L’Asus ZenFone 7 Pro est le digne successeur du ZenFone 6, il offre encore plus de valeur dans un smartphone plus grand : des spécifications plus élevées, un plus bel écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement plus rapide, et un objectif photo supplémentaire.

Toutefois, la comparaison avec le ZenFone 6 n'est pas la plus juste. Asus s’est inspirée d'autres marques en répartissant ses appareils phares entre la version standard et la version Pro, mais les différences entre les deux s’avèrent surtout esthétiques. Par rapport à la version Pro, le ZenFone 7 ne perd qu'un processeur légèrement plus rapide, un peu de RAM et de stockage, et la stabilisation optique de son appareil photo. Vous ne manquerez pas grand-chose en optant pour le modèle le moins cher, l'option premium reste avant tout disponible pour tous ceux qui veulent se rapprocher davantage du haut de gamme.

En comparaison d'autres téléphones phares, le ZenFone 7 Pro reste compétitif avec un écran AMOLED de 6,67 pouces (sans encoche, sans trou), une grande batterie de 5 000 mAh et les meilleures caractéristiques techniques que vous pouvez obtenir à un prix plus bas. L'avantage du ZenFone 7 Pro, ici, est qu'il a hérité de plusieurs avantages d'abord aperçus dans le smartphone gaming Asus ROG 3. Y compris la RAM LPDDR5 avancée, un chargeur plus rapide de 30W inclus et la dernière version du logiciel de jeu Asus.

Tout cela fait de l'Asus ZenFone 7 Pro - qui s'adresse à un public plus large que le ROG 3 - un choix intéressant pour qui rechercherait un produit premium abordable.

Le ZenFone 7 Pro sort à Taiwan le 26 août et en Europe le 1er septembre. Asus prévoit de communiquer les prix exacts pour les marchés européens durant la semaine du 31 août.

Le téléphone coûtera 27 990 NT$ (nouveaux dollars taïwanais), ce qui correspond à environ 810 €. Il est livré dans une configuration unique avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ce prix le place bien au-dessus du coût du ZenFone 7 standard, qui commence à 21 999 NT$ (environ 635 €) pour une configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Compte tenu des différences techniques mineures entre les deux, c'est une inflation assez importante.

Le ZenFone 7 Pro sera disponible en deux couleurs : Aurora Black et Pastel White.

Design et écran de l’Asus ZenFone 7 Pro

Écran AMOLED sans encoche de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Le bloc caméra peut se retourner à 180 degrés

Capteur d'empreintes digitales plus facile d’accès

Le design du ZenFone 7 Pro n'est pas très différent de celui du ZenFone 6 - il s’avère juste plus grand. En plus d’un écran plus imposant de 6,67 pouces, l'appareil photo rabattable possède un objectif supplémentaire. Vous composerez également avec moins de cadre sur les parties supérieures et inférieures.

Il y a une vraie volonté de la marque d’adopter un design plus moderne. Pour ce faire, le capteur d'empreintes digitales a été déplacé de l'arrière du téléphone au bouton de verrouillage surdimensionné monté sur le côté droit. Comme d'autres téléphones qui ont adopté cette amélioration biométrique, comme le Samsung Galaxy S10e, le grand bouton du ZenFone 7 Pro a un certain mérite, il se révèle plus précis et rapide dans la lecture des empreintes digitales.

Le ZenFone 7 Pro est épais, mais son dos se rétrécit sur les côtés pour devenir plus fin et plus facile à manipuler. Néanmoins, ces derniers se veulent un peu plus difficiles à saisir lorsque le téléphone est posé à plat.

L'appareil photo rotatif occupe une partie encore plus importante du dos, mais ne semble pas grand ni lourd. Lorsque vous l'ouvrez en passant en mode caméra frontale, vous pouvez sentir les engrenages et les mécanismes tourner dans le téléphone. Sans que cela ne bouscule votre prise en main. Il est aussi beaucoup plus silencieux que celui du ZenFone 6 bourdonnant. Vous ne subirez qu’un ronronnement audible mais pas alarmant.

Le ZenFone 7 Pro, dans son ensemble, affiche un poids plus conséquent : à 230 g, il est plus lourd que l'iPhone 11 Pro Max (226 g) et que la plupart des autres smartphones phares. Nous pensons que les moteurs de l'appareil photo sont en partie responsables, bien que la batterie de 5 000 mAh et les protections thermiques contre la charge rapide (diviseurs de section plus épais) plaident aussi coupables.

Le smartphone d’Asus n'a pas l'air encombrant pour autant. Nous pouvons remercier ses bords élancés, et aussi à la finesse de l'écran AMOLED de 6,67 pouces sans encoche. Celui-ci est lumineux et net, même si sa résolution FHD+ n'atteint pas tout à fait la netteté WQHD+ de la gamme Samsung Galaxy S20.

Le taux de rafraîchissement de 90 Hz de l'écran permet un défilement agréable et fluide. Que vous naviguiez dans vos flux de médias sociaux ou que vous passiez simplement en revue les applications sur l'interface d'accueil. Bien que nous n’atteignions pas tout à fait le plafond maximum de 144 Hz de l'Asus ROG 3 ou les 120 Hz de la série Galaxy S20, 90 Hz est un sérieux pas en avant par rapport à la norme industrielle de 60 Hz. Et cette fréquence est particulièrement bienvenue pour exécuter des jeux comme PUBG Mobile et d'autres pépites similaires qui supportent des taux de rafraîchissement plus élevés.

