Downey's Dream Cars : dans cette nouvelle série, Robert Downey Jr. fait la promotion des voitures électriques

Les voitures électriques ont le vent en poupe. D'ailleurs, celles-ci pourraient bientôt se passer de lithium . Et si la France compte déjà près de 80 000 points de recharge , ceux-ci pourraient bientôt être améliorés. En effet, Tesla ouvre ses superchargeurs à la concurrence . Ainsi, les propriétaires de voitures électriques de General Motors pourront bientôt utiliser les chargeurs de l'entreprise d'Elon Musk. Robert Downey Jr., connu pour son amour des voitures, est en train de faire la promotion des véhicules électriques dans une nouvelle série.

Mais l'acteur d'Iron Man est également très engagé contre le changement climatique. Robert Downey Jr. a d'ailleurs lancé son entreprise axée sur le climat, FootPrint Coalition, en 2019. La nouvelle série est ainsi centrée sur le projet de Downey de travailler avec des experts, tels que Rich Benoit de Electrified Garage, pour modifier ses différentes voitures classiques afin qu'elles puissent fonctionner avec des technologies moins polluantes.

Downey's Dream Cars : Iron Man tracte un tank

Le premier véhicule que les experts remettent en état est un pick-up Chevrolet K10 de 1972. On suit donc les techniciens effectuer l'installation d'un moteur et des batteries Tesla dans le vénérable pick-up, qui reçoit également une nouvelle carrosserie, ainsi qu'un écran tactile des plus modernes. À la fin de l'épisode, Benoit d'Electrified Garage montre la puissance du bolide en l'utilisant pour remorquer un char d'assaut.

Le deuxième épisode de la série devrait se concentrer sur le réaménagement d'une Mercedes 280 SE de 1969 pour qu'elle puisse fonctionner avec des biocarburants. Robert Downey Jr. précise : "Je veux emmener ces vieilles voitures bien-aimées dans le futur [...] tout en gardant leur âme intacte". La série devrait ensuite évoquer l'énergie solaire, les piles à hydrogène, les vélos électriques, la fabrication durable et les alternatives au cuir.