Apple: dipendente fa causa all'azienda, presunto spionaggio dei dispositivi personali

In una nuova causa, Apple deve affrontare le accuse di monitoraggio illegale dei dipendenti.

La causa sostiene che ai dipendenti viene anche impedito di discutere le condizioni di lavoro

Le denunce separate denunciano differenze di retribuzione basate sul sesso

Un dipendente ha intentato una causa contro Apple a nome dello Stato della California, accusando l'azienda di monitorare illegalmente i dispositivi e gli account personali dei lavoratori e di limitare la libertà di parola, ostacolando le discussioni su compensi e condizioni di lavoro.

La denuncia, presentata da Amar Bhakta, sostiene che il software richiesto da Apple sui dispositivi personali dei dipendenti conceda all'azienda un accesso eccessivo, includendo e-mail personali, librerie di foto e dati sanitari.

Bhakta ha avviato l'azione legale dopo che Apple gli ha chiesto di rimuovere dettagli sulle sue condizioni di lavoro dalla sua pagina LinkedIn e gli ha vietato di parlare del suo impiego durante un podcast.

Causa legale Apple

"La causa afferma che le politiche e le pratiche di sorveglianza di Apple ostacolano e, di conseguenza, violano illegalmente le denunce dei dipendenti, la concorrenza, la libertà di movimento nel mercato del lavoro e la libertà di parola."

Apple, secondo l'accusa, incoraggia i dipendenti a utilizzare dispositivi dell'azienda per motivi di lavoro, ma molti preferiscono utilizzare i propri dispositivi personali per evitare le pesanti restrizioni imposte sui dispositivi forniti dall'azienda. Tuttavia, per utilizzare i propri dispositivi, i dipendenti devono installare un software che concede ad Apple il permesso di accedere a tutti i file presenti sul dispositivo.

In risposta alla causa, Apple ha definito le accuse infondate, dichiarando: "In Apple siamo concentrati sulla creazione dei migliori prodotti e servizi al mondo e lavoriamo per proteggere le invenzioni che i nostri team creano per i clienti."

Gli avvocati che rappresentano Bhakta stanno seguendo anche altri due dipendenti in cause contro Apple, riguardanti presunte discriminazioni retributive di genere nei settori dell'ingegneria, del marketing e dell'AppleCare. Recentemente, Apple è stata oggetto di ulteriori denunce, che affermano che l'azienda impedisca illegalmente ai dipendenti di discutere di pregiudizi sessuali e disparità retributive, accuse che Apple ha categoricamente negato.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Via Reuters