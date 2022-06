Test Asus ROG Zephyrus M16 (2022)

(opens in new tab)

L'Asus ROG Zephyrus M16 revient pour une nouvelle édition plus grande mais pourtant plus facile à transporter. Et surtout plus puissante, capable de servir vos campagnes solos AAA aussi bien que vos sessions multijoueurs hautement compétitives. Les amateurs de streaming vidéo apprécieront aussi son écran et son système audio de premier ordre.

L'Asus ROG Zephyrus M16 (2022) en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Asus ROG Zephyrus M16 (2022) évaluée par notre rédaction. CPU : Intel Core i9-12900H (14 cœurs, jusqu'à 5 GHz)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mobile (8 Go DDR6)

RAM : 32 Go DDR5, 4800MHz

Ecran : 16 pouces WQXGA (2560 x 1600), IPS, 165 Hz, 3 ms

Stockage : SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 2 To

Ports : 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.0b, 1x Combo Audio Jack 3,5 mm, 1x Gigabit Ethernet, 1x lecteur carte microSD

Connectivité : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2

Caméra: 720p FaceTime HD

Poids : 2 kg

Dimensions : 355 x 243 x 19,9 mm

Nous avons aimé le Zephyrus M15 de 15,6 pouces que nous avons essayé il y a quelques années. Il offrait de bonnes performances lors de sessions gaming et un design fin et attrayant à un prix compétitif. Ce modèle a été suivi l'année dernière par le Asus ROG Zephyrus M16 de 16 pouces, qui a maintenant reçu une mise à jour avec cette nouvelle édition 2022.

L'Asus ROG Zephyrus M16 (2022) est un peu plus grand que son prédécesseur, mesurant 19,9 mm d'épaisseur et pesant 2,0 kg, contre 18,9 mm et 1,9 kg pour le M15. Cela reste un poids contenu pour un ordinateur portable puissant de 16 pouces comme celui-ci. Vous ne devriez donc pas avoir trop de mal à le transporter avec vous lorsque vous devez quitter la maison.

En ce qui concerne les performances de jeu, le Zephyrus M16 laisse son prédécesseur sur le carreau. Ce modèle 2022 est désormais équipé d'un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, qui ne compte pas moins de 14 cœurs, dont huit "d'efficacité" qui fonctionnent à 3,8 GHz pour les tâches moins exigeantes, et six cœurs "de performance" qui peuvent atteindre 5,0 GHz pour les jeux et autres tâches haut de gamme.

Le tout est épaulé par un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mobile et par un attrayant écran "Nebula" de 16 pouces, d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, d’un rapport d'aspect de 16:10 et d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Vous obtenez en conséquence une image très nette et colorée.

L'écran prend également en charge Dolby Vision pour les jeux et les vidéos, et le M16 abrite un système audio à six haut-parleurs qui prend également en charge Dolby Atmos. Les haut-parleurs intégrés offrent beaucoup de volume grâce à un son plein et attrayant dans les médiums et les hautes fréquences. Les basses sont un peu minces, cependant, et il vaut mieux utiliser un bon casque ou des haut-parleurs externes si vous voulez entendre de grosses explosions pendant vos aventures en ligne.

L'Asus Zephyrus M16 est bien garni au niveau de ses connectiques, avec HDMI pour un écran externe, ainsi qu'un port Thunderbolt 4 et un port USB-C, les deux prenant également en charge la sortie vidéo DisplayPort. Il y a deux ports USB-A, un connecteur audio combo, et un lecteur de carte micro-SD. Le M16 inclut la dernière technologie sans fil Wi-Fi 6E, mais il y a également un port Ethernet si vous préférez une connexion filaire sans décalage pour vos sessions de jeu.

Inutile de dire que cet ordinateur portable de jeu haut de gamme est assez cher, le prix de la version Intel Core i9 de l'Asus Zephyrus M16 commençant à 3199€.

