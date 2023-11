Windows 11, arriva l'app per iPhone e iPad

Ora è possibile avere Windows sul proprio iPhone, iPad o Mac o MacBook (più o meno) grazie all'ultima innovazione di Microsoft per il suo sistema operativo, anche se al momento è previsto un notevole ostacolo di cui parleremo più avanti.

Naturalmente, non stiamo parlando di un'installazione completa del sistema operativo desktop, ma piuttosto della nuova app Windows di Microsoft.

L'applicazione consente di eseguire lo streaming del desktop di Windows 11 da un PC remoto al dispositivo Apple (o a un altro dispositivo Windows o a qualsiasi altro dispositivo dotato di browser). In alternativa, è possibile trasmettere un'istanza di Windows 365 o altre opzioni come Azure Virtual Desktop.

L'app Windows è essenzialmente un hub che facilita lo streaming delle istanze desiderate su un determinato dispositivo. Offre il supporto per le configurazioni multi-monitor e il reindirizzamento dei dispositivi per consentire l'uso dell'hardware collegato, come stampanti, webcam, altoparlanti e così via, collegato al dispositivo su cui è in esecuzione l'app.

L'app per Windows è attualmente in anteprima ed è disponibile per iOS, iPadOS, macOS e Windows stesso. Chi esegue lo streaming di un'istanza desktop di Windows tramite un browser web non deve installare alcun software.

Le cose potrebbero cambiare

(Image credit: Microsoft)

L'inghippo di cui abbiamo parlato riguarda il fatto che, oltre a essere una beta, l'app per Windows funziona solo per gli account aziendali Microsoft, non per quelli personali, per ora.

Ma come sottolinea The Verge, il login sulla versione Windows dell'app sembra avere un'opzione per utilizzare un account Microsoft personale, solo che non funziona ancora.

Non è una sorpresa, visto che si tratta di una versione beta, e questa è l'altra avvertenza: non è detto che tutto funzioni ancora correttamente.