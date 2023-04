Quanto costa riscaldare con la pompa di calore?

A seguito degli aumenti di prezzo dell'energia e del gas, quando si avvicina l'inverno torna sempre attuale il tema su come risparmiare sul riscaldamento. Infatti, per riscaldare la propria abitazione non è necessario ricorrere esclusivamente ai termosifoni, ma si può ricorrere anche alla pompa di calore. Ma quanto costa riscaldare casa con una pompa di calore? Consente effettivamente di risparmiare?

Una pompa di calore può estrarre il calore dall'acqua o dall'aria nei dintorni dell'abitazione, per poi immetterlo in casa. Lo fa consumando poco e utilizzando esclusivamente corrente elettrica.

Ma, nel concreto, quanto si risparmia riscaldando casa con la pompa di calore? Oltre ai vantaggi legati al basso consumo, ci sono gli incentivi dell'Ecobonus che permettono di ottenere una detrazione fiscale del 65%. Inoltre, installando nella propria casa una pompa di calore si può beneficiare anche dell'incentivo Conto Termico, che prevede un rimborso fino a un massimo di 700€.

Partendo da 1kWh di energia elettrica, una pompa di calore riesce a produrre 5kWh di energia termica, il che consente di risparmiare dal 40% al 70% sul costo della bolletta.

Per un risparmio ancora più consistente, la pompa di calore può essere abbinata a un impianto fotovoltaico, che consente l'auto-produzione di energia elettrica. Se l'impianto fotovoltaico è dotato di batteria di accumulo, riuscirà a coprire piuttosto efficientemente il fabbisogno della pompa di calore anche nei mesi meno caldi e soleggiati, con la necessità di ricorrere solo a un approvvigionamento minimo.

Nel complesso, una pompa di calore permette di risparmiare notevolmente sulle bollette. Nel caso non abbiate un impianto fotovoltaico e non vogliate installarne uno, per abbassare i costi è importante scegliere uno dei migliori provider luce e gas sul mercato libero per essere certi di trovare la tariffa più conveniente sul mercato.

Tra gli altri vantaggi derivanti dall'installazione di una pompa di calore c'è il fatto che non è necessaria una manutenzione periodica, in quanto non effettua combustione e si tratta di un dispositivo sicuro. Per la stessa ragione non richiede scarichi e non emette sostanze inquinanti.

Quanta energia consuma una pompa di calore

Una normale pompa di calore da 5kW può assorbire tra i 500W e i 2.000W, ma il consumo di elettricità varia tra le prime ore dopo l'accensione e quelle successive. Appena messa in funzione, la pompa di calore richiede più energia elettrica per poi poter raggiungere più velocemente la temperatura desiderata, arrivando a consumare anche 2kWh nella prima ora.

I consumi però scendono molto nelle ore successive: una volta che l'ambiente è "in temperatura", infatti, la pompa di calore consumerà pochissimo per mantenere la situazione stabile.

Se mantenuta continuamente in funzione, senza interruzioni, si stima un consumo di circa 0,3-0,4 kW ogni ora, che si traduce in un consumo quotidiano di circa 9 kWh complessivi, per un totale di 270 kWh circa al mese.

Nei periodi invernali il costo sarà maggiore, soprattutto negli ambienti particolarmente esposti al freddo. I consumi della pompa di calore possono arrivare sui 1.000kWh - 1.400kWh, per una spesa mensile di circa 200€. Questa naturalmente è una stima, perchè il costo dipende dalle dimensioni degli ambienti, dal fornitore, dal contratto, dalla temperatura esterna e da molti altri fattori.

Per calcolare con precisione il consumo di una pompa di calore, bisogna fare riferimento alla potenza incamerata dal dispositivo.

Ipotizzando un costo dell'energia elettrica di 0,50€/kWh, il costo medio annuale per riscaldare un'abitazione con pompa di calore si attesta tra i 700€ e i 900€. Per fare un confronto, stimando un consumo annuo di circa 1.000mc di gas quando si opta per un sistema di riscaldamento tradizionale, la spesa si attesta sui 1.500€.