Tutte le fotocamere Fujifilm previste per il 2024: cosa ci aspettiamo di vedere?

Dagli annunci ormai quasi certi alle speculazioni più sfrenate, Fujirumors ha recentemente condiviso la sua ipotesi relativa alle fotocamere mirrorless Fujifilm che potremmo vedere nel 2024, tra cui l'atteso aggiornamento della popolarissima Fujifilm X100V e un modello di medio formato di nuova concezione.

Il modello più atteso in assoluto è la potenziale erede della popolarissima X100V, ovvero la presunta Fujifilm X100R di cui vi abbiamo parlato di recente. Si parlava anche di una nuova fotocamera medio formato che dovrebbe imporsi come modello più veloce del segmento, ma tali ipotesi sono state smentite proprio da Fujirumors.

Nel complesso, Fujifilm ha avuto un discreto 2023, con la X-S20 e la GFX100 II come nuovi modelli di riferimento insieme alla X-T5. L'anno prossimo si prospetta ancora più interessante, soprattutto rispetto al numero di nuovi modelli.

Ma non perdiamo altro tempo e passiamo in rassegna le novità firmate Fujifilm previste per il 2024.

1. La tanto attesa erede della Fujfilm X100V

Dovrebbe arrivare all'inizio del 2024

Potrebbe avere un nuovo sensore APS-C da 40MP

The Fujifilm X100V (above) landed back in 2020, so a successor is due (Image credit: Future)

Dobbiamo necessariamente iniziare con la possibile erede di una delle fotocamere più popolari del 2023, la Fujifilm X100V. Non sappiamo con certezza il nome della sesta iterazione della popolare serie di fotocamere compatte con sensore APS-C a obiettivo fisso di Fuji, anche se "X100R" è l'ipotesi più accreditata.

Dato che la X100V è difficile da reperire presso la maggior parte dei rivenditori, il modo migliore per accaparrarsi un esemplare dell'ambita serie X100 potrebbe diventare proprio la nuova X100R.

Cosa metterà in tavola la X100R? Abbiamo raccolto le indiscrezioni più attendibili circolate in rete: per ora i punti salienti includono lo stesso sensore APS-C da 40 MP della X-T5 e della X-H2, l'ultimo processore X 5, una migliore durata della batteria e la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina (IBIS); non sono invece previste modifiche sull'ottica che dovrebbe rimanere un obiettivo fisso da 23 mm f/2.

Secondo le indiscrezioni, non dovremmo nemmeno aspettare a lungo: la data di uscita potenziale è il primo trimestre del 2024, mentre il prezzo di listino potrebbe aggirarsi intorno ai 1.899€.

2. Fujifilm GFX100S II

Potrebbe arrivare insieme alla "X100R

Potenzialmente un aggiornamento minore della GFX100S

(Image credit: Future)

Secondo Fujirumors tra le novità in arrivo all'inizio del 2024 ci sarebbe anche un modello di medio formato potrebbe essere rilasciato nello stesso periodo della X100R. Stiamo parlando della Fujifilm GFX100S II. Tra le quattro ipotetiche fotocamere previste per il 2024, questa sarebbe la meno interessante del gruppo, molto probabilmente un aggiornamento minore della GFX100S che prende in prestito alcune delle ultime tecnologie di Fujifilm dalla GFX100 II.

Sarà più economica della GFX100 II, ma con funzioni video ridotte. Potrebbe avere lo stesso sensore da 100 MP aggiornato del modello di punta di Fujifilm, ma una potenza leggermente inferiore, un design del corpo macchina più spoglio e, cosa che potrebbe conferirle ulteriore fascino per gli appassionati della vecchia scuola, dei quadranti retrò. Forse non offrirà nulla di nuovo o rivoluzionario, ma potrebbe comunque diventare una delle migliori fotocamere professionali con sensore di medio formato in circolazione.

3. Fujifilm X-Pro 4

Una fotocamera a lungo attesa

Potrebbe avere le caratteristiche della X-T5, compreso il sensore da 40MP

(Image credit: Future)

Secondo la rivista New Camera , la X-Pro 4 è una delle fotocamere in arrivo nel 2024, anche se le specifiche di quest'ultimo modello sono basate unicamente su speculazioni che girano in rete da più di un anno.

Questo modello andrebbe a rimpiazzare la X-Pro 3 uscita tre anni fa, una fotocamera polarizzante che si distacca dalla norma, con uno schermo inclinabile da 1,62 m di punti che può essere ripiegato per rivelare un LCD più piccolo sul retro che mostra semplicemente la simulazione di pellicola in uso, proprio come un rullino in una fotocamera reflex analogica (vedi sopra). Di tutte le fotocamere della serie X, Fujifilm questa è senza dubbio quella che strizza più palesemente l'occhio ai fotografi della vecchia scuola e un aggiornamento potrebbe far sicuramente piacere a chi ha apprezzato la X-Pro 3.

Oltre a un design familiare che include anche il mirino ibrido, la X-Pro 4 potrebbe avere un sensore da 40 MP come quello della X-T5, sette stop di stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo, un autofocus migliorato e video 4K 60p. C'è una domanda sufficiente a giustificare un altro modello di X-Pro? Lo speriamo.

4. La fotocamera digitale di medio formato più veloce di sempre

Potrebbe chiamarsi Fujifilm GFX25

Improbabile che si concretizzi

(Image credit: Fujifilm)

La più intrigante delle quattro fotocamere ipotizzate per il 2024 è un modello medio formato ad alta velocità, ovvero la presunta "GFX25". La nomenclatura di Fujifilm per questo formato di sensore indica il numero di pixel del sensore, come nel caso della GFX50S II da 50MP e della GFX100 II da 100MP. Possiamo quindi dedurre che la presunta GFX25 avrà 25MP.

A patto che abbia lo stesso processore d'immagine delle altre GFX, un numero inferiore di pixel dovrebbe consentire velocità di scatto a raffica superiori (fino a 12 fps secondo le indiscrezioni), oltre a un'eccellente qualità video fino a 6K (che è la risoluzione massima per i video da un sensore da 25MP).

Se si concretizzasse potrebbe essere la fotocamera di medio formato più veloce di sempre, superando anche le impressionanti prestazioni della GFX100 II. Inoltre dovrebbe trattarsi di una medio formato più focalizzata sui video, proprio come le full frame della serie a7S III di Sony. La domanda che sorge spontanea è: quanti utenti che scelgono il medio formato danno peso ai video? La risposta è scontata, pochissimi! Sulla base di questo ragionamento e guardando alle ultime affermazioni di Fujirumors, la GFX25 sembra la meno probabile tra le quattro fotocamere ipotizzate.