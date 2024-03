Nikon potrebbe avere in cantiere lo zoom definitivo: un 28-400 mm a pieno formato

A potential 28-400mm lens could be in a similar mold to the Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 pictured above

Il prossimo zoom full-frame di Nikon potrebbe essere la lente più rivoluzionaria del sistema Z. Secondo quanto riportato da Nikon Rumors dovrebbe trattarsi del Nikkor Z 28-400 mm f/4.0-8.0, uno zoom 15x dall'escursione focale impressionante.

Il primo punto da notare è l'impareggiabile gamma di zoom per una lente full-frame. Copre la prospettiva standard - all'incirca quella di uno smartphone all'estremità larga - ma poi può zoomare di oltre 14 volte fino a 400 mm. Questo tipo di copertura renderebbe il vociferato 28-400 mm un obiettivo da viaggio ideale, in grado di catturare qualsiasi cosa, da ampi panorami e fotografia di strada ravvicinata a dettagli lontani che non si possono avvicinare.

Si tratterebbe di un obiettivo full-frame in grado di sostituire una borsa di obiettivi da solo, ma si prevede che sia comunque compatto e leggero, il che ne accresce l'attrattiva per i viaggi e lo rende un'accoppiata ideale con uno dei modelli full-frame entry-level della serie Nikon Z.

La sua apertura massima sarà probabilmente di f/4 a 28 mm e di f/8 con lo zoom completo, ma non sappiamo in quale sezione della gamma di zoom l'apertura massima scenda da f/4 a f/8. Questo obiettivo non offrirà un bokeh cremoso e una profondità di campo ridotta come quelle che si vedono sulle lenti prime o sui classici zoom 2.8, ma è progettato per fotocamere mirrorless a pieno formato e ci aspettiamo che offra risultati ottimi come le altre lenti Z.

L'ultimo punto da notare in questa fase è che Nikon Rumors afferma che non si tratterà di un obiettivo "S" - nomenclatura per gli obiettivi professionali di Nikon. In parole povere, possiamo aspettarci che il presunto 28-400 mm punti tutto sulla versatilità, piuttosto che porre l'accento sulla qualità dell'immagine, anche se chi ha provato lo Z 24-200 di Nikon sa bene che il compromesso non è così esagerato, anzi.

Non conosciamo ancora il prezzo dell'obiettivo, ma l'annuncio è previsto per il 26 o 27 marzo, quindi potremmo vederlo a breve.

Il tuttofare definitivo?

Quando ho acquistato per la prima volta una reflex digitale Nikon APS-C, era dotata di un versatile obiettivo 18-200 mm f/3,5-5,6 con una lunghezza focale equivalente a 27-300 mm. Certo, non aveva la qualità ottica degli obiettivi primari che ho poi acquistato, ma era sicuramente versatile. Potevo tranquillamente andare in vacanza con un solo obiettivo, anche se a volte mi mancava il mio cinquantino per i ritratti.

Gli obiettivi Z-Mount di Nikon, di solito, hanno prestazioni migliori rispetto agli analoghi obiettivi per DSLR, soprattutto quando si scatta alla massima apertura, e quindi mi aspetto che questo nuovo obiettivo per Z-Mount sia più nitido del mio vecchio obiettivo per DSLR.

Dal punto di vista ottico, non sarà così nitido come un obiettivo primario o come un obiettivo con zoom più moderato, né sarà adatto alla fotografia in condizioni di scarsa illuminazione a causa della sua ridotta apertura massima. Tuttavia, con i gli editor IA di ultima generazione capaci di fare miracoli per migliorare i dettagli delle nostre immagini rendendole più nitide e riducendo il rumore, la qualità vera e propria sta diventando secondaria e l'opportunità di affidarsi a un obiettivo super versatile come il 28-400 mm è ancora più allettante.