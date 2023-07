5 cuffie da tenere d'occhio al Prime Day 2023

Non sapete da dove cominciare per cercare delle cuffie o auricolari in offerta per il Prime Day? Non c'è problema, vi aiutiamo noi!

Che siate alla ricerca di un paio delle migliori cuffie, delle migliori cuffie Bluetooth, delle migliori cuffie con cancellazione del rumore o di un paio di auricolari Bluetooth, il Prime Day offrirà degli sconti davvero interessanti.

Le cuffie da tenere d'occhio al Prime Day

(Image credit: Future)

Sony WH-CH520

Le Sony WH-CH520 sono le nuove cuffie super-accessibili della linea wireless di Sony, uscite a febbraio al prezzo di 69€.

Si tratta di cuffie Bluetooth on-ear e, sebbene non offrano la cancellazione attiva del rumore o il supporto per l'audio ad alta risoluzione, l'attenzione al suono (e alcuni altri utili accorgimenti) le rendono un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sony ha puntato tutto sulla qualità dell'audio (e sono senza dubbio tra le migliori cuffie economiche sul mercato) e anche se il suono non farà impazzire gli audiofili, sono perfette per l'utente medio.

La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla durata della batteria di 50 ore dichiarata.

Attualmente sono scontate del 32% sul prezzo di listino, e potete trovarle su Amazon a 47,89€.

Sony WH-1000XM4

(Image credit: Future)

Le WH-1000XM4 di Sony offrono un'eccellente cancellazione del rumore e una qualità audio sorprendente, il tutto in un design leggero e comodo.

Sebbene non presentino differenze significative rispetto agli ormai iconici predecessori XM3, una serie di nuove funzioni, tra cui la connessione multipoint, l'upscaling DSEE Extreme e la riproduzione/pausa automatica tramite un sensore integrato, contribuiscono a rendere le WH-1000XM4 tra le migliori in assoluto.

Le Sony WH-1000XM4 supportano il formato 360 Reality Audio di Sony che consente l'audio spaziale su cuffie stereo, oltre al codec LDAC che può inviare un bitrate fino a 990 kbps. L'unica nota negativa è che non supportano più aptX o aptX HD, quindi il supporto per l'audio ad alta risoluzione può variare.

Attualmente sono scontate del 26% sul prezzo di listino, e potete trovarle su Amazon a 279,99€.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

(Image credit: TechRadar)

Forse non sono all'altezza delle Sony WH-1000XM4 in termini di durata della batteria e di prezzo, ma le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono comunque un paio di ottime cuffie over-ear.

Bose è stata pioniera della tecnologia ANC e le 700 sono degne di questa eredità. Le cuffie a cancellazione del rumore dell'azienda sono state originariamente progettate per i piloti di linea, per bloccare i suoni ambientali e il rumore del motore del jet, ma Bose ha sfruttato il suo successo, dapprima portandolo a a tutti i consumatori e poi applicando la cancellazione del rumore alle telefonate e alla musica per le 700. É infatti possibile scegliere tra 11 livelli di ANC in totale, e queste sono certamente le migliori cuffie con cancellazione del rumore che abbiamo mai testato per le chiamate.

La qualità del suono è innegabilmente buona, con un carattere vibrante e vivace.

Attualmente sono scontate del 21% sul prezzo di listino, e potete trovarle su Amazon a 317,76€.

Sennheiser Momentum 4 Wireless

(Image credit: Sennheiser)

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless sono le cuffie over-ear wireless uscite ad agosto dell'anno scorso e vantano un'incredibile durata della batteria di 60 ore, un'app fatta come si deve, un'ampia gamma di funzioni, controlli facilmente accessibili, un'ottima cancellazione del rumore adattiva e un'incredibile qualità del suono.

Sennheiser ha inserito nella scheda tecnica delle Momentum 4 Wireless di tutto e di più, compreso il Sidetone per sentire meglio la voce durante le chiamate e le "Sound Zones", preset di equalizzazione e ANC che possono essere impostati per entrare magicamente in funzione quando necessario.

Attualmente sono scontate del 20% sul prezzo di listino, e potete trovarle su Amazon a 295,59€.

Sennheiser HD-660S2

(Image credit: Future/TechRadar/Henry St Leger)

Queste ottime cuffie cablate con design aperto sono state create per la cabina di mixaggio, ma sono eccellenti anche per l'ascolto di musica grazie alla loro ricreazione sonora neutra, alla risposta dei bassi nitida, all'imbottitura morbida e all'archetto rigido necessario per evitare le vibrazioni mentre ascoltate i vostri brani preferiti.

Con le HD-660S non c'è un'enorme dispersione del suono, quindi dovreste essere in grado di sedervi vicino a qualcuno senza che questo riesca a sentire cosa state ascoltando.

In definitiva, le HD-660S2 sono ideali per l'ascolto statico, il mixaggio del suono o l'ascolto di un album preferito con un suono di alta qualità a casa.

Attualmente sono scontate del 12% sul prezzo di listino, e potete trovarle su Amazon a 525,24€.