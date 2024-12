Gemini 2.0: Google raddoppia la velocità dell'assistente AI

Google ha annunciato il lancio della nuova generazione della famiglia di modelli Gemini AI, inaugurata con Gemini 2.0 Flash. Questo aggiornamento promette miglioramenti significativi, tra cui velocità più elevate, ragionamenti più raffinati e capacità multimodali potenziate, tutti integrati nei servizi e nelle applicazioni AI di Google.

La scelta del momento per l'annuncio potrebbe essere stata strategica, per evitare di sovrapporsi ai recenti aggiornamenti di OpenAI e Apple. Gemini 2.0, tuttavia, si concentra ancora principalmente su progetti sperimentali rivolti agli sviluppatori. Nonostante ciò, ci sono già opportunità interessanti per gli utenti privati: coloro che utilizzano l'Assistente Gemini o interagiscono con le funzionalità di intelligenza artificiale nella Ricerca Google potranno accedere alle potenzialità del nuovo modello.

Se si utilizza Gemini AI attraverso il sito web, su browser desktop o mobile, è ora possibile selezionare Gemini 2.0 Flash dal menu a discesa dei modelli. Questo aggiornamento sarà presto disponibile anche nell'app mobile. Anche se non rappresenta un cambiamento radicale nella vita quotidiana, la rapidità con cui Gemini 2.0 Flash elabora e genera contenuti è impressionante. Google afferma che è il doppio più veloce rispetto a Gemini 1.5 Flash e supera persino il più potente Gemini 1.5 Pro in termini di prestazioni.

Panoramica e novità future

Google sta ampliando l'uso di Gemini 2.0 integrandolo nelle sue funzionalità di AI Overviews, che già forniscono riassunti delle risposte alle query di ricerca senza che gli utenti debbano cliccare sui siti web. Secondo l’azienda, oltre un miliardo di persone hanno interagito con almeno una di queste panoramiche AI, e ciò ha portato a un coinvolgimento più ampio con diverse fonti rispetto al passato.

Con l'inclusione di Gemini 2.0 Flash, le panoramiche AI sono diventate ancora più efficaci nel gestire domande complesse e a più fasi. Ad esempio, se si ha difficoltà con un problema di matematica, è possibile caricare una foto dell'equazione e l'AI Overview non solo la analizzerà, ma guiderà l'utente nella soluzione passo dopo passo. Lo stesso approccio è applicabile al debug del codice: descrivendo il problema, l’AI può spiegare l’errore o persino fornire una versione corretta del codice. In pratica, l'assistente Gemini è ora integrato in Google Search.

Per gli sviluppatori, Gemini 2.0 offre nuove opportunità grazie all'accesso attraverso l'API Gemini in Google AI Studio e Vertex AI. Inoltre, la nuova API Multimodal Live permette di creare esperienze interattive in tempo reale, come tutor virtuali o bot per l'assistenza clienti.

Gli esperimenti in corso stanno anche influenzando progetti di largo respiro che potrebbero avere un impatto diretto sui consumatori. Tra questi, il Project Astra, un assistente AI universale, il Project Mariner, un assistente per browser, e collaborazioni con sviluppatori di videogiochi per rendere più naturali le interazioni con i personaggi in-game.

Questo fa parte della strategia di Google per integrare Gemini in un numero sempre maggiore di prodotti e servizi. Per ora, significa un assistente AI più rapido ed efficiente, capace di competere – e in alcuni casi superare – rivali come ChatGPT.