Nvidia accantona la RTX 4090 Ti per dedicarsi a due GPU di fascia media

La Nvidia GeForce RTX 4090 Ti è stata oggetto di indiscrezioni fin dalla presentazione della gamma RTX 4000 a settembre del 2022. Tuttavia, un nuovo report lascia intendere che il produttore abbia deciso di accantonare il progetto per dedicarsi al segmento di fascia media con il lancio di due nuove GPU consumer.

A dirlo è il noto leaker kopite7kimi che si starebbe basando su un'indiscrezione emersa nell'ottobre del 2022 secondo la quale lo sviluppo della 4090 Ti è stato interrotto a causa dell'elevato consumo energetico della scheda.

La stessa fonte afferma inoltre che Nvidia potrebbe presentare due nuove versioni delle schede grafiche GeForce RTX 4060 (AD103) e RTX 4070 (AD106).

Al momento non ci molte informazioni su quali potrebbero essere le specifiche dei due modelli midrange, ma se l'indiscrezione si rivelasse veritiera potremmo assistere all'arrivo delle varianti Super della RTX 4060 e della 4070. Come fa notare PCGamesN , potrebbe anche arrivare una versione con più VRAM della RTX 4070 basata sul chip AD103d della RTX 4080.

Opinione: Nvidia non ha bisogno di una RTX 4090 Ti

Ci sono diverse possibili ragioni per cui Nvidia potrebbe accantonare la RTX 4090 Ti.

In primis c'è il già citato consumo energetico troppo elevato. Un'altra ragione indicata da PCGamesN nell'articolo linkato sopra è che Nvidia potrebbe essere soddisfatta della popolarità e delle vendite della GeForce RTX 4090 vanilla, una delle migliori schede grafiche sul mercato attuale, e non vuole proporre un altro aggiornamento che non avrà lo stesso successo.



Quest'ultima teoria è supportata dai risultati deludenti ottenuti dalla 4060 Ti, che secondo i più noti rivenditori di tutto il mondo ha venduto davvero pochissimo. Le vendite sembrano essere così negative che Nvidia ha abbandonato la RTX 4060 Ti da 16 GB senza alcun proclama.

In ogni caso, Nvidia fa benissimo a non rilasciare una versione Ti della sua scheda più forte, soprattutto considerando che la RTX 3090 Ti della scorsa generazione era una scheda di nicchia che ha venduto pochissimo e che le schede della serie RTX 5000 non sono poi cosi lontane, il che banalizzerebbe ancora di più una 4090 Ti.

Infine, Nvidia ha investito molto sull'intelligenza artificiale e finora ha riscontrato un notevole successo, tanto da aver raggiunto vette mai viste in termini di capitale. Sembra quindi che, almeno al momento, Nvidia sia soddisfatta della sua lineup, il che rende ancora più improbabile il lancio di una RTX 4090 Ti.