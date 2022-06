Test Synology RT6600ax

Le Synology RT6600ax offre une excellente mise à niveau de la norme Wi-Fi 6 ax classique, garantissant une bande passante plus large et généreuse, avec un rapport performances-prix non négligeable.

Le routeur Synology RT6600ax en résumé

Le meilleur routeur sans fil doit faire partie d’un véritable arsenal numérique consacré aux bureaux professionnels. Il a un impact direct sur les performances des appareils connectés et doit disposer d'une excellente bande passante tout en couvrant au moins deux pièces de l’entreprise concernée. Des mises à jour régulières du firmware déployées par le fabricant s’avèrent tout aussi nécessaires pour prémunir les utilisateurs contre les attaques cybercriminelles. Enfin, il doit être abordable car il s'agit d'un marché déjà saturé de bons produits.

Synology, plus connu pour ses NAS, a récemment lancé le RT6600ax (opens in new tab). Un routeur Wi-Fi 6 ax qui a la particularité d'intégrer une radio triple bande couvrant la nouvelle gamme de fréquences de 5,9 GHz. Ces bandes fonctionnant indépendamment, un plus grand nombre d'utilisateurs peuvent diffuser simultanément des données sans dégradation des performances. Le routeur est basé sur un puissant processeur à quatre cœurs et offre de nombreuses options logicielles telles que des VLAN et un support VPN prêts à l'emploi.

Prix et disponibilité

C'est le troisième routeur Wi-Fi lancé par Synology. Le dernier-né est proposé au prix de 269 € HT (ou 322,80 € TTC) - il se place donc dans la même fourchette tarifaire que ses rivaux aux performances similaires.

Design

Le boîtier en plastique noir du RT6600ax est imposant avec six antennes externes qui dépassent sur le côté et à l'arrière. Il mesure 17,6 cm x 32 cm x 20 cm et pèse 1,6 kg. Des bouches d'aération situées sur le dessus et le dessous permettent de réguler la température, la chaleur étant dissipée de manière passive. Le routeur est livré avec un régulateur 12V DC de 42W et consomme environ 12W d'énergie. Les autres éléments inclus dans la boîte sont un câble Ethernet et un guide d'installation rapide.

L'état du routeur est indiqué par sept DEL multicolores situées sur le dessus du boîtier. Les quatre premiers affichent l'activité de liaison des ports Ethernet 1 Gb et 2,5 Gb. Les DEL cinq et six indiquent l'activité WAN et Wi-Fi et la dernière indique l'état interne du routeur - elle clignote lors de la recherche de périphériques sans fil. Deux boutons latéraux permettent d'ajouter des périphériques via WPS et d'activer ou de désactiver le Wi-Fi.

Les antennes externes offrent jusqu'à 3,3 dBi de gain tandis que les amplificateurs de transmission prennent en charge les paramètres de gain faible, moyen et élevé. Le routeur comprend six radios, deux sur la fréquence de 2,4 GHz et quatre sur les fréquences de 5,1/5,9 GHz. Les canaux 5 GHz délivrent une bande passante maximale de 160 MHz. Les trois bandes se combinent pour offrir un débit de 6600 Mbps dans des circonstances idéales.

Le RT6600ax est équipé d'un processeur Quad-core 1,8 GHz conçu par Qualcomm. Soutenu par 1 Go DDR3 de RAM, et 4 Go de mémoire Flash eMMC, il dispose également de moteurs d'accélération matérielle pour les paquets de la couche 4 et de la couche 7 qui peuvent accélérer le filtrage TCP par exemple. Un bouton de réinitialisation encastré accessible à l'aide d'un trombone est situé à l'arrière. Il y a également un port USB 3.2 Gen1, ce qui peut sembler relativement limité.

