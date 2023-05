Test du NUC 13 Pro d'Intel, le mini-PC impressionnant en mode multitâche

Stockage et RAM évolutifs

Intel NUC 13 Pro : test en 30 secondes

Caractéristiques du NUC 13 Pro d'Intel Voici la configuration de l'Intel NUC 13 Pro envoyée à TechRadar pour évaluation :

CPU : Core i7-1360P (12 cœurs, 16 threads, 18 Mo de cache, jusqu'à 5 GHz)

Carte graphique : Intel Iris Xe Graphics (96EU)

RAM : 32 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go)

Stockage : 512 Go PCIe Gen 4 NVMe SSD

Ports : 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x prise audio universelle, port Ethernet Intel i226V 10/100/1000/2500 Mbps RJ45

Connectivité : Intel® Wi-Fi 6E AX2111 + Bluetooth v5.2

Dimensions : 126 x 113 x 42 mm (L x P x H)

Système d'exploitation installé : Windows 11 Pro sous licence.

Accessoires : Adaptateur 12V/3A, plaque de montage VESA

L'Intel NUC, ou Next Unit of Computing, a été révélé pour la première fois en 2012, et la première génération a été disponible à l'achat dès 2013.

Le fait que nous en soyons à la 13e génération en seulement dix ans témoigne du cycle de développement très rapide de ces appareils. Mais aussi de l'effort qu'Intel a déployé pour les maintenir en phase avec les dernières technologies mobiles, notamment en matière de silicium.

Notre étude porte sur un NUC 13 Pro équipé d'un processeur Core i7-1360P "Arena Canyon", de 32 Go de DDR4 et d'un disque NVMe. Intel propose ces machines dans une large gamme d'options de processeurs et aussi sous forme de solutions "nues", sans RAM ni stockage.

En plus de ces kits, les cartes mères sont également vendues par Intel pour ceux qui souhaitent les utiliser dans un boîtier NUC sur mesure.

Les options les moins chères pour le NUC 13 Pro commencent avec un processeur Intel i3-1315U, et l'option la plus chère est équipée de la puce i7-1370P vPro, avec diverses UGS i3, i5, i5 vPro et i7 entre ces deux extrêmes.

Quelle que soit la puissance de traitement choisie, toutes les machines disposent de deux ports Thunderbolt 4, d'un espace pouvant accueillir jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 et d'un emplacement pour SSD M.2 NVMe Gen 4.

Elles sont également proposées dans un boîtier "Slim" ou dans un boîtier "Tall" légèrement plus grand, avec suffisamment d'espace pour un disque dur ou un disque SSD de 2,5 pouces à l'intérieur.

Ce qu'Intel vend ici, ce sont les composants internes d'un ordinateur portable haut de gamme reconfigurés pour un mini-PC, sans le clavier, l'écran et la batterie. Il est possible de monter ces éléments à l'arrière d'un écran et d'en faire un tout-en-un extrêmement portable et suffisamment puissant pour les utilisations de bureau les plus exigeantes.

Dans les mois à venir, d'autres fabricants de mini-PC proposeront la même plate-forme de puce dans des boîtiers de marque, probablement moins chers qu'Intel, mais ce matériel définit les normes sur lesquelles tous seront jugés.

Intel NUC 13 Pro : prix et disponibilité

(Image credit: Mark Pickavance)

Combien cela coûte-t-il ? De 340 à 1080 dollars

De 340 à 1080 dollars Quand est-il disponible ? Il est disponible dès maintenant.

Il est disponible dès maintenant. Où peut-on se le procurer ? Une sélection limitée de détaillants spécialisés, qui s'étendra à d'autres détaillants en ligne d'ici juin 2023.

Le prix d'un NUC 13 Pro est directement lié à l'option du processeur, les moins chers étant les modèles Core-i3 et les plus chers les dérivés Core-i7 vPro.

Il est utile de préciser que ces coûts n'incluent ni la RAM, ni le stockage M.2 NVMe, ni le système d'exploitation. Une fois ces éléments pris en compte, le coût total de la solution déployable se situe entre 500 et 1500 dollars, en fonction de la quantité de mémoire et de stockage que vous décidez d'utiliser.

Le matériel d'évaluation coûte environ 700 $, avec 32 Go de DDR4-3200 et 512 Go de stockage NVMe Gen 4, ce qui ajoute environ 100 $ au coût du système dépouillé.

Évidemment, vous aurez également besoin d'un écran, d'un clavier et d'une souris si vous ne les possédez pas déjà.

