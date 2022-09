I migliori notebook a meno di 400 euro

Scegliere un pc adatto alle proprie esigenze non è un compito facile, soprattutto quando si cercano i migliori portatili . In un periodo caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo, il mercato dei portatili a 400 euro varia in modo repentino e molti prodotti più costosi potrebbero, ad un certo punto, rientrare in questa fascia, così come altri meno costosi potrebbero uscirne.

Dispositivi come i migliori notebook aziendali o i migliori notebook sottili del 2022 rappresentano un campo che deve essere esplorato con attenzione, soprattutto quando si è alla ricerca di un portatile a basso budget.

Lavoro, studio o semplice utilizzo domestico richiedono specifiche diverse, talvolta più incentrate sull’autonomia, talvolta sulle prestazioni. Ma non finisce qui, occorre anche valutare la comodità della tastiera , in particolar modo quando si scrive molto, se si vuole evitare di acquistarne una esterna.

Poi, c’è il discorso del design. Il recente proliferare di portatili 2-in-1 ha ampliato ulteriormente il numero dei prodotti a disposizione, alcuni dei quali fin troppo simili tra loro. Al contrario di quanto si possa pensare inizialmente, abituati come siamo ad un costante bombardamento di prodotti premium con prezzi da capogiro, un budget ristretto non comporta necessariamente una rinuncia alla qualità.

L’esempio dei sopra citati portatili 2-in-1 ne è la prova, grazie alla disponibilità di numerosi dispositivi che nulla hanno da invidiare ai migliori tablet in circolazione.

Come vedremo tra poco, le scelte per chi vuole risparmiare non mancano e, solitamente, si hanno a disposizione una serie di opzioni che puntano molto sulla portabilità, dispositivi compatti e leggeri che possono essere trasportati in qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo.

Se vi state chiedendo quanto si possa scendere con il prezzo, avrete piacevoli sorprese, visto che ci sono computer persino intorno ai 300 euro.

Ovviamente ci sono sempre dei compromessi da tenere in considerazione. I migliori portatili a meno di 400 euro non sono male, ma avranno limiti un po’ in ogni aspetto: qualità dei materiali, schermi poco luminosi e a bassa risoluzione, tastiere non eccellenti o una generale lentezza, e così via.

Non si può avere tutto ovviamente, ma non significa che non si possa comprare un buon computer spendendo meno di 400 euro. Basta sceglierli bene, ed è per questo che abbiamo realizzato questa guida.

Sicuramente se si tratta solo di spendere poco e non vi serve a tutti costi un computer, poi, vale la pena di considerare anche i migliori tablet economici .

I migliori portatili a 400 euro

(Si apre in una nuova scheda) Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è un dispositivo 2-in-1 adatto a chi cerca la portabilità, senza per questo dover rinunciare alle prestazioni. La velocità di avvio di IdeaPad Duet, ci fa sapere Lenovo, è di soli 8 secondi e l’autonomia può raggiungere le 10 ore, garantendo la durata necessaria ad affrontare una giornata lavorativa. Dotato di RAM da 4GB, memoria da 64 o 128GB, processore MediaTek Helio P60T Octa Core e display full HD, IdeaPad Duet si presenta con un design compatto e sobrio (blu ghiaccio e grigio ferro). Infine, la tastiera è facilmente separabile dal tablet e il peso complessivo è di 920 grammi.

(Si apre in una nuova scheda) HP Chromebook 14 La RAM da 8GB di HP Chromebook 14 rende questo laptop un ottimo affare per il prezzo. Il portatile di HP offre buone prestazioni grazie al processore AMD 3000. Il display è full HD con luminosità a 250 nit per immagini nitide e definite. Inoltre, la superficie di visualizzazione si avvantaggia del design micro-edge della cornice. HP Chromebook 14 garantisce 10 ore di autonomia e una memoria da 64GB.

(Si apre in una nuova scheda) ASUS Chromebook CX1500CKA Con un prezzo inferiore a 300 euro, ASUS Chromebook CX1500CKA offre un display da 15,6’’, processore Intel Celeron e 8GB di RAM. Grazie alla cerniera piatta, il laptop Asus può essere piegato a 180° su una superficie, consentendo ad altre persone di visualizzare comodamente lo schermo. La tastiera è completa ed ergonomica con una corsa dei tasti (combinazione tra distanza di azionamento e forza della pressione) di 1,4mm.

