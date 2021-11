Test du BenQ Mobiuz EX3415R

Le BenQ Mobiuz EX3415R en résumé

Si les joueurs professionnels utilisent prioritairement les écrans 16:9 plats et de petite taille parce qu'ils sont réputés plus rapides, plus précis et plus cohérents, celles et ceux qui souhaitent exploiter le summum des performances de leurs jeux AAA se tourneront plutôt vers les écrans ultra-larges incurvés.

Le BenQ Mobiuz EX3415R s’établit comme référence dans cette catégorie. Il s’agit d’un moniteur gaming ultra-large 21:9 de 34 pouces, suffisamment grand pour vous faire oublier votre ambition de concevoir une configuration multi-écrans. Avec une courbure de 1900R, cet écran se montre assez plat pour que tout apparaisse aux bonnes proportions - tout en donnant l'impression d'envelopper vos périphériques et de vous offrir une expérience visuelle globalement cohérente. L'EX3415R se situe à l'extrémité supérieure des résolutions d'écran ultra-large, avec un écran de 3440 x 1440 pixels clair et capable de supporter la qualité d’image livrée par les meilleurs GPU du moment.



Il n'existe qu'une seule édition du BenQ Mobiuz EX3415R et, bien que cette unité ne soit pas aussi rapide que les dalles TN Zowie de la même marque, elles offrent des temps de réponse GtG inférieurs à 2 ms, de niveau professionnel, ce qui n'a rien à envier aux écrans IPS.

Le Mobiuz EX3415R vous coûtera 999 €, ce qui reste moins cher que le très onéreux LG UltraGear 38GN950 - actuellement en tête de notre classement des meilleurs moniteurs de jeu. Pour autant, cet écran incurvé demeure un investissement conséquent.



A noter qu’il est aujourd’hui proposé à 836 € chez Amazon, soit une réduction de 16% très intéressante.

Caractéristiques techniques Voici les spécifications globales du BenQ Mobiuz EX3415R évalué par notre rédaction : Taille de l’écran : 34 pouces

Type de dalle : IPS

Résolution : 3440 x 1440

Luminosité : 400 nits (crête)

Contraste : 2500:1

Temps de réponse des pixels : 1 ms (MPRT)

Taux de rafraîchissement : 144Hz

Entrées : 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 2 x USB 3.0

Si vous n'en avez pas déjà un, vous devrez également prendre en compte le coût d'un GPU solide pour faire tourner votre bibliothèque de jeux triple A sur ce moniteur ultra-large. Non seulement vous passez d’une résolution 1080p à 1440p, mais vous ajoutez également suffisamment de pixels horizontaux pour vous rapprocher des fréquences d'images 4K.

Alors que vous obtiendrez des moyennes d'environ 60 images par seconde en utilisant les paramètres 21:9, 1440p Ultra sur la plupart des jeux avec une Nvidia GeForce RTX 2080, les titres plus exigeants comme Cyberpunk 2077 seront tout juste exécutables avec ce GPU. Vous voudrez donc probablement l'associer à un GPU équivalent de la série Ampere, comme une Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ou mieux, pour en tirer le meilleur parti.

Sur des titres moins exigeants comme F1 2021, les taux de trame obtenus via cette génération commencent à dépasser les 60 images par seconde et à bénéficier du taux de rafraîchissement de 144Hz de l'EX3415R. Ainsi, si vous désirez profiter de la richesse de cet écran pour “rajeunir” votre collection de jeux vidéo, vous n’avez pas le choix : il vous faudra miser sur les cartes graphiques commercialisées depuis 2020.

L'EX3415R est certifié AMD FreeSync Premium, ce qui signifie que les GPU Nvidia de la série 20 et plus récentes, ainsi que les GPU AMD, pourront profiter de l'expérience sans distorsion de l'écran. Il offre également une compensation de basse fréquence qui répète les images pour obtenir une synchronisation parfaite, lorsque la fréquence d'images générée par la carte graphique descend en dessous de la fréquence de rafraîchissement spécifiée. Il est intéressant de noter que BenQ n'a pas opté pour le niveau FreeSync Premium Pro d'AMD qui garantit une latence faible lorsque le moniteur active la colorimétrie HDR. C'est un choix décevant si l'on considère que ce modèle assure une couverture de couleurs DCI-P3 de 98% et qu'il a été certifié indépendamment comme VESA DisplayHDR 400.

Autrement dit, si la précision des couleurs se révèle excellente dans les modes d'affichage standards et qu'elle est suffisamment proche des spécifications d'édition professionnelle, ce moniteur peut perdre en fidélité (très faiblement, rassurez-vous) sur des jeux réclamant les taux de rafraîchissement les plus gourmands.

Au lieu de cela, BenQ inclut des modes de visualisation d'émulation HDRi qui tentent de fabriquer des couleurs de type HDR à partir d’un panel SDR, tout en faisant défiler ces images à des taux de rafraîchissement élevés. Cela peut gêner les vidéastes, photographes et graphistes davantage que les gamers, car les couleurs vibrantes et saturées exposeront tout de même une immersion agréable.

Le Mobiuz EX3415R comprend un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui vous aideront à sublimer davantage vos jeux. BenQ a inclus des modes anti-flou AMA pour vous permettre de réduire tout effet de ghosting qui pourrait perturber vos parties. Avec trois niveaux de surmultiplication, il est assez bon pour éliminer un maximum d'artefacts - attention toutefois : ces paramètres ne sont pas effectifs lorsque vous activez Adaptive-Sync.

Le moniteur possède également des options de rétroéclairage stroboscopique qui améliorent l'aspect des mouvements, mais pas plus qu'Adaptive-Sync. L'écran n'est pas non plus particulièrement lumineux, surtout en SDR, avec une luminosité de pointe de 400 nits et une luminosité basique limitée à 200 nits. Celle-ci demeure superbe en intérieur, à condition de l’éloigner des fenêtres sans rideau. Un léger malus si l’on tient compte de son prix élevé.

À cela s'ajoute un manque de contraste dynamique qui réduit le potentiel global de cet écran, par ailleurs très performant.

L'EX3415R adopte une approche audio originale, en incluant un ensemble décent de haut-parleurs 2.1 de 2W et un subwoofer de 5W dans une barre de son orientée vers l'avant, sur le bord inférieur de l'écran. Ils fonctionnent suffisamment bien pour que vous puissiez vous passer d’enceintes autonomes et désencombrer votre bureau.

Certains moniteurs concurrents, situés dans cette gamme de prix, concèdent une connectivité HDMI 2.1 qui leur permet de se connecter à une console de jeu en 4K/120 images par seconde. Il est donc dommage que l'EX3415R passe à côté de cette opportunité. Cela dit, ce moniteur incurvé est beaucoup plus adapté à une configuration de bureau, donc ce n'est pas un obstacle majeur, mais une omission décevante pour tous ceux qui veulent utiliser leur écran gamer avec leur PS5 / Xbox Series X.

Vous profiterez au moins d’une entrée DisplayPort 1.4 pour vous permettre de jouer à des jeux à 144 Hz en WQHD.

L'EX3415R est de même doté d'une télécommande, qui remplace les commandes à l'écran et vous permet d'accéder plus facilement à une série complète d'options - avec des modes d'affichage additionnels pour embellir vos tâches professionnelles ou vos divertissements.

