei migliori smartphone che si possano acquistare, e lo sarà ancora al lancio di iPhone 15 Pro.

Ha un chipset più potente di qualsiasi smartphone Android, una struttura di alto livello, fotocamere competitive e una Dynamic Island, che non troverete su nessun altro telefono al momento.

Quindi, acquistando un iPhone 14 Pro avrete un ottimo telefono che giustifica il suo prezzo elevato, anche adesso, a distanza di mesi dal lancio di iPhone 15.

Aspettate se volete novità per quanto riguarda design e standard di ricarica

iPhone 14 Pro è dotato di una porta Lightning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I due aggiornamenti principali che ci aspettiamo da iPhone 15 Pro riguardano la porta di ricarica - con un presunto passaggio dallo standard Lightning all’USB-C - e il design, con bordi in titanio e cornici più sottili.

Se queste sono cose che vi interessano molto, allora dovreste aspettare e acquistare iPhone 15 Pro.

Questi non sono gli unici aggiornamenti che ci aspettiamo, ma gli altri finora sembrano meno significativi. Quasi certamente ci sarà un nuovo chipset, ma dato che iPhone 14 Pro è già tremendamente potente, probabilmente non noterete grandi differenze.

Si parla anche di un nuovo sensore per una delle fotocamere, ma probabilmente la configurazione di base rimarrà simile.

Acquistate un iPhone 14 Pro ora se siete più interessati a iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro potrebbe essere un enorme upgrade rispetto a iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con iPhone 15 Pro non ci aspettiamo grandi miglioramenti alla fotocamera, allo schermo o alla batteria: se per voi questi sono aspetti molto importanti, potete tranquillamente acquistare iPhone 14 Pro e magari passare a iPhone 16 Pro alla fine del 2024.

Non abbiamo ancora sentito parlare molto di questo telefono, ma sembra che iPhone 16 Pro avrà uno schermo più grande da 6,3 pollici che potrebbe consentire ad Apple di inserire una batteria più grande o fotocamere migliori, tra cui forse un obiettivo a periscopio e il Face ID sotto il display, il che significherebbe un grande cambiamento nel design.

In altre parole, iPhone 16 Pro potrebbe essere un aggiornamento molto più importante rispetto a iPhone 15 Pro, ma visto che manca ancora più di un anno alla sua uscita non vi suggeriamo di acquistare nulla fino ad allora: comprate un iPhone 14 Pro e, se queste indiscrezioni si riveleranno fondate e vi interesseranno, potreste sentirvi pronti per un nuovo aggiornamento.

Non preoccupatevi del supporto a lungo termine

iPhone 14 Pro riceverà aggiornamenti per anni. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un'ultima cosa da notare è che non dovete preoccuparvi che Apple smetta di supportare iPhone 14 Pro a breve. A parte il fatto che ha meno di un anno, Apple spesso mantiene i suoi iPhone aggiornati fino a sei anni.

Se si considera che i telefoni Android tendono a ricevere solo tra i due e i quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo, ciò significa che qualsiasi iPhone prodotto negli ultimi due anni o giù di lì sarà, come minimo, supportato per un periodo pari a quello degli ultimi top di gamma Android, e in molti casi superiore.