Le plus gros problème du NUC 13 Pro est sa disponibilité. À l'heure où nous écrivons ces lignes, quelques revendeurs spécialisés proposent le produit, mais il est en rupture de stock pour la plupart d'entre eux. Intel a promis d'élargir le nombre de points de vente aux principaux détaillants en ligne en juin, avec notamment des unités chez Amazon.

Rapport qualité/prix : 4/ 5

Intel NUC 13 Pro : design

(Image credit: Mark Pickavance)

Système de taille NUC

Refroidissement efficace

Facile à mettre à jour

Le matériel de test fourni par Intel est le NUC13ANKi7 SKU dans le boîtier " Slim ", et bien qu'il n'ait pas été inclus avec le nôtre, la version de détail est livrée avec un support VESA pour le fixer à l'arrière d'un moniteur.

Le boîtier n'est pas très différent de celui du NUC 12 ou 11, utilisant des grilles sur les côtés pour alimenter l'air frais qui, après avoir été chauffé en interne, est éjecté par une série de fentes le long du bord supérieur arrière.

Sur la face avant se trouvent deux ports USB, la prise casque et le bouton d'alimentation, tandis que tous les autres ports sont situés à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, l'arrière du NUC peut être très occupé une fois que vous l'avez connecté à un moniteur, à un réseau local et à divers périphériques USB/Thunderbolt.

Une particularité est qu'Intel a choisi de ne pas utiliser de bloc d'alimentation USB-C pour ce modèle Thunderbolt, mais plutôt un connecteur en barillet propriétaire sur le bloc d'alimentation.

La seule autre caractéristique externe notable est que le côté gauche a une fente de sécurité, ce qui peut être intéressant à utiliser, compte tenu de la facilité de transport de cet ordinateur.

L'accès à l'intérieur est très simple. La partie supérieure se détache en tirant dessus, mais à part la partie supérieure du système de refroidissement, il n'y a pas grand-chose à voir.

Le dessous est plus utile, car il peut être retiré rapidement à l'aide de quatre vis qui traversent les pieds en caoutchouc montés à chaque coin.

Le retrait du capot inférieur permet d'accéder à la mémoire et aux emplacements NVMe. (Image credit: Mark Pickavance)

Une fois ce panneau retiré, toutes les possibilités de mise à niveau apparaissent, avec un emplacement M.2 NVMe 22x80 pour les modules PCIe Gen 4, deux SODIMM DDR4-3200, et un emplacement M.2 22x42 key B pour les modules PCIe x1 Gen3. Il y a également un connecteur pour SATA, mais dans le boîtier Slim, il n'y a pas d'emplacement possible pour ce disque.

Rien de tout cela n'est radicalement différent de ce que nous avons vu dans les précédents NUC d'Intel. La principale différence réside dans le nouveau silicium qui remplace les puces de la 12e génération du modèle précédent par des alternatives plus impressionnantes de la 13e génération.

Cela dit, si vous voulez un NUC de haute qualité, l'Intel NUC 13 Pro combine les dernières technologies avec un boîtier qui a déjà fait ses preuves.

Design : 4 / 5

Intel NUC 13 Pro : caractéristiques

Puissant processeur à dix cœurs

GPU amélioré

Excellente connectivité

Nous avons déjà noté à quel point les composants de la 12e génération du NUC précédent étaient nettement plus performants que le silicium de la 11e génération, décidément peu convaincant, dans les processus à un seul thread et à plusieurs threads.

La nouvelle puce de 13ème génération utilisée dans le NUC 13 Pro est un autre pas en avant, mais peut-être pas aussi important que le précédent.

Notre machine de test était équipée d'un Core i7-1360P, un modèle à douze cœurs avec quatre cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité. Les cœurs de performance de cette puce prennent en charge l'hyperthreading, ce qui lui permet de traiter 16 threads simultanément.

Ce silicium est une évolution naturelle du silicium de la 12e génération utilisé dans le Core i5-1235U, et cette architecture est idéale pour des performances élevées lorsque cela s'avère nécessaire et pour une bonne gestion thermique requise pour des boîtiers de cette taille.

La partie de cette technologie qui n'a pas été améliorée est le GPU, puisque cette puce utilise toujours l'Iris Xe avec 96 unités d'exécution.

Il convient de noter que certains des processeurs Core-i3 disponibles dans cette gamme de produits sont dotés d'un système graphique UHD beaucoup plus ancien, tandis que les Core-i5 et Core-i5 vPro sont équipés d'un GPU Iris Xe à 80 unités d'exécution. Toutes les puces Core-i7 sont équipées d'un GPU 96EU, qui est le meilleur de cette plateforme.

