L'app GoPro Quik sarà presto disponibile su macOS (con una nuova funzione)

GoPro Quik, l'app desktop dedicata al video editing di GoPro è stata annunciata dal colosso delle action cam all'inizio dell'anno e arriverà su macOS entro le fine di novembre. La versione per Windows verrà rilasciata in un secondo momento, ma entro la fine 2024.

GoPro ha parlato della sua tanto attesa applicazione Quik per desktop durante la chiamata sugli utili del Q3 2023. Pur non avendo indicato una data precisa, l'azienda ha dichiarato che la prima versione di Quik per macOS sarà disponibili per gli abbonati al servizio GoPro "entro la fine del mese" e senza alcun costo aggiuntivo. GoPro prevede inoltre di "lanciare una versione Windows dell'app desktop Quik nel secondo trimestre del 2024", quindi tra aprile e giugno.

È interessante notare che la nuova app verrà lanciata insieme a un nuovo livello di abbonamento "Premium+ da 99 dollari" e includerà una nuova "funzione avanzata di stabilizzazione video HyperSmooth Pro basata su desktop". Questo nuovo livello di abbonamento, che si affiancherà all'opzione Premium standard, offrirà anche "un maggiore spazio di archiviazione su cloud per i filmati acquisiti con qualsiasi fotocamera".



È un peccato che l'app Quik per desktop sia riservata agli abbonati GoPro, soprattutto perché un tempo GoPro offriva un'app Quik per desktop gratuita prima che venisse dismessa. Detto questo la nuova versione sembra molto più completa rispetto alla prima. GoPro Quik promette un'esperienza di "Auto Highlight" simile a quella presente nella sua app mobile, oltre a semplici controlli di trascinamento e archiviazione su cloud.

(Image credit: GoPro)

GoPro ha parlato anche dei nuovi prodotti che arriveranno nel 2024. L'azienda produttrice di action cam ha dichiarato che "i continui investimenti che stiamo facendo in AI e computer vision" renderanno Quik appetibile sia per i principianti che per i professionisti, e naturalmente sono in arrivo anche alcune nuovità in ambito action cam.

L'azienda ha dichiarato che "nei prossimi due anni" ha in programma di introdurre "diversi nuovi tipi di videocamere, a partire dal secondo trimestre del 2024". Quando gli è stato chiesto di approfondire i dettagli, l'amministratore delegato Nicholas Woodman ha dichiarato che GoPro sta "lavorando a un nuovo prodotto entry-level" che avrà un "prezzo fenomenale" e "sarà lanciato nel secondo trimestre del prossimo anno".



Gli altri prodotti in arrivo dovrebbero essere più orientati verso la "fascia alta". Quasi certamente si tratta della GoPro Max 2, che dovrebbe arrivare a settembre e stando a quanto dichiarato dall'azienda "varrà la pena aspettare". Speriamo che sia tra i modelli che arriveranno nella prima metà del 2024.

GoPro amplia la sua gamma

(Image credit: GoPro)

Per quanto ci piaccia la GoPro Hero 12 Black, non c'è dubbio che la scena delle action camera sia piuttosto stantia in fatto di innovazione, motivo per cui GoPro ha iniziato a espandersi nel settore del software e degli abbonamenti.

Questo porta con sé sia buone che cattive notizie. Il lato positivo è che la nuova applicazione desktop Quik per macOS (e presto anche per windows) fornirà il software di editing video desktop tanto richiesto dagli utenti GoPro.

L'applicazione mobile GoPro Quik è diventata più potente negli ultimi anni, ma la versione desktop dovrebbe essere un ulteriore passo avanti, in particolare con la nuova stabilizzazione "HyperSmooth Pro", che probabilmente è una variante del software ReelSteady, dedicato ai droni e acquisito da GoPro qualche anno fa.

La cattiva notizia è che per accedere ad alcune delle nuove funzionalità di Quik desktop sarà necessario un abbonamento ancora più costoso di quello standard. Il nuovo livello di abbonamento "Premium Plus" da 99 dollari (che probabilmente si aggirerà intorno alle 99,99 euro) sbloccherà tutte le funzioni di Quik, mentre tra questi due livelli ce ne sarà un altro Premium dal costo indefinito.

Non sappiamo se Quik sarà o meno in grado di competere con i migliori editor video per gli utenti non GoPro, ma lo scopriremo presto e vi racconteremo la nostra esperienza in modo dettagliato non appena avremo modo di provare l'app.