Appareil photo de l’Asus ZenFone 7 Pro

Des caméras arrière... qui servent aussi de caméras frontales

Les capteurs proposent plus d'angles intéressants

Objectif principal de 64 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx, téléobjectif 3x

Le triple module photo du ZenFone 7 ne sort pas de la proposition typique des meilleurs photophones, en mettant en avant un objectif principal, un ultra grand angle et un téléobjectif. Lors de nos essais très limités, ils se sont avérés suffisamment adaptés pour la plupart des prises de vues classiques.

Le bloc de l'appareil photo - appelé Flip Camera - ne se contente pas de se retourner pour prendre des selfies. Il peut aussi se retourner sur 180 degrés, de l'arrière à l'avant du smartphone. Vous ne pouvez pas déplacer le bloc de haut en bas à n'importe quel angle, mais vous pouvez choisir parmi trois réglages différents : 45 degrés, 90 degrés et 135 degrés. Reste à savoir si ces nouveaux paramètres se révéleront pertinents pour votre usage quotidien.

Quatre positions : 1, 2, 3, Retract

Le capteur photo principal est un 64 Mpx f/1.8 avec stabilisation optique de l’image (OIS). Tandis que l'ultra grand angle offre une résolution de 12 Mpx et comprend un champ de vision respectable - mais pas le meilleur du marché. Le téléobjectif embarque un zoom optique 3x et atteint son maximum avec un zoom numérique 12x. Ce ne sont pas les appareils photo les plus impressionnants que nous ayons observés sur des smartphones, mais nous sommes impatients de les tester en profondeur. En particulier pour voir ce que le nouveau téléobjectif ajoute aux photos de face.

L'objectif principal peut enregistrer des vidéos jusqu'à 8K à 30 images/seconde, alors que l'ultra grand angle peut capturer des vidéos jusqu'à 4K à 60 images/seconde. Les modes photo qui tirent parti de la Flip Camera, comme le suivi automatique du sujet et le balayage panoramique, reviennent également.

Performances et autonomie de l’Asus ZenFone 7 Pro

Snapdragon 865 Plus 5G, 8 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1

Batterie de 5 000 mAh, chargeur rapide de 30 W

Meilleur support logiciel pour la batterie

Le ZenFone 7 Pro comprend un chipset Snapdragon 865 Plus 5G, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 (extensible jusqu'à 2 To via une carte Micro SD). Il est rapide, élégant et répond aux tâches les plus exigeantes, au moins pendant notre période d’évaluation limitée.

L'une des autres caractéristiques remarquables de ce smartphone est sa batterie de 5 000 mAh, qui se montre toujours plus volumineuse que quantité d’autres téléphones sur le marché. Nous sommes impatients de tester sa durée de vie, mais nous pensons qu'elle pourra alimenter le téléphone pendant une bonne partie de la deuxième journée d’utilisation. Et qu'elle s'accordera bien avec la nouvelle charge plus rapide du modèle Pro.

Comme mentionné précédemment, le ZenFone 7 Pro est livré avec un chargeur de 30 W. Une amélioration par rapport au chargeur de 18 W fourni avec le ZenFone 6. Malgré sa capacité massive, nous avons vu notre 7 Pro se recharger à environ 50% en un peu plus d'une demi-heure, ce qui est un taux assez étonnant. Malheureusement, il faut composer avec l’absence de recharge sans fil.

Le téléphone s'est un peu échauffé après une charge rapide. Vous pouvez éviter cela, et prolonger la durée de vie de votre batterie, en activant une fonction logicielle héritée de l'Asus ROG 3 : la charge lente. Oui, vous pouvez limiter la vitesse de charge de votre ZenFone 7 Pro, ainsi que fixer un plafond maximal de chargement (80%, 90% ou 100%). Selon les estimations d'Asus, limiter la charge à 80% sur une période de deux ans n'épuise la capacité maximale de la batterie que de 7%, alors qu'une charge complète entraîne une perte de 15%.

Oh, et il y a une dernière option curieuse : une petite lumière à gauche du port USB-C qui indique l'état de la batterie. Pendant la charge, elle s'allume en jaune, puis en vert lorsque le smartphone est complètement chargé ; si votre batterie descend en dessous de 10 %, elle clignote en rouge. C'est un plus - suffisamment discret pour ne pas vous gêner.

Pour conclure…

Le ZenFone 7 Pro améliore son prédécesseur sur presque tous les plans. Avec plus de surface d'écran, de meilleures spécifications, un objectif photo supplémentaire et une batterie intelligente. En fin de compte, cela rend le téléphone plus compétitif face à des produits phares abordables comme le OnePlus 8. A voir si la particularité de sa Flip Camera vous séduit. Ou pas.

La capacité photo supplémentaire offerte par le téléobjectif est agréable. Toutefois, l'appareil photo rotatif se veut un point faible potentiel, car sans certification IP, c'est un nid à poussière. Quelques éclaboussures peuvent aussi endommager le téléphone. Si ces conditions ne vous rebutent pas, le ZenFone 7 Pro vous impressionnera par ses performances qui le placent sur le même registre que ses concurrents du haut et du milieu de gamme.