(Si apre in una nuova scheda) Acer Aspire 3 Acer Aspire 3 offre un processore Intel Pentium Silver N600 a quattro core e 1,10Ghz, RAM da 4GB espandibile a 16 se si è disposti a pagare un extra e memoria da 256GB. Le porte a disposizione sono cinque: HDMI, USB 2.0, due USB-A 3.2 e Ethernet. Il sistema operativo è Windows 11, quindi ne sconsigliamo l’acquisto a chi preferisce la versione precedente. Rispetto ad altri modelli, Acer Aspire 3 ha un’autonomia leggermente inferiore che non supera le 8 ore.

(Si apre in una nuova scheda) Chuwi HeroBook Pro 14 Forse uno dei notebook più convenienti presenti in questa lista, HeroBook Pro 14 di Chuwi è dotato di 8GB di RAM, memoria da 256GB e processore Intel Celeron N4020. La combinazione di batteria da 38Wh e chipset garantiscono un’autonomia di 9 ore. In caso si avesse bisogno di più potenza, il processore può raggiungere i 2,60Ghz. Ottima la disponibilità di porte, che ammontano a sei: Micro SD; jack; USB 2.0; USB 3.0; Mini HD e ricarica rapida.

(Si apre in una nuova scheda) HP 14S A differenza del modello precedentemente citato, HP 14S non è un chromebook e ben si adatta a chiunque volesse un sistema operativo Windows, in questo caso il nuovo Windows 11. Per quanto riguarda le prestazioni, i due modelli non differiscono molto. HP 14S, esattamente come la versione Chromebook, ha un processore AMD 3000 e una scheda grafica AMD Radeon. Il costo è leggermente inferiore per via della RAM da 4GB (contro gli 8 della versione Chromebook) e il display meno luminoso (220 nit contro 250).

(Si apre in una nuova scheda) Lenovo V15-ADA Il modello V15-ADA è rivolto a chiunque stesse cercando un laptop puro, senza le funzionalità o gli ingombri di un tablet. Il processore è un AMD Ryzen 3, adatto al multitasking, e lo schermo da 15,6’’ con cornici sottili facilita la visualizzazione. Lenovo V15-ADA è un prodotto resistente ed affidabile, dotato di scheda grafica AMD Radeon e RAM da 8GB.

(Si apre in una nuova scheda) MICROTECH CoreBook Lite CoreBook Lite è un laptop economico che fa il suo dovere. Dotato di processore Intel Celeron N4020, RAM da 4GB e memoria da 128GB, questo modello non raggiunge prestazioni impressionanti per il prezzo, ma nemmeno deludenti. Il numero di porte è nella media: due USB 2.0; USB 3.1; HDMI; jack è memory card. Inoltre, il sistema operativo è Windows 10. La RAM è espandibile di altri 4GB e il laptop è adatto a lavori da ufficio. La scelta è consigliata a chiunque non abbia necessità particolari.

(Si apre in una nuova scheda) Huawei MatePad Nel mondo dei tablet 2 in 1 non poteva mancare la proposta di Huawei. Seppur la tastiera debba essere acquistata separatamente, il prezzo di MatePad resta entro i 400€. Il modello qui consigliato è quello base, ma si è liberi di considerare MatePad 11 e MatePad Pro, soprattutto se l’offerta non supera il budget. MatePad è un prodotto che offre prestazioni di alto livello. Per esempio, è possibile utilizzare la funzione multi-finestra e visualizzare fino a quattro app contemporaneamente, oppure la funzione App Multiplier e svolgere due compiti sulla stessa app.

(Si apre in una nuova scheda) Teclast F15 Plus 2 La copertura in lega di alluminio del coperchio rende Teclast F15 Plus 2 un prodotto resistente, adatto a chi non vuole preoccuparsi di eventuali urti. Il processore è un Intel Celeron N4120 fino a 2,60GHz, mentre la scheda video integrata è una Intel HUD di nona generazione. La RAM a disposizione è di 8GB e la memoria di 256GB. Le dimensioni del trackpad, 150 x 80 mm, rendono Teclast F15 Plus 2 una scelta conveniente per chi ne fa ampio uso.