Pour être juste, ce prix est encore en ligne avec des rivaux tels que le Gigabyte Aorus 15P, bien qu'il soit décevant de voir qu'Asus ne fournit qu'une webcam 720p granuleuse qui n’a rien à faire dans un PC de ce calibre.

Prix et disponibilité

L'édition 2022 de l'Asus Zephyrus M16 est disponible avec les processeurs Intel i7 et i9 de 12e génération, et une variété de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX.

Malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter directement auprès d'Asus, et vous devez donc parcourir les différents sites de vente en ligne pour trouver un modèle avec les spécifications que vous souhaitez. Nous avons examiné le modèle i9, qui utilise un imposant processeur i9-12900H à 14 cœurs et qui est proposé à partir de 3199€ avec 16 Go de RAM, 1 To de stockage sur disque dur et un GPU pour laptops Nvidia GeForce RTX 3070 Ti avec 8 Go de mémoire vidéo.

Le modèle le plus économique, lui, est disponible pour la somme de 2 199€. En contrepartie de laquelle, vous bénéficiez du processeur i7-12700H cadencé à 2,3 GHz, d’un GPU RTX 3060, de 8 Go de RAM DDR5 (là où le bât blesse) et de 512 Go de stockage.

Il convient également de noter que le modèle de l'année dernière, avec des processeurs de 11e génération, est encore largement disponible en ligne, de sorte que vous devriez vérifier les spécifications avant de sortir votre carte de crédit.

Design

Le Zephyrus M16 d'Asus n'est pas aussi élégant que le M15. Son apparence initiale est plutôt sombre, avec un boîtier noir mat et un design rectangulaire rigide sans éléments qui mettent un tant soit peu en valeur le châssis.

Mais Asus a réussi à contenir le poids, en le limitant à 2 kg, malgré le puissant matériel et le système de refroidissement qu'il renferme. Les bords étroits autour de l'écran contribuent également à réduire les dimensions, et avec 355 mm de largeur, 243 mm de profondeur et 19,9 mm d'épaisseur, la taille globale du M16 de 16 pouces est en fait légèrement inférieure à celle du M15 de 15,6 pouces.

Et, bien sûr, le Zephyrus M16 d'Asus est équipé des lumières ambiantes et de gadgets superflus pour un bon ordinateur portable destiné aux joueurs. En plus de fournir une variété d'effets lumineux pour le rétroéclairage du clavier, l'application Armoury Crate d'Asus vous permet également de sélectionner un certain nombre d'images de fond d'écran qui ont des effets lumineux animés. Elle peut aussi synchroniser l'éclairage avec d'autres périphériques Asus tels que ses claviers et souris de jeu.

Le clavier lui-même est suffisamment ferme pour supporter une certaine pression lors de sessions gaming intenses, mais les touches sont également très réactives lors de la frappe, ce qui vous permet de travailler plus sérieusement lorsque vous en avez besoin. En plus de l'ensemble habituel de touches de fonction, le M16 dispose d'un petit ensemble de quatre touches supplémentaires que vous pouvez programmer à l'aide de l'application Armoury.

Performances

Benchmarks 3DMark Night Raid : 50790 ; Fire Strike : 23656 ; Time Spy : 10299

Cinebench R23 Multicoeur : 18030 points

GeekBench 5 : 1964 (monocoeur) ; 14340 (multicoeur)

PCMark 10 : 8020 points

PCMark 10 (autonomie) : 4h12

Batterie (test vidéo): 7h02

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra) : 80 fps ; (1080p, Bas) : 281 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra) : 72 fps ; (1080p, Bas) : 200 fps

L’Asus Zephyrus M16 (2022) est certes cher, mais la combinaison d'un CPU 14 cœurs et d'un GPU RTX 3070 Ti pour laptops est le cocktail parfait pour des performances de haute volée.

