Test Polar Grit X Pro

La Polar Grit X Pro est une meilleure montre d'extérieur que la première Grit X, et l'ajout des fonctions de la Vantage V2 en fait également un partenaire d'entraînement bien plus efficace. Son autonomie plus conséquente et ses applications supplémentaires coûtent cher, certains seront même tentés de conserver les fonctions premium de la Grit X standard. Mais si vous êtes addict aux sports en plein air, c’est clairement la montre réclamée par votre poignet.

La Polar Grit X Pro est une meilleure montre d'extérieur que la première Grit X, et l'ajout des fonctions de la Vantage V2 en fait également un partenaire d'entraînement bien plus efficace. Son autonomie plus conséquente et ses applications supplémentaires coûtent cher, certains seront même tentés de conserver les fonctions premium de la Grit X standard. Mais si vous êtes addict aux sports en plein air, c’est clairement la montre réclamée par votre poignet.

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

La Polar Grit X Pro en résumé

La Grit X Pro présente le meilleur de ce que Polar a à offrir en termes de suivi sportif. L’ajout de fonctions de navigation supplémentaires en fait également une excellente montre d'extérieur.

La grande question est de savoir alors si elle constitue une mise à niveau suffisante par rapport à la Grit X originale. Les nouvelles capacités de navigation, les capteurs précis issus de la Vantage V2, ainsi qu'un design plus élégant et plus robuste sont-ils suffisants pour justifier l'investissement plus lourd de la Grit X Pro ?

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une proposition haut de gamme qui satisfera pleinement les coureurs, les nageurs ou les amateurs de randonnées. Vous obtenez un moniteur de fréquence cardiaque assez fiable, avec la possibilité d'associer des capteurs externes pour acquérir des données plus précises. Le suivi GPS se révèle incroyablement précis, bien qu'il ne dispose pas de la cartographie ultra-riche de la Garmin Fenix 6 Pro. La Grit X Pro, elle, vous aidera à retrouver le chemin de la maison, qu’importe la complexité des itinéraires empruntés.

(Image credit: Michael Sawh)

L'autonomie n'est pas la meilleure de sa catégorie, et le suivi du sommeil proposé par Polar a toujours une incidence conséquente sur la durée de vie de votre batterie. Qui plus est, la Grit X Pro ne se contente pas de représenter une montre sportive complète, elle apparaît aussi comme une smartwatch capable de faciliter votre quotidien en se faisant le relais idéal de votre smartphone.

Si vous n'aimez pas vraiment l’interface et la configuration des montres Garmin ou Coros et que vous appréciez l'idée de porter une montre d'extérieur plus petite et plus jolie, alors la Grit X Pro vous plaira assurément.

Prix et disponibilité

La Polar Grit X Pro a été lancée en octobre 2021 et peut être achetée dès maintenant, directement sur la boutique en ligne de Polar ou auprès de détaillants tiers. La montre de base coûte 499,90 €, tandis que l’édition Polar Grit X Pro Titan s’avère plus onéreuse - comptez 100 € de plus.

Vous pouvez ajouter un capteur de fréquence cardiaque H10 à votre commande, pour un extra de 50 €. Que vous choisissiez la version classique ou la variante Titan. Il existe en outre 12 styles de bracelets interchangeables, dont le prix est compris entre 29,90 € et 59,90 €.

Design et écran

Disponible en version titane, plus onéreuse

Protection de l'écran plus résistante

Écran tactile toujours actif

La Polar Grit X Pro est dotée d'un boîtier en acier inoxydable de 47 mm, d'une épaisseur de 13 mm, et d'un bracelet en fluoroélastomère de 22 mm, disponible en petite et grande taille (pour vous assurer un bon ajustement). Ce boîtier est commercialisé en noir, en or ou en cuivre, et avec le bracelet inclus, il pèse 79 grammes.

Les principaux changements par rapport à la Grit X originale sont la nouvelle lunette qui, selon Polar, comprend plus de thèmes décoratifs et un style boussole renforçant son identité de montre d’extérieur. Il s'agit toujours d'une smartwatch étanche (jusqu'à 100 mètres de profondeur), testée selon les normes militaires MIL-STD810G garantissant une robustesse à toute épreuve. Polar complète l’ensemble avec une lentille en verre saphir pour mieux protéger l'écran des rayures.

