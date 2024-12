Sviluppo dell'IA: Google prevede una pausa

Sundar Pichai prevede un anno lento per l'IA nel 2025

Dice che serviranno "scoperte più profonde" per passare alla fase successiva

Molti sono d'accordo, ma il CEO di OpenAI ha pubblicamente suggerito che non ci sarà un rallentamento dello sviluppo dell'IA

L'intelligenza artificiale ha dominato il panorama tecnologico nel 2024, con quasi tutti i principali marchi che hanno introdotto strumenti e aggiornamenti AI per dispositivi come telefoni, laptop, TV e smartwatch, spesso in collaborazione con ChatGPT o altre alternative di punta. Sebbene il 2025 sembri destinato a proseguire su questa strada, il CEO di Google, Sundar Pichai, prevede un rallentamento degli sviluppi dell'IA, sostenendo che i "frutti più facili da cogliere" siano ormai esauriti.

Parlando al DealBook Summit del New York Times, Pichai ha dichiarato: "Penso che il progresso diventerà più difficile" e ha aggiunto che "saranno necessarie scoperte più profonde per accedere alla prossima fase". Secondo lui, l’attuale ritmo di innovazione rallenterà nel 2025, raggiungendo il limite tecnologico degli attuali sistemi di IA, che potrà essere superato solo grazie a investimenti significativi e a sviluppi che richiederanno tempo per maturare. Fino a quando non si verificherà un'altra grande svolta, Pichai prevede miglioramenti incrementali, utili per affinare la tecnologia senza però ridefinirne le capacità, come è accaduto negli ultimi 12 mesi.

Anche altri esperti condividono questa visione. Qualche mese fa, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha paragonato lo sviluppo dell’IA alla rivoluzione industriale, evidenziando come la crescita richieda tempo per raggiungere una piena maturazione, secondo quanto riportato dalla CNBC. Inoltre, un recente articolo del giornalista Edward Zitron, pubblicato nella sua newsletter, esplora le sfide legate all’evoluzione dell’IA. Graham Barlow, esperto del settore, ha commentato le osservazioni di Pichai affermando: "Penso che abbia ragione".

Non tutte le aziende che lavorano sull'intelligenza artificiale condividono pubblicamente la visione di Sundar Pichai. A novembre, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato: "There is no wall" (non c'è un muro), suggerendo che i progressi dell'IA continueranno a ritmo sostenuto. Questo commento è stato una risposta alle critiche secondo cui l'ultimo aggiornamento di ChatGPT rappresentava solo un miglioramento marginale rispetto al modello precedente.

Dietro le quinte, però, la situazione appare diversa. Secondo quanto riportato da Bloomberg (articolo accessibile dietro un paywall), OpenAI, insieme a Google e Anthropic, sta affrontando difficoltà nel far avanzare i propri sistemi di IA, con sforzi significativi per raggiungere obiettivi interni che sembrano sempre più complessi da realizzare.

Non aspettatevi che l'IA scompaia

Data la natura delle scoperte, è difficile prevedere quando si verificherà la prossima svolta significativa. Potrebbe accadere in cinque mesi oppure richiedere cinque anni di esplorazioni. Tuttavia, considerando il potenziale dell’intelligenza artificiale, è improbabile che l'entusiasmo attorno a questa tecnologia svanisca nel breve termine, anche se per un periodo i progressi saranno meno significativi.

Ciò non significa che l'interesse non possa diminuire. Con il progressivo avvicinarsi delle IA di Google, OpenAI, Microsoft, Apple e altre ai limiti attuali e la loro inevitabile omogeneizzazione, è possibile che per un certo tempo il settore si orienti verso altre tecnologie, come è già successo in passato.

Un esempio è rappresentato dalla tecnologia XR: i Google Glass hanno catturato l’attenzione a metà degli anni 2010, seguiti dai primi visori VR di Oculus e HTC. Poi, l'interesse è scemato fino all'uscita di Oculus Quest 2 e al grande annuncio del Metaverso di Meta, che hanno riacceso il dibattito, prima di un nuovo rallentamento. Ora, con l’arrivo del 2025, si prevede un ritorno di interesse, soprattutto con Google e Samsung pronte a svelare nuovi occhiali o visori all’evento di lancio del Samsung Galaxy S25, previsto per gennaio.

L’intelligenza artificiale sta semplicemente seguendo il ciclo naturale delle tendenze tecnologiche. Anche se ci stiamo avvicinando a un periodo di stasi, questo non segna la fine. Approfittate dei più pacati aggiornamenti sull’IA del 2025, perché, anche se temporaneamente passerà in secondo piano, l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale tornerà inevitabilmente a crescere.