En pratique

Le routeur démarre en une minute environ. Les paramètres par défaut permettent son utilisation directe, en connectant simplement un câble Ethernet à un réseau existant ou par Wi-Fi en exploitant le SSID préconfiguré. Le RT6600ax possède plusieurs modes de fonctionnement. Il gère les périphériques et transmet les paquets lorsqu'il est utilisé comme un routeur. Il peut également fonctionner comme un point d'accès (AP) où il ne fait que transférer les paquets d'un port à l'autre. Enfin, il peut se connecter à un autre RT6600ax dans une configuration Mesh pour étendre la portée d'un réseau Wi-Fi.

Ses antennes à gain élevé et ses puissants amplificateurs radio garantissent des transferts élevés à dix mètres ou plus, avec des murs entre les deux. Les trois radios peuvent être configurées pour utiliser l'un des 31 canaux disponibles. Selon la réglementation locale, les canaux 5 GHz peuvent être limités à une largeur de bande de 80 MHz. Ceci est compensé par la bande 5,9 GHz qui fournit un débit supplémentaire de 18%.

Synology utilise des codes QR pour ajouter des périphériques à son application mobile. La procédure fonctionne sans problème et l'application DS router, bien conçue, affiche toutes les informations pertinentes en un seul endroit. Elle est disponible à la fois pour les appareils iOS et Android et contient moins de fonctionnalités que le Synology Router Manager (SRM) basé sur le Web. Un extra qui concède une configuration plus rapide en déplacement.

Performances

Les performances du RT6600ax sont évaluées en utilisant l'application iperf2, dont une copie est intégrée au routeur. La première mesure, la limite supérieure du débit, est obtenue à l'aide d'une connexion filaire 2,5G. Le débit sans fil à différentes distances est ensuite défini à l'aide d'un smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra exécutant l'application HE.NET. Le graphique suivant montre le résultat à un, cinq, sept et dix mètres.

Le RT6600ax offre des transferts filaires d'environ 2 Gbps. À un mètre, les transferts sans fil tombent à 855 Mbps, ce qui est standard pour une largeur de bande de 80 MHz. A cinq mètres, le taux chute à 600 Mbps et d'environ 100 Mbps pour chaque point de données suivant.

Face à face

Le marché des routeurs Wi-Fi a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Il y a plus d'une douzaine de fabricants de routeurs avec beaucoup de produits Wi-Fi 6 en circulation. Dans ce contexte, le RT6600ax s’impose comme un excellent modèle, en particulier pour ceux qui disposent déjà d’un NAS Synology.

L'AX6600 de TP-Link est très similaire au RT6600ax, son prix étant de 299 €. Il dispose de deux antennes supplémentaires et d'un port USB supplémentaire, mais il a un processeur plus lent, la moitié de la quantité de RAM, et 128 Mo de mémoire de stockage par rapport aux 4 Go d'eMMC qui sont inclus avec le RT6600ax. Par conséquent, les performances de l'AX6600 devraient être moins bonnes en termes de connexions simultanées. De même, il affiche un nombre réduit de fonctionnalités.

L'Asus RT-AX88U est un produit comparable à un prix plus élevé. Il n'est que bi-bande et ne dispose pas d'un port Ethernet 2,5G. Ses huit ports 1G sont plus nombreux que les cinq du RT6600ax. Avec un processeur similaire et la même quantité de RAM, les performances devraient être équivalentes à celles du routeur Synology. Cependant, la quantité de mémoire applicative est seize fois plus importante dans le RT6600ax que dans le RT-AX88U.

Pour conclure...

Synology gagne en popularité avec son dernier routeur et pour de bonnes raisons. L'utilisation d'une troisième bande améliore le débit sans fil de 18%. Nous avons également un excellent matériel avec beaucoup de potentiel grâce à la quantité généreuse de mémoire flash. L'interface web est rapide et le processeur puissant permet d'exécuter des tâches en parallèle.

Les quelques inconvénients que présente le RT6600ax sont l'absence d'agrégation de liens Ethernet. Il reste un très bon routeur Wi-Fi 6 comparable à bon nombre de rivaux haut de gamme.