(Image credit: Michael Sawh)

Cet écran est une dalle couleur transflective de 1,2 pouce, d'une résolution de 240 x 240 pixels, toujours allumée. Il s'agit exactement de la même taille et de la même résolution que celles délivrées par la Grit X originale - ce qui signifie qu'elle résiste bien à la lumière vive de l'extérieur et qu'elle supporte tout tapotement et tout glissement. Elle peut cependant manquer de réactivité et paraître lente, si bien que les boutons physiques parsemés sur le flanc semblent constituer le meilleur moyen d'interagir avec l’interface Polar.

Outre la Grit X originale et la Grit X Pro, Polar propose un modèle Grit X Titan, qui remplace la lunette en acier inoxydable de la Pro et de la Grit originale par une lunette en titane réduisant considérablement le poids total de la montre. Vous devrez cependant payer un bonus conséquent pour bénéficier de cette édition.

(Image credit: Michael Sawh)

GPS et suivi sportif

Nouvelle navigation réactive avec retour au point de départ

Tests de récupération et de performances spécial cyclisme et course à pied

Absence de cartes topographiques

La Polar Grit X Pro est concrétement conçue pour les activités en plein air. A l’instar de la Vantage V2, elle est équipée d'une quantité abondante de modes sportifs et de statistiques dédiées. Par ailleurs, elle dispose des capteurs nécessaires pour suivre vos performances au quotidien de manière fiable.

Vous profitez de la prise en charge des systèmes GPS, Glonass, Galileo et QZSS, ainsi que du support du GNSS assisté, qui permet d'obtenir une localisation plus rapide des satellites. Après un certain nombre de latences au cours de nos premiers essais, le système de navigation a tenu ses promesses sur la totalité de nos sessions d’entraînement.

(Image credit: Michael Sawh)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 profils sportifs sur le menu d’accueil, parmi les 130 profils présents depuis l'application Polar. Les activités de base comme la course à pied, le cyclisme et la natation sont couvertes ici, avec des mesures classiques ou plus avancées - sans avoir besoin d'un capteur supplémentaire.

Les activités de niche et les activités en salle s’avèrent également offertes, mais vous n'obtiendrez que le monitoring standard de la fréquence cardiaque pour celles-ci.

Il y a un altimètre barométrique et une boussole magnétométrique compilant les données extérieures additionnelles. Vous avez la possibilité de coupler des moniteurs de fréquence cardiaque Bluetooth Low Energy et des capteurs spécialisés pour les cyclistes. Nous n'avons eu aucun problème à associer la ceinture pectorale H10 de Polar ou le HRM-Pro de Garmin pour obtenir des données de fréquence cardiaque plus précises.

La Grit X Pro utilise la même technologie Precision Prime que la première Grit X, destinée à surveiller en continu la fréquence cardiaque, les zones corporelles les plus sollicitées pendant les séances d'entraînement et des fonctions telles que le calcul du temps de récupération nécessaire.

Il s'agit d'une option pratique pour la plupart des entraînements, bien qu'en augmentant l'intensité, des inexactitudes se sont glissées dans les lectures de fréquence cardiaque moyenne et maximale. Nous vous conseillons donc de vous équiper d'une ceinture ou d'un brassard externe pour maximiser la précision de ces données.

(Image credit: Michael Sawh)

Deux des meilleures fonctions introduites sur les montres Polar ont récemment fait leur apparition sur la Grit X Pro. La première est la recommandation d'entraînements FitSpark, qui prend en compte votre historique d'entraînement, vos besoins de récupération et votre niveau de forme physique pour vous suggérer des sessions axées sur le développement de la forme cardio, du renforcement musculaire et de la mobilité.

Pour les amateurs d’activités en plein air et d'endurance, FuelWise vous envoie des alertes pour consommer suffisamment de glucides lorsque c’est nécessaire - et ce en fonction de la distance parcourue ou de l’intensité de vos entraînements.

(Image credit: Michael Sawh)

En tant que montre conçue pour l’extérieur, la Grit X Pro permet de télécharger des itinéraires sur Polar Flow via l'application tierce Komoot. Cette dernière vous guide efficacement, virage après virage. Vous pouvez aussi suivre des itinéraires déjà enregistrés sur votre Polar et importer des itinéraires sous forme de fichiers TCX et GPX.

