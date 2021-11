Test de l’Amazfit GTR 3 Pro

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

L’Amazfit GTR 3 Pro en résumé

L'Amazfit GTR 3 Pro est une smartwatch compatible avec les smartphones Android et les iPhones. La société Zepp a voulu offrir des fonctionnalités riches dans un design élégant avec un écran de haute qualité, moins cher que les Apple Watch et Samsung Galaxy Watch. S'il réussit à en faire une montre que l'on a envie de porter, il lui faut encore affiner un peu son interface pour rivaliser véritablement avec ces montres populaires.

Il conviendra notamment d’enrichir la boutique d'applications, à peine garnie aujourd’hui en comparaison des vitrines watchOS, WearOS et même Fitbit.

Elle offre un bel éventail de fonctionnalités classiques, notamment des notifications faciles à consulter, un assistant intelligent hors connexion et Amazon Alexa. Les options musicales s’avèrent toutefois plus critiquables, puisqu’il faudra compter davantage sur votre bibliothèque de fichiers audio intégrée plutôt que sur vos services de streaming habituels pour profiter pleinement de vos playlists.

Comme les montres Amazfit précédentes, la GTR 3 Pro mise beaucoup sur ses capteurs fitness. La précision de certains éléments comme le GPS et le monitoring de la fréquence cardiaque est toujours mieux adaptée aux sportifs plus occasionnels. Si le suivi de l'activité physique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 reste bon dans l'ensemble, celui du sommeil peut afficher quelques défauts.



Le niveau d'autonomie demeure en grande partie inchangé par rapport à l'Amazfit GTR 2, vous donnant droit à une semaine d’utilisation régulière entre deux charges.

Pour son prix, la GTR 3 Pro offre beaucoup. C'est une montre connectée élégante qui est facile à porter. Pour rejoindre les grands noms du marché, elle doit toutefois mettre à niveau son OS et sa boutique, en plus de certains capteurs très prisés.

Prix et disponibilité

L'Amazfit GTR 3 Pro a été lancé en octobre 2021 et vous pouvez l’acheter directement sur la boutique en ligne de la marque - comme chez la plupart des détaillants tiers à l’instar d’Amazon. Elle coûte actuellement 199,90 €, soit à peine 20 € de plus que le Fitbit Charge 5 récemment lancé.

Design et écran

Étanche jusqu'à 50 mètres

Bracelets interchangeables de 22 mm

Écran tactile AMOLED

La GTR 3 Pro est dotée d'un boîtier de 46 mm qui mesure 10,7 mm d'épaisseur, ce qui la rend plus grande et plus épaisse que la Samsung Galaxy Watch 4, par exemple.

Ce boîtier est fabriqué en alliage d'aluminium et peut être associé à un cadran noir ou brun, ce qui vous donne le choix entre un bracelet en fluoroélastomère plus adapté à l'entraînement et un bracelet en cuir plus chic. L'ensemble se veut conçu pour être immergé dans l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Mais les propriétaires de la version en cuir voudront peut-être la remplacer par un modèle plus adapté à la natation.

Les deux options de bracelet mesurent 22 mm de large, avec des boucles traditionnelles qui les maintiennent bien en place. Vous pouvez les retirer assez facilement grâce à un mécanisme d'épinglage assez basique et situé à l'arrière.

Le boîtier intègre un écran tactile AMOLED de 1,45 pouce, d'une résolution de 480 x 480 pixels, qui est flanqué de deux boutons physiques. Zepp a développé des écrans vraiment impressionnants sur la majorité de ses smartwatches et cela ne change pas ici. Celui de la GTR 3 Pro se révèle lumineux, coloré, avec un mode affichage permanent qui permet de le laisser allumé 24/7.

À l'arrière, vous trouverez un capteur biométrique optique, capable de détecter la fréquence cardiaque et votre saturation d’oxygène dans le sang. C'est également à cet endroit que vous embrochez votre chargeur magnétique, plutôt fragile.

