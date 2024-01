L'erede della Fujifilm X100V potrebbe essere più vicina del previsto

Tra le fotocamere più attese per il 2024 c'è senza dubbio la potenziale erede dell'ormai introvabile Fujifilm X100V di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Dopo una serie di rumor che si sono susseguiti tra novembre e dicembre 2023, il nuovo anno ha portato con se una nuova fuga di notizie che svelano la potenziale data di uscita e altri dettagli della prossima compatta di Fuji.

Come forse ricorderete la Fujifilm X100V è diventata virale grazie a un trend esploso su Tiktok e per diversi mesi è stato praticamente impossibile acquistarne una nuova, mentre i prezzi dell'usato sono saliti alle stelle. Fortunatamente per chi sta ancora cercando di prenderne una, stando Fujiaddict, a breve arriverà un nuovo modello delle specifiche simili con qualche aggiornamento interessante.

Un altro sito specializzato sulle fotocamere Fujifilm che risponde al nome di Fujirumors ha fatto chiarezza sul nome. Dopo aver ipotizzato diversi nomi tra cui X100R, X100VI, X100 Mark VI e X200, sembra che il nome più probabile sia proprio Fujifilm X100VI.

Nel paragrafo successivo abbiamo raccolto le indiscrezioni più plausibili sulla X100VI, comprese alcune ipotesi sul prezzo ipotetico e sulla possibile data di uscita.

Fujifilm X100VI: ipotesi su prezzo e data di uscita

Fujifilm X100V lens and physical controls (Image credit: Future)

La data di uscita indicata da Fujiaddict è il 20 febbraio, ovvero durante il periodo del CP+ 2024 - la principale fiera di fotocamere e immagini di Yokohama, in Giappone - che si terrà dal 22 al 25 febbraio. In effetti sarebbe un ottimo palcoscenico per l'annuncio della tanto attesa compatta premium a obiettivo fisso.

Naturalmente non sappiamo se la potenziale X100VI avrà lo stesso successo del modello precedente, ma nel dubbio se volete portarvela a casa vi consigliamo di tenere d'occhio i preordini. Tenendo conto dell'inflazione e del prezzo di lancio della X100V, ci aspettiamo che il nuovo modello costi circa 1.799€, anche se siamo nel campo delle ipotesi al momento.

A proposito dell'obiettivo, la stessa indiscrezione di Fujiaddict suggerisce che la X100VI utilizzerà lo stesso identico obiettivo della X100V, il 23 mm f/2 senza stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Molti appassionati della X100V speravano proprio nell'introduzione di un sistema di stabilizzazione interno e non è escluso che Fujifilm voglia optare proprio per un sistema IBIS.

L'OIS è una caratteristica molto apprezzata nelle fotocamere di fascia alta che vengono spesso utilizzate a mano libera, come la X100V. Ad esempio la Ricoh GR III, un'altra fotocamera compatta molto apprezzata dai fotografi, offre tre stop di stabilizzazione, per cui è possibile utilizzare tempi di posa più lenti in condizioni di scarsa illuminazione.

Se la data di uscita ipotizzata fosse vera a breve potremmo scoprire altri dettagli interessanti sulla X100VI e li condivideremo con voi appena possibile.