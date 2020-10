Test de l'Acer Swift 3 (2020)

Le tout nouveau Acer Swift 3 (2020) se révèle un excellent ultrabook pour tous les publics. Grâce à sa conception passe-partout, son autonomie décente et surtout son prix accessible, il est l’une des meilleures options disponibles pour celles et ceux qui aimeraient mettre à jour leur configuration PC. Sans dépouiller leur compte en banque.

Lorsque notre premier critère d’achat pour un ordinateur portable est d’ordre budgétaire, il est difficile de nourrir des grandes attentes en termes de performances. Pourtant le Swift 3 d’Acer n’a pas à rougir de ses capacités. Nous avons toujours considéré ce modèle comme l'un de nos Ultrabooks préférés, et l’édition 2020 ne fait que confirmer notre attachement. Il faut préciser qu’il coûte moins de la moitié du prix du Dell XPS 13, ça aide. Même si ses spécifications techniques ne peuvent égaler celles du seigneur quasi-incontesté des Ultrabooks.

Le Swift 3 2020 recycle certains des problèmes rencontrés sur les générations précédentes. Le plus important d’entre eux : des haut-parleurs minuscules exposés sous le châssis. Passé cette lacune contournable (si vous possédez un bon casque audio), vous bénéficierez avec cette mise à jour d’un processeur et d’une batterie qui lui permettent enfin de jouer dans la cour des grands.

Ainsi, cet Acer Swift 3 s’impose assurément comme l'un de nos meilleurs choix pour tous ceux qui recherchent un Ultrabook facile à transporter, sans avoir à sacrifier toute prouesse technique. Et vos économies.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de l’Acer Swift 3 (2020)

Caractéristiques techniques Voici la configuration de notre matériel de test : Processeur : Intel Core i5-1035G1 (quadricoeur, jusqu'à 3,6 GHz)

Carte graphique : Intel UHD Graphics

Mémoire : 8 Go DDR4 (2,667 MHz)

Ecran : 14" FHD 1080p IPS

Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe 512 Go

Ports : 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, USB-C (Thunderbolt 3), HDMI

Connectivité : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0

Caméra : 720p

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 32 x 21.59 x 1.5 cm

Pour réaliser ce test, nous avons utilisé la configuration Swift 3 (2020) la moins chère, commercialisée à 799 €. Pour ce prix, vous disposez d’un écran Full HD de 14 pouces, d'un processeur Intel Core i5-1035G1 de 10e génération, de 8 Go de RAM DDR4, d’une puce graphique Intel UHD intégrée et d'un SSD M.2 PCIe de 512 Go.

Les utilisateurs les plus exigeants se tourneront vers le modèle premium vendu à 1199 € et comprenant un processeur quadricoeur Intel Core i7 1065G7, une puce graphique Intel Iris Plus, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To. Mais un écran IPS plus petit (13,5 pouces).

Entre les deux, vous avez le choix entre 12 autres configurations, intégrant des processeurs Intel comme AMD.

(Image credit: Future)

Design de l’Acer Swift 3 (2020)

L’édition 2020 reste dans le design minimaliste cher à cette série Acer. S'inspirant du MacBook Air d'Apple, le châssis en aluminium s’accompagne d’une finition argentée mate avec le logo Acer poli au dos. Un look voyant qu’il est possible de customiser avec des flocages aussi élégant que ce support.

Le Swift 3 mesure 320 x 215,9 x 15,2 mm et pèse 1,22 kg. Ce qui rend cet appareil aisément transportable tout en étant étonnamment résistant. Pour l’anecdote, notre Acer Swift 3 de test a été brutalement attaqué par un chat. S’en prenant au câble d’alimentation, le vil félin a fait chuter le PC portable - ouvert et en marche – d’un bureau de 110 cm de hauteur… sur un plancher en bois dur. Aucun dommage visible n’a été constaté, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Bien que ce genre d’évaluation ne soit pas recommandée, il est bon de savoir que l'Acer Swift 3 peut survive au milieu d’effroyables prédateurs.