Come scegliamo i migliori notebook a meno di 400 euro

Abbiamo individuato una serie di prodotti concentrandoci sulle possibili esigenze della clientela in questa fascia di prezzo, considerando i criteri di seguito.

Autonomia

Quando si sta valutando un portatile economico, l’autonomia è una delle caratteristiche più importanti da prendere in considerazione. I prodotti in questa fascia di prezzo non possiedono una componentistica interna con capacità tali da necessitare di una costante alimentazione ed è consigliato approfittare di questa differenza con i pc di fascia alta. Tuttavia, le dimensioni ridotte di molti dispositivi non consentono l’inserimento di una batteria voluminosa. Pertanto, anche l’autonomia potrebbe non essere eccezionale, a discapito delle componenti interne.

Tra i modelli selezionati per questa guida, abbiamo trovato particolarmente interessanti le proposte di Lenovo e HP, i cui Chromebook sono in grado di offrire fino a 10 ore. Una durata ideale per svolgere le ultime faccende durante un aperitivo.

Versatilità

Il regno dei portatili 2-in-1. La versatilità è un elemento che non può mancare quando ci si sposta molto, magari da un ufficio ad un pranzo di lavoro, o da un’affollata biblioteca alla più spaziosa scrivania di casa. Avere a disposizione un portatile che può essere sistemato in diversi modi, secondo differenti configurazioni, può risparmiare la scomodità di liberare un spazio troppo saturo, come nel caso del Chromebook di Asus, in grado di piegarsi fino a 180° ed essere facilmente visualizzato da tutte le persone sedute intorno ad un tavolo.

Sorge spontaneo, nell’epoca dei dispositivi pieghevoli, pensare alla versatilità come una caratteristica esclusivamente legata al design esteriore di un prodotto, ma è opportuno considerare anche le potenzialità del software. Per esempio, MatePad di Huawei offre la funzionalità a finestra multipla, utile per gestire più applicazioni contemporaneamente e seguire diversi progetti ottimizzando i tempi.

Porte

Spostiamoci ora in un ambiente domestico. Spendere poco significa rinunciare a collegare il nostro portatile ad un TV o alla tastiera che abbiamo comprato apposta per scrivere? Assolutamente no. La disponibilità di porte non andrebbe sacrificata, così come non bisogna partire con l’idea che un portatile economico non disponga di molte opzioni.

In questo campo, Acer e Chuwi danno il meglio di sé, perlomeno nei prodotti che abbiamo selezionato. Aspire 3 mette a disposizione cinque porte, tra cui HDMI e due USB-A 3.2 mentre, HeroBook Pro 14, arriva a sei grazie alla presenza del MicroSD. Non è difficile trovare un portatile economico con una buona connettività, al punto che la responsabilità della compatibilità è più dalla parte delle periferiche.

Prestazioni

Quando si tratta di prestazioni, è inevitabile scendere a compromessi. Non è però il caso di scoraggiarsi e, a parte lavori impegnativi come l’editing video, i portatili economici sono più che in grado di gestire i compiti quotidiani. Alcuni modelli si spingono addirittura un po’ più in là, offrendo processori che possono raggiungere i 2,60GHz, come nel caso di Chuwi e Teclast.

La RAM da 8GB, al pari dei processori di questo tipo di pc, è sufficiente a gestire la maggior parte delle applicazioni di uso comune ed è uno standard a cui ormai non si può rinunciare. I modelli con RAM da 4GB, per esempio Microtech CoreBook Lite e Acer Aspire 3, offrono la possibilità di espandere la memoria per raggiungere i desiderati otto o arrivare a 16. Tuttavia, RAM così potenti, in dispositivi di questa fascia, dovranno sempre fare i conti con un'architettura che potrebbe non reggere il confronto.

Display

Un buon display può fare la differenza tra un prodotto di qualità e uno di basso livello. Tra i i portatili a 400 euro si possono trovare diversi schermi a 15’’ con un'ottima risoluzione. I Chromebook di Lenovo e HP sono dotati di display Full HD, con Lenovo che garantisce una luminosità di 250 nit e immagini nitide, oppure le cornici sottili di V15-ADA per una migliore visualizzazione dello schermo.