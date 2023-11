La GPU integrata dei processori Intel Meteor Lake dovrebbe avere prestazioni simili alla Nvidia GTX 1060

Le CPU Intel Meteor Lake che saranno disponibili dal mese prossimo sui notebook di ultima generazione potranno contare sulla nuova soluzione grafica integrata Intel Arc Alchemist.

Di recente Wccftech ha segnalato il benchmark pubblicato su X (ex Twitter) da Benchleaks e riferito alla GPU integrata Intel. Il benchmark è stato effettuato su un computer portatile MSI Prestige 16 AI Evo con processore Core Ultra 7 155H e possiamo prenderla come riferimento, ma senza dare per scontato che i numeri riportati siano effettivi, dato che si tratta di un'unità di prova.

[GB5 GPU] Unknown GPUCPU: Intel Core Ultra 7 155H (16C 22T)CPUID: A06A4 (GenuineIntel)GPU: Intel ArcAPI: Open CLScore: 27249VRAM: 6.27 GBhttps://t.co/2zApyiWPm4November 15, 2023 See more

In Geekbench 5 OpenCL la GPU Arc integrata è riuscita a raggiungere un risultato di 27.249 punti, che la pone a poca distanza dalla Radeon 780M di AMD. Quest'ultima ha ottenuto un punteggio vicino ai 28.000 punti nella classifica pubblicata da Wccftech, ma ricordiamo che il chip AMD funziona a 30W rispetto ai 28W dell'Intel Core Ultra 7 155H, quindi Intel conserva un leggero vantaggio sul fronte del consumo energetico.

Per fare un paragone con una scheda video discreta, le prestazioni della GPU integrata Intel sono molto vicine a quelle della Nvidia GTX 1060 (-10%), risultato molto interessante se si pensa a quanto potrebbero spingersi in la le grafiche integrate nei prossimi anni.

Analisi: il futuro delle GPU discrete

Per capire di cosa stiamo ragionando bisogna tenere presente che il driver Arc di Intel beneficerà di un ulteriore lavoro di ottimizzazione quando le GPU per laptop Alchemist arriveranno sui portatili. Inoltre, la tecnologia Intel XeSS per l'aumento del frame rate aiuterà le CPU Meteor Lake a garantire frame rate più elevati.



D'altra parte, Geekbench non è certo il modo ideale per misurare le prestazioni di gioco, quindi non possiamo entusiasmarci troppo per il risultato, ma è sicuramente promettente. Per ora possiamo solo rilevare che le GPU integrate di nuova generazione saranno molto più potenti dei modelli contemporanei.

Questo vuol dire che, con tutta probabilità, in un futuro prossimo vedremo sempre più portatili gaming con schede grafiche integrate perfettamente in grado di gestire giochi AAA in 1080p.

Ma in gioco non ci sono solo le GPU Intel. Nel 2024 AMD presenterà i primi modelli Strix Point, delle APU che sfruttano i core delle CPU Zen 5 e aggiungono la grafica RDNA 3 refresh per un mix che si preannuncia davvero potente.

Questo vorrebbe dire che in futuro vedremo sempre più portatili sottili e leggeri con prestazioni grafiche sufficienti per giocare senza la necessità di avere una scheda video discreta. Questo potrebbe fare contenti quegli utenti che si definiscono gamer occasionali e non hanno necessità di giocare in 4K a 100fps, ma si accontentano di farsi una partita di tanto in full HD e prediligono la portabilità e l'autonomia alle prestazioni pure.