Samsung pourrait enfin lancer un téléphone pliable bon marché en 2024

Samsung est depuis un moment le champion incontesté du monde des téléphones pliables, mais un problème que ni lui ni ses concurrents n'ont réussi à résoudre, c'est le prix - ces appareils sont coûteux, ce qui est sans doute la principale raison pour laquelle les pliables ne se vendent pas en grandes quantités. Cela pourrait cependant bientôt changer.

Actuellement, le meilleur téléphone pliable selon nous - le Samsung Galaxy Z Fold 5 - commence à 1 899,99 €. Même des options plus "abordables" comme le Motorola Razr Plus 2023 coûtent encore 999,00 € - et ces téléphones ont tendance à présenter un matériel décevant et des indices de résistance à l'eau médiocres, ce qui les rend surévalués pour ce qu'ils offrent.

Voyant peut-être ce vide sur le marché, on murmure que Samsung pourrait sortir une version moins chère du Galaxy Z Fold 6 plus tard cette année - une sorte de Galaxy Z Fold FE, bien qu'aucun nom ne soit officiel pour l'instant. Le modèle moins cher serait probablement lancé en même temps que les autres pliables Galaxy - le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 - qui devraient être annoncés en juillet ou août, selon le calendrier habituel de Samsung.

La fuite continue d'expliquer que le Fold est plus susceptible d'obtenir une variante FE que le Flip, car le Flip se vend mieux. Malgré sa position deux places derrière le Z Fold 5 en tête de notre classement des meilleurs pliables, le Samsung Galaxy Z Flip 5 et ses prédécesseurs avec une charnière à clapet sont apparemment plus populaires.

Rien n'est encore fixé par Samsung

Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait avoir un cousin pliable (Image credit: Future)

Ce rapport provient de The Elec, un média coréen assez fiable en ce qui concerne les fuites provenant d'initiés de l'industrie coréenne. Cela dit, il convient de prendre ces détails avec des pincettes ; tant que Samsung n'annonce rien officiellement, on ne peut pas garantir la sortie de téléphones pliables de leur part en 2024, et encore moins d'un nouveau modèle moins cher.

De plus, le rapport lui-même indique que les plans de Samsung ne sont pas définitifs. L'entreprise semble préoccupée par la santé globale de l'industrie des smartphones, et craint que le lancement d'un troisième modèle de téléphone pliable en 2024 puisse nuire à ses profits plutôt que de les aider.

Un smartphone pliable moins cher rendrait certainement la technologie plus accessible, mais on devra attendre pour voir si et comment le Galaxy Z Fold FE se concrétise. Même si nous le voyons lancer plus tard cette année, il pourrait encore rencontrer les mêmes problèmes que d'autres modèles pliables "économiques", en faisant des compromis sur les caractéristiques techniques et le design, le rendant peu attractif en termes de rapport qualité-prix.