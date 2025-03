Ricercatori di sicurezza hanno sviluppato un nuovo metodo per jailbreakare chatbot IA.

La tecnica non richiede alcuna conoscenza pregressa di programmazione malware.

Il metodo sfrutta scenari ingannevoli per convincere il modello a generare un attacco.

Nonostante l’assenza di esperienza nella programmazione di malware, i ricercatori di Cato CTRL hanno dimostrato di poter jailbreakare diversi LLM, tra cui ChatGPT-4o, DeepSeek-R1, DeepSeek-V3 e Microsoft Copilot, utilizzando un metodo piuttosto insolito.

Il team ha sviluppato "Immersive World", una tecnica basata sul narrative engineering per bypassare i controlli di sicurezza dei modelli IA. Creando un mondo narrativo dettagliato, sono riusciti a far accettare al modello operazioni normalmente vietate, arrivando a sviluppare un infostealer completamente funzionante per Chrome.

Dato che Chrome è il browser più utilizzato al mondo, con oltre 3 miliardi di utenti, il rischio potenziale di questo attacco è enorme.

Gli infostealer malware sono in forte crescita e rappresentano una minaccia sempre più pericolosa. Questo attacco dimostra come la barriera d’ingresso per i cybercriminali sia stata abbassata drasticamente, rendendo possibile la creazione di codice malevolo anche senza esperienza pregressa.

IA da sfruttare per gli attaccanti

Secondo il rapporto, i LLM hanno trasformato radicalmente il panorama della cybersecurity, rendendo le minacce basate sull'intelligenza artificiale un problema sempre più serio per aziende e team di sicurezza. Ora, i criminali informatici possono condurre attacchi più sofisticati con meno esperienza e maggiore frequenza.

Nonostante l’implementazione di misure di sicurezza e policy restrittive, i chatbot sono progettati per essere collaborativi e utili. I ricercatori sono riusciti a sfruttare questa caratteristica per jailbreakare i modelli, inducendoli persino a scrivere e inviare attacchi di phishing senza particolari difficoltà.

"Riteniamo che l'ascesa degli attori malevoli senza esperienza rappresenti un rischio elevato per le aziende, poiché la barriera alla creazione di malware è stata drasticamente abbassata dai tool di GenAI", ha dichiarato Vitaly Simonovich, esperto di threat intelligence presso Cato Networks.

"Gli infostealer sono strumenti chiave per il furto di credenziali e facilitano le violazioni aziendali. La nostra nuova tecnica di jailbreak per LLM, che abbiamo denominato Immersive World, dimostra quanto sia pericolosamente semplice creare un infostealer con l’IA."