Polar a en outre ajouté un mode "retour au point de départ" qui, comme son nom l'indique, vous permet de revenir à l'endroit où vous avez commencé le suivi. La montre génère une ligne verte, qui deviendra rouge si vous déviez de votre trajectoire. Vous ne verrez pas de reliefs riches et détaillés sur votre montre. Ce ne sont que de simples lignes qui vous indiquent la bonne direction, mais elles sont au moins faciles à suivre.

La marque propose, en bonus, d'afficher des profils d'itinéraire et d'altitude - qui n'étaient pas disponibles sur la Grit X.

(Image credit: Michael Sawh)

En plus de ce lot de fonctionnalités outdoor, Polar vous octroie un test de récupération des jambes et des tests de performance en course à pied et à vélo. Ceux-ci ont fait leurs débuts sur la montre Vantage V2. En fin de compte, ces tests visent à évaluer votre niveau de forme, et à vous éviter la séance d’entraînement de trop.

Par ailleurs, Polar délivre toujours son suivi d'activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui comprend la surveillance continue de la fréquence cardiaque. Il peut également monitorer votre sommeil, afin de mieux évaluer votre récupération après une journée d'entraînement intensive. Il examine le sommeil et votre système nerveux autonome pour générer ces données de récupération.

(Image credit: Michael Sawh)

La Grit X Pro intègre enfin des fonctionnalités plus classiques, propres aux meilleures smartwatches. Vous pouvez ainsi obtenir les notifications de votre smartphone Android ou iOS, sans pour autant y donner suite. Mais aussi lire ou mettre sur pause votre musique, voire sauter des pistes, pendant une session d'entraînement. Afficher des prévisions météorologiques détaillées est également un jeu d’enfant.

Vous compterez enfin sur des thèmes spécifiques qui vous informe sur les heures de lever et de coucher du soleil, les coordonnées géographiques de vos itinéraires favoris et bien d’autres éléments.

Autonomie

La Grit X Pro promet une autonomie assez impressionnante de 40 heures, en utilisant le GPS intégré et le suivi de la fréquence cardiaque. Passer en mode d'économie d'énergie vous permet d'ajuster la fréquence d'enregistrement du GPS à une ou deux minutes, de stopper le suivi de la fréquence cardiaque et d'activer l'économiseur d'écran. Le tout pour atteindre une tenue de 100 heures entre deux charges.

Si votre suivi d'activité est continu 24/7, avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque, la batterie tombera à son niveau le plus bas au bout de sept jours.

(Image credit: Michael Sawh)

D'après nos tests, tant pour l'entraînement que pour l'utilisation quotidienne de la Grit X Pro, ces chiffres s’avèrent pertinents. Nous avons généralement chargé la montre après cinq ou six jours. Avec le GPS en service, une heure de course a entraîné une baisse d’autonomie de 3% maximum.

En fin de compte, vous obtenez une endurance similaire à celle de la Grit X. Ce n'est pas la meilleure proposition sur une montre d'extérieur, mais elle reste pratique et appréciable.

Achetez-la si...

Vous avez besoin d’un compagnon d'entraînement solide

En plus de ses fonctions de navigation améliorées, la Grit X Pro vous offre le meilleur des fonctions d'entraînement et d'analyse pourvues par Polar. Un must si vous aimez décortiquer vos performances.

Vous avez du mal à récupérer après de grosses séances d'entraînement

Les recommandations d'alimentation FuelWise vous évitent de manquer de glucides après une session intensive. C’est une caractéristique spéciale qui permet à la Grit X Pro de se démarquer de la concurrence.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez une cartographie optimale pour vos activités outdoor

Même s'il est bon de voir Polar proposer de nouveaux modes de navigation, il lui manque encore des niveaux de cartographie plus détaillés... que vous trouverez sur les montres Garmin Fenix.

Vous avez besoin d’une smartwatch haut de gamme plus classique

Si vous voulez installer un grand nombre d’utilitaires, effectuer des paiements sans contact, activer un assistant intelligent ou un lecteur musical poussés, vous ne trouverez pas ces options sur la Grit X Pro.

Meilleures montres running : suivez vos courses avec un GPS ultra-précis

Lire aussi nos tests complets de la Fossil Gen 6 et de la Garmin Forerunner 55