Metro Exodus se faufile à 72 images par seconde, même avec les paramètres graphiques "Ultra" du jeu en résolution 1080p, tandis que Total War : Three Kingdoms fait encore mieux avec 80 images par seconde en "Ultra". Et, comme confirmation, la suite de tests PCMark 10 a enregistré un score de 8020. Le logiciel a déclaré que le M16 était un "PC de jeu haut de gamme".

Il ralentit un peu lorsqu'il passe à la résolution maximale de 2560x1600 de l'écran. Three Kingdoms tombe alors à 46fps avec les détails graphiques poussés en 'Ultra'. Cependant, Metro : Exodus avec les paramètres au maximum a maintenu un très respectable 54.5fps et il ne faudrait pas trop d'ajustements graphiques pour que ces scores remontent à 60fps. C’est vraiment un ordinateur portable de jeu sans compromis qui peut encore se glisser dans un sac à dos lorsque vous devez prendre la route.

Le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le temps de réponse de 3 ms de l'écran fournissent une image nette et précise pour le plaisir des yeux sur Lost Ark (même s'il ne peut rien faire pour rendre les quêtes fastidieuses de montée de niveau plus intéressantes). Certes, il y a eu des moments où l'on pouvait entendre les ventilateurs de refroidissement à l'autre bout de la pièce, mais c'est parce que nous avons laissé les ventilateurs de l’appareil fonctionner en mode "turbo" pendant nos tests pour un refroidissement maximal.

Les ventilateurs font leur travail, et nous avons été impressionnés de constater que la base de l'ordinateur portable n'a jamais été plus que légèrement chaude, même pendant les tests de jeu les plus exigeants. L'application Armoury vous permet également de configurer les performances du GPU et des ventilateurs pour les adapter à différentes tâches et environnements. Outre le mode "turbo" que nous avons utilisé pour nos tests, il existe un mode "silencieux" qui réduit les performances du CPU et du GPU afin de fonctionner le plus silencieusement possible la nuit ou en voyage. Il existe également un mode "performance" plus équilibré, et même une option manuelle qui vous permet de personnaliser vos propres profils.

Autonomie

L'inconvénient des performances graphiques impressionnantes de l'Asus Zephyrus M16 est l'autonomie médiocre.

L'Asus Zephyrus M16 a tenu 4h12 lors du test de batterie PCMark 10. Même lors de notre test vidéo, moins exigeant, il a tenu à peine sept heures d’autonomie.

Ainsi, si le M16 est assez léger pour être transporté en voyage, son matériel gourmand en énergie ne permettra que quelques heures de divertissement sur les longs trajets.

Achetez-le si...

Vous êtes un compétiteur dans l’âme

Passant nos tests de jeux les plus exigeants à plus de 70 images par seconde, l'Asus Zephyrus M16 est un ordinateur portable gaming sans compromis qui vous permettra de réagir rapidement aux assauts de vos concurrents en ligne.

Vous voulez le contrôle absolu sur votre machine

L'application Armoury Crate offre un large éventail d'options pour régler avec précision les performances du CPU et du GPU, ainsi que les ventilateurs et le système de refroidissement ainsi que certains effets d'éclairage "Aura".

Vous voyagez beaucoup

Malgré son matériel lourd, le Zephyrus M16 d'Asus ne pèse que 2 kg. C'est donc une excellente option si vous avez besoin d'un ordinateur portable que vous pouvez transporter en voyage.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un joueur occasionnel

Les performances de l’appareil sont certes impressionnantes, mais restent excessives pour les joueurs occasionnels qui aiment juste lancer Fortnite le week-end.

L’usage sans fil reste votre priorité

L'Asus Zephyrus M16 est assez léger pour être emporté en voyage, mais l'autonomie se veut quelque peu décevante, avec à peine quatre heures pour les jeux et sept heures pour la lecture de vidéos.

Vous êtes un streamer professionnel

Malgré son prix et ses spécifications haut de gamme, le M16 opte bizarrement pour une webcam 720p bon marché qui ne fournit qu'une qualité d'image modeste.

