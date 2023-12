Nvidia RTX 3050 6GB: se le specifiche sono queste potrebbe essere un flop

Abbiamo appena scoperto qualche novità sulla presunta Nvidia RTX 3050 che potrebbe debuttare il prossimo febbraio.

Wccftech segnala che la RTX 3050 con 6 GB di VRAM (invece che 8 GB) è stata oggetto di discussione sui forum cinesi di Board Channels. Dal thread sono emersi alcuni dettagli interessanti.

Mentre in precedenza si pensava che Nvidia avesse in programma di lanciare questa RTX 3050 6GB a gennaio, le nuove puntano tutte al mese di febbraio. C'è persino un riferimento per il prezzo, che dovrebbe essere di 179 dollari americani. Non ci sono riferimenti sul possibile prezzo in Euro, ma dovrebbe trattarsi di una scheda video con un prezzo di partenza al di sotto dei 200€.

Stando alle specifiche trapelate in precedenza il numero di core CUDA potrebbe essere ridotto del 20% rispetto alla variante 8GB, così come la VRAM (anche il bus di memoria sarà ridotto a 96 bit). Inoltre, Wccftech riporta che anche la velocità di clock di base sarà ridotta di quasi il 20% rispetto alla RTX 3050 più costosa.

Analisi: economica si, ma cosi ha senso?

Se Nvidia riduce sostanzialmente il numero di core e la velocità di clock della RTX 3050 da 6 GB, come previsto, oltre a eliminare 2 GB di VRAM (e a ridurre il bus di memoria), la nuova entry level potrebbe essere decisamente più lenta della già mediocre RTX 3050 da 8 GB.

Se questo dato fosse corretto, o perlomeno vicino alla realtà, la RTX 3050 da 6GB sarebbe davvero poco appetibile per i gamer.

Francamente la RTX 3050 8GB non era una proposta così allettante fin dall'inizio, motivo per cui una versione castrata al prezzo ipotizzato non ha molto senso, soprattutto se la paragoniamo alla Radeon RX 6600 di AMD.

Tuttavia è possibile che le specifiche o il prezzo di questo aggiornamento siano sbagliati e francamente ce lo auguriamo. Sarà il tempo a dircelo e non dovremo attendere ancora molto, visto che Nvidia sembra intenzionata a rimpiazzare le sue GTX 1650 e 1630. Forse l'unico scopo della RTX 3050 potrebbe essere quello di rimpiazzare le GTX di fascia bassa. Staremo a vedere.