En parlant de machine ouverte, le clavier du Swift 3 est doté de touches agréablement réactives, et d'un capteur d'empreintes digitales compatible avec Windows Hello. Les touches sont clairement espacées pour un ordinateur portable de cette taille. Bonus : elles s’avèrent rétro-éclairées par des LED blanches pour garantir une meilleure visibilité.

Le pavé tactile est de bonne taille et d’une sensibilité convenable pour tout usage quotidien et bureautique. Il s'est également très bien comporté lors de quelques sessions de jeux - Stellaris et Civilization VI pour les préciser. Même si l’emploi d’un combo clavier + souris détachée reste davantage recommandable que ce type de configuration.

En ce qui concerne les ports, Acer a chargé le Swift 3 de 2020 avec un port USB 2.0, un port USB 3.0 et un port USB-C Thunderbolt 3. Pour aller de pair avec un port HDMI et une prise jack pour casque/micro. Il n'y a pas d’emplacement supplémentaire pour une carte SD ni de lecteur optique, mais c'est assez classique pour un Ultrabook de nos jours.

Le Swift 3 dispose d'un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces qui n'est pas le plus net du marché, mais qui demeure plus que suffisant pour la plupart des usages. Plusieurs heures de visionnage en streaming HD ont bénéficié d'une excellente luminosité. Notre seul bémol concerne la lecture de vidéo sous la lumière du soleil la plus directe, les reflets ne pardonnent pas. La colorimétrie de l'écran ne se démarque pas nécessairement, mais elle semble au moins répondre aux normes d'une dalle 1080p moderne.

Les cadres latéraux et supérieurs ne comptent pas parmi les plus fins actuellement, mais ils ne sont pas non plus les plus épais. L'espace total de l'écran semble adapté à la taille globale de l'ordinateur portable, de sorte que l'on n'a jamais l'impression de manquer de dimension pour lancer et parcourir plusieurs applications à la fois. Vous pouvez lire une vidéo sous Chrome tout en tapant un rapport Word.

Quant à la webcam et au micro intégré, ils sont tous les deux fonctionnels, bien que médiums. Ni l'une ni l'autre ne sont assez qualitatifs pour supporter une session de streaming pro sur Twitch ou YouTube. Mais ils suffisent à tenir une réunion en visioconférence via Zoom ou Microsoft Teams. Idéal en ces temps de télétravail prolongé.

(Image credit: Future)

Performances de l’Acer Swift 3 (2020)

Après avoir soumis l'Acer Swift 3 à une série de tests de référence pour son processeur, sa puce graphique et sa batterie, nous sommes heureux de constater une amélioration considérable par rapport au modèle de l'année dernière.

En ce qui concerne la lecture de vidéos et les différentes tâches standards, il n'y a pas lieu de se plaindre de l'Acer Swift 3. L'exécution de Google Chrome, qui accapare notoirement les ressources, a été gérée sans problème par le Swift 3, même avec deux douzaines d’onglets ouverts. Dont un concernant une formation Udemy (volumineuse) et un second suivant une conversation mouvementée sous Slack.

L'Acer Swift 3 2020 a également géré sans problème des jeux légers sous Steam et a conservé un bon framerate sur plusieurs parties de Stellaris. Bien entendu, les ventilateurs ont commencé à se mettre en marche lorsque la puce graphique UHD d’Intel a tenté de suivre une flotte de 200 destroyers expulsant des tirs lasers et des torpilles à fusion dans tous les coins. Autant dire que le modèle 2020 n’est pas forcément le portable gamer rêvé pour étendre votre bibliothèque de jeux AAA.

En parallèle, le Swift 3 est parvenu à finaliser la création de multiples contenus multimédia, une belle prouesse pour un système avec 8 Go de RAM. Le chargement de Photoshop et l'édition de photos avec une douzaine de fichiers ouverts se sont exécutés sans aucun problème.