Caractéristiques principales

La boutique d'applications est peu fournie

Assistants consultables hors connexion

Lecteur audio intégré

La grande nouveauté de la GTR 3 Pro est l'introduction de Zepp OS, un nouveau système d'exploitation qui cherche à améliorer l'interface utilisateur, en ajoutant des animations plus fluides et, surtout une boutique d'applications spécifique.

Cette boutique est consultable uniquement depuis l’application mobile Zepp companion phone, et semble être en grande partie composée de services natifs qui vous permettront - entre autres - de surveiller le stockage de la montre ou ajouter une lampe de poche. Si vous espérez trouver ici des applications similaires à celles de l'App Store d'Apple ou du Play Store de Google, vous risquez d’aller vers d’importantes désillusions. À une date ultérieure, Zepp prévoit d'introduire un kit de développement en ligne pour aider à enrichir son catalogue, incluant une galerie de thèmes en plus d’applications classiques. Laissons lui le temps de croître.

En dehors des améliorations apportées par Zepp OS, la Pro hérite d'une grande partie de ce que nous avons déjà vu sur la GTR 2. Vous pouvez consulter les notifications basiques de votre iPhone ou smartphone Android. Vous disposez aussi d'un lecteur musical intégré avec 2,3 Go de stockage disponible, ce qui vous permet de compiler entre 270 et 470 chansons. Il peut s'agir de fichiers audio MP3 et WAV, et vous devrez les transférer obligatoirement depuis votre téléphone.

Vous pouvez toujours prendre des appels lorsque vous êtes couplé à votre appareil mobile par Bluetooth - ce qui a fonctionné sans problème pour nous.

Vous pouvez enfin compter sur deux assistants intelligents : Alexa, mis à disposition par Amazon, et l’alternative Zepp offrant la possibilité de demander vocalement à votre montre de contrôler votre lecteur musical ou d’afficher vos statistiques quotidiennes.

Fonctionnalités fitness

Suivi continu de l'oxygène sanguin

Mesure des constantes santé en 45 secondes

Analyse précise de vos sessions d’entraînement

Zepp a cherché à renforcer le suivi régulier de votre santé et de votre condition physique sur la GTR 3 Pro. À l'arrière, vous disposez d'un capteur optique BioTracker 3.0 capable de surveiller la fréquence cardiaque pendant votre session d’entraînement ou en continu. Vous pouvez suivre en permanence les niveaux d'oxygène sanguin et de stress, en mesurant la variabilité de la fréquence cardiaque. Ah, et un thermomètre répond également à l’appel.

La surveillance du sommeil est prise en charge ; la montre peut photographier une ventilation générale de vos stades de sommeil, y compris le sommeil paradoxal. Tout en analysant la qualité de votre respiration, une fonctionnalité bêta-testée sur la GTR 2.

Vous bénéficiez du système d'évaluation PAI de Zepp, qui génère un score santé global en fonction de l'augmentation régulière de votre fréquence cardiaque pendant l'exercice. Zepp ajoute de même un scan de 45 secondes, prenant en compte votre fréquence cardiaque, votre stress, votre taux d'oxygène dans le sang et votre rythme respiratoire, afin de vous donner un panorama complet de votre état de santé. Cette consultation rapide ne remplace nullement un rendez-vous chez votre médecin traitant, d’autant qu’elle manque de précision.

En ce qui concerne les fonctions sportives, la GTR 3 Pro dispose d'à peu près tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos progrès. Il existe plus de 150 modes sportifs, allant de la course à pied à la natation, en passant par le rameur et le vélo elliptique. Certaines danses et quelques sports de combat sont par ailleurs supportés. Huit de ces activités sont reconnues automatiquement, à l’instar du cyclisme, de la marche à pied et du tapis de course.

