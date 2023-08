La Nikon Zf potrebbe essere molto più potente del previsto

La Nikon Zf sembra sempre più vicino al lancio e secondo le ultime indiscrezioni sarà più orientata ai professionisti di quanto non si pensasse inizialmente.

Secondo un recente post di Nikon Rumors, la mirrorless full-frame che affiancherà la APS-C Nikon Z fc, modello più orientato agli hobbisti, avrà "due slot per schede di memoria", anziché il singolo slot di cui si era parlato inizialmente.

Potrebbe sembrare una differenza di poco conto, ma gli slot per le schede di memoria sono notoriamente un buon indicatore di quanto sia avanzata una fotocamera e del pubblico a cui si rivolge. Le fotocamere con un singolo slot sono generalmente destinate ai dilettanti o ai fotografi esperti che hanno bisogno di un secondo corpo macchina, mentre di norma i professionisti che hanno bisogno di un backup durante le riprese preferiscono optare per i modelli con due slot.

A sostenere l'ipotesi che la Nikon Zf non sarà solo un ritorno al passato o un clone della Z fc, bensì un modello avanzato dal look retrò, c'è anche un'altra indiscrezione secondo cui avrà "una modalità ad alta risoluzione" che vedremo "per la prima volta su una fotocamera Nikon".

Le modalità ad alta risoluzione, di solito, utilizzano la tecnologia pixel-shift (come quella vista sulla Sony A7R V e sulla Panasonic Lumix S5 II) o l'elaborazione multi-scatto per consentire di scattare foto ad altissima risoluzione, più comode da ritagliare in post e perfette per le stampe di grandi dimensioni.

Nikon è rimasta indietro in quest'ambito, mentre le fotocamere Olympus e Panasonic utilizzano tecnologie simili già da diversi anni. Sebbene queste modalità presentino notevoli limitazioni, sarebbero un'aggiunta gradita alla Zf, soprattutto se sarà equipaggiata con un sensore da 25MP come ipotizzato dai primi rumor.

Ma quando esce la Nikon Zf? Nikon Rumors sostiene che l'annuncio avverrà tra agosto e settembre, quindi non dovremo attendere ancora molto.

L'erede spirituale della FM2?

Image 1 of 3 Foto della Nikon FM2 dal manuale del 1983. La Nikon Zf probabilmente condividerà alcuni tratti del suo design, compresi i quadranti... (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Sebbene il design (e il prezzo) della Nikon Z fc l'abbiano resa molto popolare tra gli appassionati del brand, la piccola APS-C di Nikon manca di alcune specifiche chiave per gli utenti avanzati, come ad esempio il supporto per le schede UHS-II.

Fortunatamente, sembra che Nikon voglia fare della Zf un modello completamente diverso e più simile a un'alternativa retrò alle sue fotocamere Nikon Z6 II e Z7 II. Nikon Rumors sostiene che la Zf avrà un autofocus superiore a quello dei suddetti modelli, oltre ad avere altre caratteristiche "professionali", tra cui uno schermo LCD posto sulla piastra superiore per controllare le impostazioni.

Sembra anche che per il design della Zf Nikon voglia prendere ispirazione dalla vecchia Nikon FM2 (sopra), notoriamente una delle fotocamere più riuscite mai prodotte dall'azienda. Magari la Zf non sarà indistruttibile come la FM2, ma le indiscrezioni puntano a una qualità costruttiva migliore rispetto alla Z fc e ipotizzano la disponibilità di un grip aggiuntivo per migliorare la presa con gli obiettivi più pesanti.

Naturalmente, ora che il sistema Z di Nikon si è espanso a sufficienza, la Zf beneficerà anche di una gamma di obiettivi mirrorless piuttosto ampia. Il prezzo dovrebbe essere piuttosto alto (le indiscrezioni parlano di 1.999 dollari, pari a circa 1900€), ma se le voci di corridoio fossero veritiere potrebbe trattarsi di una cifra più che coerente con ciò che offre e siamo certi che la Zf riscuoterà un gran successo tra i fan Nikon di vecchia data.