Malheureusement, le Swift 3 ne dispose pas de haut-parleurs dignes de sa configuration. Le son de l'ordinateur portable est très faible et il n'y a presque pas de basses fréquences, ce qui fait que le rendu audio est plutôt plat. Vous avez toujours la possibilité d’écouter Spotify ou YouTube tout en travaillant sur un rapport. Mais au volume maximum, vos playlists seront à peine audibles si vous vous trouvez dans la pièce voisine.

Et cela en supposant que le Swift 3 soit posé sur une table plate, sans obstacle ni nappe pour l'étouffer. Avec des haut-parleurs orientés vers le bas, le Swift 3 laissé sur un lit atténue considérablement la scène sonore. C'est un problème récurrent sur de nombreux ordinateurs portables depuis des années et l’ambassadeur d'Acer ne brille pas par sa différence. Dommage que le constructeur n’ait pas profité de cette génération pour résoudre cette anomalie d’un autre temps.

(Image credit: Future)

Autonomie de l’Acer Swift 3 (2020)

La plus grande amélioration que nous ayons constatée par rapport à l'Acer Swift 3 de l'année dernière se situe au niveau de la batterie. Notre test d'autonomie, consistant à lire en boucle une vidéo Full HD, a duré 7 heures et 6 minutes, soit à peu près la même durée que les anciens modèles Swift 3. En mode performance, le Swift 3 a fonctionné pendant 6 heures et 12 minutes - tandis qu’avec un profil éco, il a tenu 8 heures complètes (sous le jugement de PC Mark 10).

Pour ce qui est des performances thermiques, le Swift 3 tourne confortablement et ne chauffe jamais de façon perceptible. Même sous la contrainte. Les ventilateurs du portable sont efficaces, silencieux, et refroidissent activement l’ensemble de l’appareil.

La partie la plus chaude de l'ordinateur portable se situe à l'arrière de l'appareil, près de la batterie. Vous remarquerez probablement une accumulation de chaleur si vous jouez ou éditez un projet vidéo, alors que vous êtes assis dans votre lit, l'ordinateur portable sur vos genoux. Y compris dans ce cas extrême, vous ne serez pas gêné par la « chaleur » que d’autres rivaux pourraient vous faire ressentir.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous ne voulez pas ouvrir un crédit à la consommation

Les Ultrabooks ont toujours compté parmi les ordinateurs portables les plus haut de gamme. Cependant, l'Acer Swift 3 vise à offrir un Ultrabook de qualité aux consommateurs soucieux de leur budget. Il a définitivement réussi dans ce domaine.

Vous recherchez un ordinateur véritablement portable

Les dimensions compactes et le poids léger de l'Acer Swift 3 en font l'un des ordinateurs portables les plus faciles à transporter actuellement. Ce qui le rend indispensable pour les étudiants qui multiplient les allers-retours sur le campus ou pour les professionnels indépendants en constants déplacements.

Vous recherchez un design des plus minimalistes

Bien qu'il ne soit pas aussi raffiné que le MacBook Air, il n'est pas exclu que l'Acer Swift 3 puisse être pris pour un ordinateur Apple. Si on évite de le regarder de trop près.

Ne l'achetez pas si...

Vous courrez après une configuration gaming avancée

Nous voulons toujours tout avoir quand il s'agit de mettre à jour notre équipement tech. Mais il est important de noter que l'Acer Swift 3 n'est pas un PC Gamer. Si vous cherchez une machine de ce type, regardez à côté.

Vous avez les oreilles sensibles (à la musique)

Il n'y a pas moyen de remplacer les haut-parleurs du Swift 3. Vous entendrez ce que vous avez besoin d'entendre à proximité de l’écran, pas plus. Si vous décidez de passer votre après-midi à nettoyer votre intérieur, il ne vous servira pas d’enceinte Bluetooth. Tout au plus de radio réveil.