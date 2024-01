La Fujifilm X100VI potrebbe costare molto di più della X100V: ne varrà la pena?

Secondo le ultime fughe di notizie, la tanto attesa Fujifilm X100VI potrebbe subire un notevole aumento di prezzo rispetto alla precedente X100V.

Stando a quanto riportato da Fuji Rumors, l'ormai prossima erede della Fujifilm X100V potrebbe costare 1.599 dollari, circa 200 dollari in più rispetto alla X100V che al momento del lancio costava 1.399$. Considerando che al suo arrivo in Italia la X100V costava 1.530€, la X100VI potrebbe costare circa 1.700€.

Se così fosse, potremmo trovarci di fronte a un aumento di prezzo pari a circa 200€. Fuji Rumors afferma che la fuga di notizie sul prezzo "non è ancora stata confermata da fonti attendibili", ma ci sono motivi per ritenere che si tratti di una cifra attendibile.

Ma come mai un aumento così importante? In primo luogo, l'inflazione degli ultimi anni ha aumentato il prezzo della maggior parte delle fotocamere dal lancio della X100V, quindi un aumento di 200 euro non sarebbe irragionevole. Inoltre, alcune delle fotocamere più piccole dell'azienda, come la Fujifilm X-Pro3, hanno già raggiunto queste cifre.

Anche se probabilmente dovremo aspettare fino al 20 febbraio - data di lancio della X100VI secondo le indiscrezioni - per conoscere il prezzo ufficiale, siamo abbastanza certi che l'aumento ci sarà. La domanda è: 1.700€ sono una cifra ragionevole da pagare per una compatta premium con obiettivo fisso?

Sulla base della nostra recensione della Fujifilm X100V e delle ultime indiscrezioni sulla X100VI, suggeriamo che potrebbe valere questo prezzo, nonostante sia una fotocamera relativamente specialistica...

Un prevedibile successo

(Image credit: Future)

Se si considera che la Fujifilm X-T5 costa poco più di 1.700€ su Amazon (solo corpo macchina) ed è un'ammiraglia APS-C con obiettivi intercambiabili, potrebbe sembrare eccessivo spendere quasi la stessa cifra per una fotocamera che ha un obiettivo fisso da 23 mm f/2 ed è, di conseguenza, molto meno versatile.

Detto questo, la X100V ha dimostrato che la serie ha ancora un suo fascino speciale, ancor più delle sue cugine della serie X-T. È una fotocamera elegante, quasi tascabile, con un grande sensore APS-C e un mirino ibrido unico nel suo genere, e questi richiami alle fotocamere a pellicola degli anni '50 fanno gola a tantissimi appassionati, anche giovanissimi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la X100VI potrebbe equipaggiare lo stesso chip X-Trans V da 40MP presente della X-T5, oltre ad avere un sistema di stabilizzazione dell'immagine (IBIS) integrato per favorire gli scatti a mano libera pur conservando le stesse dimensioni della X100V.

Se così fosse, la X100VI potrebbe diventare ancora più popolare della X100V, e avrebbe tutte le ragioni per farlo. Sebbene non abbia molto senso come fotocamera principale, le presunte specifiche, se confermate, potrebbero renderla una compatta premium unica in uno spazio in cui solo la più piccola Ricoh GR III offre una reale concorrenza. Non vediamo l'ora di saperne di più tra qualche settimana.