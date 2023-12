Samsung Galaxy S24 : toutes les couleurs et configurations de la série ont été détaillées avant l'heure

Avec l'arrivée probable de la série Galaxy S24 de Samsung en janvier, nous nous attendions à ce que les revendeurs disposent désormais d'informations sur les téléphones de nouvelle génération, il n'est donc pas surprenant de constater que des détails sur le Galaxy S24 viennent d'être divulgués par un détaillant.

L'informateur @MysteryLupin a partagé des images semblant provenir de la base de données d'un revendeur, montrant les différentes couleurs du Samsung Galaxy S24 et les configurations dans lesquelles vous pourrez probablement obtenir chaque modèle du Galaxy S24.

Dans le cas du Samsung Galaxy S24 lui-même, il s'agit de modèles de 128 et 256 Go, tous deux dotés de 8 Go de RAM et disponibles au choix en noir, gris, violet ou jaune.

Le Samsung Galaxy S24 Plus dispose d'une mémoire vive de 12 Go et d'une capacité de stockage de 256 ou 512 Go, avec les mêmes options de couleur que le Galaxy S24 standard.

Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé en configurations 256 Go, 512 Go et 1 To, avec 12 Go de RAM, et dans les mêmes couleurs que les deux autres modèles.

Les couleurs ci-dessus sont conformes à ce que nous avons entendu dire précédemment pour chaque modèle de Galaxy S24. Mais il convient de noter que nous avons déjà entendu dire qu'il pourrait y avoir des versions orange, bleu clair et vert clair de chaque téléphone, bien qu'elles ne soient probablement disponibles que sur la boutique en ligne de Samsung.

Améliorations du Samsung Ultra pour les trois prochaines années

Dans d'autres nouvelles de Samsung, l'informateur @Tech_Reve a partagé des détails sur les modifications de l'appareil photo qui, selon lui, seront apportées aux trois prochains modèles Galaxy S Ultra. Apparemment, le Samsung Galaxy S24 Ultra sera équipé d'un téléobjectif de 50 mégapixels, comme nous l'avons déjà entendu dans d'autres rumeurs.

Ils ne précisent pas jusqu'où il zoomera, mais les fuites précédentes suggèrent qu'il aura un zoom optique 5x et qu'il sera rejoint par un appareil photo 10MP à zoom 3x, ce qui signifie que le zoom 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra ne sera pas présent.

Plus intéressant encore, ils affirment que le Samsung Galaxy S25 Ultra disposera d'un appareil photo principal amélioré, un ultra-large de 50MP (contre 12MP sur le modèle actuel), et d'un téléobjectif à zoom variable, c'est-à-dire un seul objectif capable de zoomer optiquement sur plusieurs longueurs focales.

Ils mentionnent également le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui sera apparemment toujours doté d'un capteur principal de 200 mégapixels, mais le capteur serait légèrement plus grand (1/1,10 pouce) et aurait des pixels légèrement plus grands (0,7 mm).

Nous prenons cependant toutes les déclarations concernant les spécifications du Galaxy S25 Ultra ou du Galaxy S26 Ultra avec des pincettes, car le premier est probablement dans plus d'un an, et le second dans plus de deux ans. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers la gamme Samsung Galaxy S24, qui, selon les rumeurs, arrivera le 17 janvier.