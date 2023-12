Fotocamere troppo costose: Panasonic sperimenta il leasing per i suoi modelli

Se non puoi permetterti una delle migliori fotocamere e pensi che noleggiarne una sia uno spreco di soldi, Panasonic Japan ha introdotto una nuova soluzione: un servizio di leasing.

Il leasing è un’opzione molto interessante, soprattutto vista l’elevata inflazione che si protrarrà fino al 2024. In tempi di crisi, la prima cosa a cui si rinuncia sono gli oggetti di lusso, quindi un leasing senza impegno per gli strumenti creativi costituisce sicuramente una soluzione ideale!

Al momento, il servizio è offerto solo da Panasonic Japan e la scelta di fotocamere disponibili è limitata, ma comprende uno dei migliori modelli, la Lumix S5 II . Esaminiamo nel dettaglio questo rivoluzionario servizio.

Quali fotocamere Lumix sono disponibili per il leasing e qual è il prezzo?

Il leasing della Lumix S5 II full-frame (nella foto qui sotto), uno dei migliori modelli di Panasonic, grazie ai suoi obiettivi da 20-60 mm e 50 mm f/1,8 (kit "DC-S5M2W"), ha un costo di 9.900 yen al mese (circa 61 euro). Iil kit per vlogging Micro Four Thirds Lumix G100 con obiettivo da 12-32 mm e impugnatura (“DC-G100V-K”) costa 2.970 yen al mese (circa 18 euro).

La Panasonic Lumix S5 II è uno dei modelli disponibili per il leasing. (Image credit: Future)

Il canone mensile è valido per tre anni e offre la nuova fotocamera mirrorless , un’assicurazione per eventuali costi di riparazione, un servizio di pulizia annuale, il noleggio di obiettivi a prezzi scontati e l’accesso al programma Lumix Academy di Panasonic.

Al termine del periodo di leasing, è possibile interrompere il pagamento del canone e diventare proprietario della fotocamera. In alternativa, è possibile continuare a pagare il canone mensile (il 10-15% del costo) presumibilmente per non perdere l’assicurazione sulla Lumix di proprietà e i servizi scontati.

Come già indicato, si tratta di un leasing non vincolante, quindi è possibile restituire la fotocamera in qualsiasi momento prima del periodo di tre anni e pagare l’equivalente di due mesi di canone come penale di annullamento.

Il nuovo modo di acquistare fotocamere?

Gli acquirenti in Giappone possono già noleggiare diversi tipi di prodotti Panasonic, tra cui lavatrici e lavastoviglie . Quindi, i clienti del mercato nipponico conoscono già questa forma di noleggio disponibile solo presso Panasonic Japan, ma è la prima volta che il sistema viene applicato alle fotocamere professionali.

Il leasing potrebbe risultare insolito in altri Paesi, tra cui l’Italia. Inoltre, molte persone preferiscono possedere l’attrezzatura fotografica utilizzata. In realtà, sono molti i punti a favore di questo nuovo servizio. Immagina di poter utilizzare un modello costoso altrimenti introvabile come una Leica Q3 o una fotocamera mirrorless di prim’ordine come la Nikon Z8 , la Sony A9 III e la Canon EOS R5 con un canone mensile minimo e un’assicurazione.

La Lumix G100 con obiettivo da 12-32 mm: una delle fotocamere disponibili tramite il leasing (immagine: Future) (Image credit: Future)

Il noleggio è la soluzione ideale per utilizzare attrezzature fotografiche di questo genere per un giorno o due, tuttavia il costo è elevato e prevede la restituzione delle stesse. Un programma di leasing riunisce gli aspetti positivi di entrambe le soluzioni: un piccolo canone mensile per un prodotto che alla fine diventerà tuo. Tuttavia, è auspicabile la possibilità di modificare il periodo di leasing (il nuovo servizio di Panasonic Japan prevede un periodo fisso di tre anni).

Le fotocamere citate in precedenza sono il top di gamma, ma presentano prezzi proibitivi per la maggior parte delle persone. Anche i modelli più convenienti possono rappresentare un rischio se non sono di tuo gradimento o, semplicemente, smetti di usarle.

Sarebbe interessante il lancio di servizi di leasing più diffusi di attrezzature fotografiche. Forse, sarebbe una richiesta eccessiva per Leica, ma potrebbe essere un’ottima idea per altri marchi giapponesi leader, come Canon, Sony, Fujifilm, Nikon o OM System. In conclusione, i programmi di leasing potrebbero diventare il nuovo modo di acquistare fotocamere.