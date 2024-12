Solarbank 2 Pro: arriva la nuova funzionalità Zero Feed-In

Cos'è la funzione zero feed-in?

Quando la batteria di accumulo raggiunge il livello massimo di carica e il sistema fotovoltaico sta ancora generando energia, esso si regola per scaricarsi in base alla domanda di energia in tempo reale della famiglia, supportando una capacità di scarica fino a 800W. L’energia fotovoltaica in eccesso che non può essere immagazzinata nella batteria e che non è necessaria per l’uso domestico non viene ulteriormente monitorata, prevenendo così il reimmissione nella rete.

Scenario 1: Se possiedi già Solarbank 2 Pro e lo utilizzi con un contatore intelligente, è necessario prima aggiornare l’applicazione e il firmware alla versione più recente. La funzione zero feed-in è attivata. In questa modalità, l’app offre una potenza di scarica predefinita di 350W. Solarbank 2 Pro supporta le potenze di scarica di 350W, 600W e 800W.

Passaggi per regolare l'uscita:

Ecco una revisione dei passaggi semplificati:

In questa modalità, puoi usare l'opzione di autoconsumo in combinazione con il contatore intelligente.

Scenario 2: Se possiedi Solarbank 2 Pro ma non utilizzi un contatore intelligente, non è possibile sfruttare la funzione zero feed-in.

In questa situazione, la potenza di uscita massima può essere regolata esclusivamente a 350W.