Les cinq principaux systèmes de navigation par satellite sont adoptés afin de garantir un suivi précis des exercices en extérieur. Le système d’analyses Peakbeats s'inspire clairement du programme FirstBeat développé pour les montres Garmin. Il vous permet de mesurer les effets de vos entraînements et de calculer le temps de récupération nécessaire, à la minute près.

La GTR 3 Pro fait un assez bon travail, se situant dans la fourchette des performances d’une montre Fitbit, tout en offrant plus de données qu'une Versa 3. Le suivi des pas, par exemple, est généralement comparable à celui de bracelets connectés haut de gamme. En revanche, le suivi du sommeil n'est toujours pas fiable.

Comme nous l'avons mentionné, le suivi de la santé promis consiste essentiellement à offrir des conseils plutôt qu'à vous donner des informations médicales sérieuses. Nous avons constaté que le moniteur de fréquence cardiaque s’avérait très précis en temps réel. Il en va de même pour le scan de l’oxygène sanguin en comparaison d’un oxymètre de pouls. Le thermomètre, lui, fait plus office de gadget.

Le suivi sportif se montre décent dans l'ensemble, les données compilées sont précises pour certains exercices, moins pour d’autres. Les courses en extérieur demeurent floues, en raison d’itinéraires mal cartographiés, alors que la nage libre se révèle toujours informative. Les sessions de rameur se sont également bien déroulées, avec tout de même des soubresauts étranges de la fréquence cardiaque en plein entraînement.

Le problème provient d’un capteur optique secondaire qui a du mal à suivre les pics et les chutes soudaines de la fréquence cardiaque pour les entraînements à haute intensité.

Autonomie

Jusqu'à 12 jours de batterie

Deux heures suffisent pour recharger complètement l’appareil

Certaines fonctionnalités drainent davantage la batterie

Zepp indique que vous pouvez compter sur une autonomie de 12 jours dans le cadre d'un scénario d'utilisation typique. Cette durée passe à 30 jours si vous passez en mode économie de la batterie. Ce mode désactive la connexion Bluetooth et les fonctions telles que le suivi de la fréquence cardiaque, vous laissant avec des données basiques telles que le comptage des pas et le suivi général du sommeil.



Ce délai tombe à six jours en cas d'utilisation intensive. Si vous utilisez le GPS pour suivre vos exercices en extérieur, vous pouvez compter sur une autonomie de 35 heures. Pour mettre en perspective l'autonomie du GPS, la montre de course Garmin Forerunner 245, dont le prix est similaire, offre jusqu'à 24 heures.

Nous pensons que la GTR 3 Pro peut fonctionner pendant une semaine si vous activez des fonctions comme la réception de notifications, si vous surveillez vos signes vitaux en permanence et si vous utilisez le GPS deux ou trois fois par semaine. C'est une performance similaire à celle de la GTR 2, donc il est bon au moins de constater que les performances n'aient pas chuté de manière inquiétante sur le front de la batterie.

Achetez-la si...

Vous recherchez une montre complète et abordable

Zepp sait comment créer une smartwatch attrayante, et la GTR 3 Pro dispose de précieuses fonctionnalités, d’un écran lumineux et d’un cadran élégant, le tout pour un prix relativement inspirant.

Vous aimez discuter avec votre smartwatch

L'assistant intelligent hors connexion de la GTR 3 Pro fonctionne étonnamment bien et, avec l'arrivée d'Amazon Alexa, vous avez de bonnes options pour garder vos mains loin de l'écran.

Ne l'achetez pas si...

Vous souffrez d’insomnies

Zepp a fait beaucoup de progrès avec la GTR 3 Pro, et même si elle s'améliore en tant que smartwatch fitness, vous trouverez mieux ailleurs - au moins pour ce qui est de proposer un suivi du sommeil plus précis.

Vous collectionnez les applications

Oui, Zepp dispose désormais d'une boutique d'applications unique, mais pour l'instant, ce n'est pas une vitrine riche en propositions. En attendant que les éditeurs s’en emparent, Google et Apple peuvent dormir tranquilles.