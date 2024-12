Windows 10: fine del supporto nel 2025, come prepararsi al cambiamento

Non capita spesso che un software entri nella cultura popolare, ma Windows 10 lo ha fatto sicuramente. Lanciato nove anni fa, il sistema operativo ha raggiunto un miliardo di utenti al suo apice, conquistando una base fedele, molti dei quali resistono all’idea di passare a Windows 11, introdotto nel 2021.

Con il termine del supporto a Windows 10 previsto per il 14 ottobre 2025, molti utenti si preparano alla fine di un’epoca. Da un lato, questa decisione rappresenta un'opportunità per Microsoft di promuovere Windows 11, che offre aggiornamenti di sicurezza più avanzati, prestazioni migliorate e un'interfaccia più moderna. Dall'altro, però, deluderà numerosi utenti affezionati allo status quo, con Windows 10 che ancora domina oltre la metà del mercato.

La fine del supporto porta con sé implicazioni significative per aziende e ambiente. Dopo ottobre 2025, Windows 10 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza gratuiti, aumentando il rischio di vulnerabilità informatiche e malware per chi continuerà a utilizzarlo. Inoltre, circa un quinto dei computer portatili che eseguono Windows 10 è dotato di hardware incompatibile con Windows 11, creando un rischio ambientale: senza un piano di aggiornamento adeguato, molti di questi dispositivi potrebbero finire in discarica, contribuendo all'aumento dei rifiuti elettronici.

Per mitigare questi rischi, le aziende dovrebbero pianificare con anticipo la transizione, valutando soluzioni per aggiornare l’hardware o migrare a sistemi alternativi. Questo non solo garantirà la sicurezza informatica, ma ridurrà anche l’impatto ambientale legato all’obsolescenza tecnologica.

Verifica della compatibilità

Il primo passo è analizzare le reti informatiche per verificare se i dispositivi in uso possono supportare Windows 11. Microsoft offre uno strumento gratuito chiamato PC Health Check, che consente di controllare se l'hardware soddisfa i requisiti minimi di compatibilità. Tra questi requisiti figurano un processore Intel di ottava generazione o superiore e il supporto per TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Lo strumento guida inoltre gli utenti attraverso il processo di installazione, fornendo indicazioni utili per aggiornare il sistema operativo.

Esplorare le alternative e il budget

Anche se Microsoft domina il mercato del software per PC, esistono valide alternative nel caso in cui l'aggiornamento a Windows 11 non sia possibile o preferibile. Linux rappresenta un'opzione interessante, con migliaia di applicazioni open-source ed elevata compatibilità con la maggior parte dei computer. Un'altra alternativa è OS Flex di Google, che trasforma i vecchi dispositivi Windows in sistemi gestiti dal cloud, simili ai Chromebook.

Indipendentemente dalla scelta di rimanere con Microsoft o di optare per un sistema alternativo, è essenziale eseguire un backup sicuro dei dati aziendali sensibili prima di effettuare qualsiasi modifica. Questo garantisce maggiore tranquillità e protegge le informazioni in caso di perdita o compromissione durante la transizione.

Soluzione sostenibile

Le aziende che vogliono prolungare la vita della propria infrastruttura IT in vista del pensionamento di Windows 10 possono valutare la rigenerazione come servizio (RaaS). Questo approccio consente di ottenere computer che, secondo quanto riconosciuto dal BSI, risultano "pari o superiori ai dispositivi nuovi", con garanzie estese fino a tre anni.

I computer rigenerati offrono le stesse prestazioni e l'esperienza di un dispositivo nuovo, ma con vantaggi significativi sia in termini economici che ambientali. Un laptop rigenerato tramite RaaS può costare fino al 70% in meno rispetto a uno nuovo e, secondo le stime, evitare l'acquisto di un dispositivo nuovo permette di ridurre le emissioni di CO₂ di circa 316 kg per ogni laptop.

Mantenere la calma e (soprattutto) andare avanti

Con una base di utenti vasta e fedele, Microsoft si sta impegnando per garantire una transizione agevole da Windows 10. Nonostante l'annuncio della fine del supporto risalga a giugno 2021, molti utenti non hanno ancora aggiornato al nuovo sistema operativo, quindi chi non lo ha ancora fatto non è certo solo.

Momento porte scorrevoli

La fine del supporto per Windows 10 rappresenta per molte aziende un’occasione unica per ripensare le proprie strategie in ambito IT ed ambientale, trasformando una sfida in opportunità. Questo momento può essere sfruttato come punto di partenza per migliorare l'efficienza operativa, ridurre l'impatto ambientale e promuovere pratiche più sostenibili.

Curiosamente, la data di cessazione del supporto, il 14 ottobre 2025, coincide con la Giornata internazionale dei rifiuti elettronici, un evento dedicato a sensibilizzare sulla gestione responsabile dei dispositivi tecnologici. Questa coincidenza offre alle aziende la possibilità di riflettere e agire contro la cultura del consumo usa e getta, impegnandosi in iniziative di economia circolare. Azioni come la sensibilizzazione dei rivenditori, le donazioni di dispositivi a organizzazioni benefiche o l’adozione di soluzioni di rigenerazione possono dare un contributo significativo.

In definitiva, le aziende possono trasformare questa transizione in un’opportunità per guidare un cambiamento verso una tecnologia più ecologica, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità globale e preparando il terreno per una nuova era tecnologica responsabile.