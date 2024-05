La nuova Lumix S9 è più piccola della Fujifilm X100VI, ma ha lo stesso fascino?

Panasonic ha recentemente annunciato una nuova fotocamera mirrorless full-frame che si rivolge senza mezzi termini ai creatori di contenuti, la Lumix S9. Ha un design compatto e vivace, oltre a una versione propria e probabilmente più sofisticata delle simulazioni pellicola di Fujifilm, ovvero una LUT applicabile in tempo reale.

La Lumix S9 è anche la più piccola fotocamera full-frame con attacco L di Panasonic, più piccola della Fujifilm X100VI e simile alla Sony A7C II. Arriverà sugli scaffali insieme a un nuovo obiettivo pancake F8 da 26 mm, mentre è stato presentato un nuovo zoom compatto 18-40 mm f/4,5-6,3 in fase di sviluppo.

Oltre al nuovo hardware, è arrivata sugli store iOS e Android una nuova applicazione Lumix Lab dedicata. Compatibile con la Lumix S9, è stata progettata per rendere semplice e veloce il caricamento delle immagini, le modifiche e la condivisione dei contenuti della fotocamera Lumix.

Abbiamo già trascorso un po' di tempo con la nuova fotocamera di Panasonic e sapremo dirvi di più in sede di recensione.

(Image credit: Panasonic)

La Lumix S9 è disponibile da giugno 2024 in quattro colori (vedi sopra): Dark Olive, Classical Blue, Crimson Red e Jet Black, al prezzo di 1.699€ per il solo corpo macchina, mentre il nuovo obiettivo pancake da 26 mm f/8, che pesa solo 58 g, costa 239€ e sarà disponibile da giugno 2024.

Il prezzo del solo corpo macchina rende la Lumix S9 la fotocamera full-frame più economica di Panasonic al momento del lancio, ed è dotata di gran parte della stessa tecnologia della Panasonic Lumix S5 II - che abbiamo valutato come la migliore videocamera del 2023 - tra cui foto da 24,2 MP, registrazione video open gate 6K e una superba stabilizzazione dell'immagine. La Lumix S9 ha molto da offrire, ma come nuovo tipo di fotocamera Lumix, come si comporta?

Lumix S9: un modello di prima generazione

Dal punto di vista concettuale, la Lumix S9 è un po' come la Sony ZV-E1: racchiude le sofisticate funzioni video di una sorella reflex in un corpo più piccolo e senza mirino. La ZV-E1, che secondo noi è una delle migliori videocamere per il vlogging in circolazione, prende in prestito gran parte della tecnologia dalla più costosa Sony A7S III e aggiunge l'intelligenza artificiale per gli YouTubers, mentre la Lumix S9 è come una divertente, mini Lumix S5 II.

Panasonic ha scelto un design accattivante per attirare la generazione TikTok, rendendo il nuovo modello disponibile in quattro colori. Inoltre, ha creato un'app Lumix Lab dedicata, che consente di caricare, modificare e condividere le immagini in modo semplice e veloce e che potrebbe aiutarvi a evitare del tutto il computer.

Oltre all'app, Panasonic ha creato un nuovo formato video MP4 Lite, più piccolo di circa il 40% rispetto all'MP4. La rapidità di estrazione dei file da una fotocamera è il vecchio problema delle fotocamere "vere e proprie", che di solito sono scomode e lente da collegare, con file di dimensioni ingestibili. Panasonic pensa di avere la soluzione per mettere rapidamente online i propri contenuti con la Lumix S9 e l'app Lumix Lab.

The Panasonic Lumix S9 in Crimson Red, with the 26mm F8 pancake lens attached. (Image credit: Panasonic)

La Lumix S9 dispone anche di un pulsante diretto Real Time LUT, che consente di accedere a una serie di profili colore (LUT) disponibili nell'app, comprese le proprie ricette e quelle presenti nella galleria dell'app.

Abbiamo visto qualcosa di simile nella nuova Fujifilm X-T50, che contiene un selettore per la simulazione della pellicola. Tuttavia, le LUT in tempo reale di Panasonic hanno la meglio sulle Simulazioni pellicola di Fujifilm perché è possibile applicare qualsiasi aspetto o ricetta (LUT) che si desidera, senza essere limitati a modificare le simulazioni esistenti nella fotocamera.

La Lumix S9 ha molto da offrire. Tuttavia, tutto sommato, credo che la Lumix S9 avrebbe dovuto essere una compatta con obiettivo fisso, come la X100VI, e non una fotocamera con obiettivo intercambiabile L-Mount.

Il sistema non dispone di obiettivi nativi veramente piccoli, a parte il nuovo obiettivo pancake, e credo che il pubblico di riferimento non vorrà avere a che fare con troppi obiettivi, e certamente con quelli troppo grandi rispetto al corpo della Lumix S9, che sono la maggior parte di quelli attualmente disponibili. Inoltre, la fotocamera non dispone di un mirino, che altrimenti faciliterebbe la visione di scene in piena luce.

La Lumix S9 ha senso per molti aspetti, ma non sarà adatta a tutti. Potrete leggere ulteriori informazioni sulla nostra esperienza nella nostra recensione diretta della Lumix S9, in arrivo a breve.