La mémoire vive est facilement extensible jusqu'à un maximum de 64 Go. (Image credit: Mark Pickavance)

Intel fait grand cas de la possibilité de connecter quatre moniteurs à ces machines grâce aux doubles ports HDMI 2.1 et Thunderbolt (via DisplayPort 2.1). Mais pour être plus réaliste, l'Iris Xe, même avec 96EU, n'a pas les performances nécessaires pour piloter quatre moniteurs 4K pour la lecture vidéo ou le rendu 3D.

Bien qu'ils soient parfaits pour le travail sur le web et l'édition vidéo de base, ces appareils n'ont pas beaucoup de potentiel pour les jeux, et il n'y a pas de place à l'intérieur pour une technologie GPU discrète.

Le point fort du NUC 13 Pro par rapport au matériel précédent est la connectivité incluse, ce qui le rend idéal pour ceux qui ont besoin de déplacer des données, d'un mini serveur ad hoc, ou qui ont un stockage externe à gérer.

Les deux ports Thunderbolt permettent d'utiliser des disques SSD externes rapides, qui sont complétés par l'USB 3.2 Gen 2, qui permet des transferts à 1 000 Mo/s.

Pour ceux qui travaillent avec des machines NAS, le LAN 2.5GbE pourrait être remarquablement utile, et le WiFi 6E intégré fournit une bonne alternative si cette infrastructure n'est pas disponible.

Ce NUC, associé à une station d'accueil Thunderbolt ou USB, peut être équipé de nombreux ports et périphériques, et seuls quelques câbles sont nécessaires du côté du NUC.

La seule astuce d'Intel a été de ne pas alimenter le NUC par le Thunderbolt.

Intel NUC 13 Pro : performances

(Image credit: Mark Pickavance)

Des performances accrues en multithread

Un meilleur GPU que l'UHD sur la plupart des modèles

Disque NVMe Gen 4

Benchmarks Voici les résultats obtenus par l'Intel NUC 13 Pro dans notre série de benchmarks : 3DMark Wild Life : 13658 ; Fire Strike : 5174 ; Time Spy : 1969 ;

Cinebench R23 CPU pts : 1969 (single-core) ; 11951 (multi-core)

GeekBench 5 : 1860 (single-core) ; 10519 (multi-core), 19610 (OpenCL)

CrystalDiskMark : lecture séquentielle : 6826 Mo/s ; écriture séquentielle : 4847 Mo/s

PCMark 10 (Office Test) : 6247

Indice d'expérience Windows : 8.3

Les benchmarks de cette machine sont un mélange un peu curieux de chiffres vraiment étonnants et d'autres qui ne sont que modestement meilleurs que ce que nous avons vu sur des NUC qui utilisent du silicium Gen 11, Gen 12 et AMD Ryzen 5.

Par exemple, le Core i7-1195G7 dans le GEEKOM Mini IT 11, un composant de 11ème génération, a obtenu un score de 11630 en utilisant le même GPU dans 3DMark Wild Life, et le composant de 13ème génération dans cette machine a obtenu un score de 13658, soit seulement 17% de mieux.

Le facteur limitant dans ce bench est le GPU, les deux machines ayant le même Iris Xe (96EU), et la puissance de traitement n'a qu'une influence mineure sur la performance maximale.

Cependant, pour montrer tout le potentiel de la nouvelle puce, il faut quelque chose comme le test multithread CineBench. Le score de 11951 dépasse de près de trois fois les 4616 obtenus par le Core i7-1195G7.

Un autre avantage majeur de cette plateforme est la performance de l'emplacement PCIe M.2, puisqu'il est Gen 4. Lorsqu'il est utilisé avec un disque Gen 4 approprié, comme le module Samsung fourni dans le matériel d'évaluation, une performance de 7000MB/s en lecture et 5000MB/s en écriture n'est pas irréaliste, presque le double de ce qu'un disque PCIe 3.0 NVMe peut transférer.

Les tests révèlent, sans surprise, que le dernier silicium de la 13e génération est nettement meilleur que le précédent. Toutefois, l'impact de ces améliorations sur vous dépendra du type d'activité informatique que vous pratiquez.

Ceux qui ne pratiquent pas le multitâches et n'ont pas plusieurs applications en cours d'exécution simultanément ou qui travaillent avec de grands ensembles de données ne verront pas les avantages de ces puces par rapport aux conceptions précédentes, mais ceux qui le font les verront.

(Image credit: Mark Pickavance)

Performances : 4 / 5

Comme nous nous y attendons, le NUC d'Intel est souvent la meilleure option pour ceux qui veulent accéder à la dernière technologie, à moins que le prix ne soit un facteur important dans la décision d'achat.

