iPhone SE 4: in arrivo il nuovo chip Apple per 5G e Wi-Fi?

We've not seen a new iPhone SE since 2022

L'iPhone SE 4 potrebbe avere un modem Apple

Una migliore durata della batteria potrebbe essere uno dei vantaggi

Altri aggiornamenti del modem previsti per il 2026 e il 2027

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'iPhone SE 4, il cui debutto è previsto per marzo 2025. Un nuovo rapporto conferma le voci precedenti: il dispositivo dovrebbe essere dotato di un modem 5G completamente nuovo sviluppato da Apple e del supporto per il Wi-Fi.

La notizia arriva da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte tra le più affidabili quando si tratta di anticipazioni sul mondo Apple. Anche se questa informazione era già circolata, Gurman aggiunge nuovi dettagli interessanti.

Secondo quanto riportato, Apple sta lavorando da cinque anni su questa nuova serie di chipset, che sostituirà i modem attualmente forniti da Qualcomm. Tuttavia, Gurman sottolinea che i nuovi chip potrebbero impiegare fino al 2027 per raggiungere lo stesso livello di prestazioni e funzionalità degli equivalenti Qualcomm.

Il primo modem, nome in codice Sinope, è stato sottoposto a rigorosi test e si è dimostrato affidabile. Tuttavia, non è ancora all’altezza della tecnologia presente nei modem degli iPhone di fascia alta, in particolare per quanto riguarda il supporto al 5G mmWave. Nonostante ciò, si ritiene che la maggior parte degli utenti non noterà differenze significative nella velocità cellulare.

Miglioramenti futuri

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sebbene Qualcomm possa mantenere un vantaggio nella tecnologia dei modem, ci sono buone ragioni per cui Apple sta passando ai propri modem, come già fatto per i processori. Questo cambio permetterà di costruire un iPhone più integrato ed efficiente, con un impatto minore sulla durata della batteria.

Secondo quanto riportato, il nuovo modem offrirà un supporto migliorato per le configurazioni dual SIM e ridurrà il livello di energia a radiofrequenza emessa. Anche se non rappresenta un problema per gli attuali iPhone, sarà una questione ancora meno rilevante in futuro.

Gurman prevede che una seconda generazione del modem sarà disponibile nel 2026, in tempo per l'iPhone 18, portando ulteriori miglioramenti, come velocità di download più elevate e il supporto al 5G mmWave. Un terzo modello dovrebbe arrivare nel 2027.

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more. Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Anche se non sarà l’aggiornamento più importante per l’iPhone SE 4, si tratta comunque di una novità significativa. Il nuovo modello potrebbe essere il primo della serie SE ad abbandonare il pulsante Home con Touch ID per adottare il design moderno degli iPhone più recenti.