Le coût n'est probablement pas une considération essentielle si vous achetez en petit nombre, mais pour une opération cherchant à déployer des douzaines d'entre eux dans une solution embarquée, les anciens NUC d'Intel ou ceux fabriqués par Beelink, Geekom ou Zotac peuvent offrir des économies significatives par rapport à la dernière et meilleure solution directe d'Intel.

Jusqu'à ce que les nouvelles options de la 13e génération apparaissent, Intel aura une courte période d'exclusivité, et pour ceux qui veulent le dernier cri, il n'y a pas encore d'alternatives.

L'arme à double tranchant pour Intel est que les NUC Intel de 11ème et 12ème Génération, parfaitement utilisables, pourraient subir des réductions de prix qui les rendraient plus abordables pour ceux qui n'ont pas besoin de la technologie la plus récente.

Intel NUC 13 Pro : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Lorsque vous achetez de la mémoire vive et de l'espace de stockage, ce NUC peut devenir coûteux, mais son prix n'est pas excessif par rapport à la technologie qu'il renferme. 4 / 5 Design Comme de nombreuses espèces, le NUC a peut-être atteint un plateau dans son évolution. Mais pourquoi changer ce qui fonctionne bien ? 4 / 5 Caractéristiques Un CPU mobile de 13e génération avec des graphiques Iris Xe, beaucoup de mémoire et un stockage NVMe de 4e génération forment un ensemble efficace. 4 / 5 Performances Plus rapide que la 12e génération, mais seuls ceux qui utilisent le multitâche ou le stockage intensif remarqueront la différence. 4 / 5 Total Un NUC au design classique avec les meilleures puces mobiles d'Intel depuis un certain temps. 4 / 5

Devriez-vous acheter un Intel NUC 13 Pro ?

(Image credit: Mark Pickavance)

Achetez-le si...

Vous voulez du silicium de 13e génération

Cette machine utilise les dernières puces Intel, même si l'expérience n'est pas très différente des machines de la 12e génération pour la plupart des utilisateurs.

Le silence est d'or

L'efficacité énergétique de cette plateforme rend le NUC 13 Pro très silencieux et idéal pour un environnement de travail où il est important d'entendre les appels.

Des performances supérieures à celles des applications bureautiques

Bien qu'il soit équipé du même GPU Iris Xe que la génération précédente, il offre plus de puissance pour les applications intensives et un emplacement PCIe M.2 Gen 4 qui peut potentiellement doubler les performances du disque. Ceux qui recherchent des performances dignes d'un ordinateur de bureau dans un NUC ne doivent pas chercher plus loin.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré

Comme toutes les nouveautés d'Intel, le NUC 13 Pro, en particulier avec le processeur de révision, n'est pas une bonne affaire. Il existe des options moins chères d'autres marques et des générations précédentes de NUC d'Intel si tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un très petit ordinateur.

Vous avez besoin d'un GPU discret

La limite d'un boîtier NUC est qu'il n'y a pas d'emplacement PCIe ou de place pour monter une carte vidéo. Si vous voulez jouer ou travailler sur la CAO, cette machine, ou tout autre NUC, n'est pas faite pour vous.

Vous voulez jouer sur ce PC

Bien que l'Iris Xe soit un pas de géant par rapport aux cartes graphiques intégrées UHD, cette machine n'est toujours pas adaptée aux jeux. Les exigences des jeux modernes et les résolutions optimales ne sont pas compatibles avec les capacités de ce système.

À considérer également

Beelink SEi11 Pro Plateforme similaire au SEi12, le SEi11 Pro utilise le processeur Core i5-11320H, ce qui réduit le coût à moins de 330 $. Lire notre avis sur le Beelink SEi11 Pro (en anglais)

GEEKCOM Mini IT 11 Un NUC construit autour du processeur Core i7-1195G7 11th Gen qui offre de nombreuses fonctionnalités pour environ 620€, mais ce prix inclut la RAM et l'espace de stockage. En fonction de la tâche à accomplir, le Mini IT 11 peut s'avérer plus que suffisant. Lire notre test du Mini IT 11 de GEEKCOM (en anglais)

Apple Mac Mini M1 (2020) Pour ceux qui aiment les produits Apple, le Mac Mini M1 est effectivement le seul choix dans sa catégorie de mini-PC. Disponible à partir de 699€, vous payez pour ce privilège, comme prévu. Cette machine ne peut pas être mise à niveau, et un nouveau modèle devait être proposé cette année, mais il n'a pas encore vu le jour. Lire l'intégralité de notre test de l'Apple Mac Mini M1 (2020)