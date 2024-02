L'écran du Galaxy S24 : Samsung affirme qu'il ne s'agit pas d'un véritable problème

Depuis le lancement de la série Samsung Galaxy S24, on a remarqué pas mal de mécontentements parmi les nouveaux propriétaires des téléphones, disant que le mode d'affichage vif n'est pas aussi éclatant qu'il l'était sur les modèles précédents. Mais selon Samsung, cela fonctionne comme prévu.

Cela provient d'une déclaration faite à Teknofilo (via Android Police), dans laquelle Samsung Espagne indique que "des changements ont été apportés à la technologie d'affichage pour offrir une expérience visuelle plus naturelle" (selon la traduction de Google).

La déclaration ajoute que "les utilisateurs pourraient remarquer des différences dans la profondeur des couleurs par rapport aux appareils plus anciens", bien que du point de vue de Samsung, les nouveaux réglages de couleur et de luminosité "offrent une visualisation plus précise et confortable".

Si vous n'êtes pas familier avec le mode d'affichage vif, il est disponible sur les téléphones Samsung depuis de nombreuses années maintenant, offrant aux utilisateurs l'option de renforcer les couleurs pour qu'elles soient un peu plus éclatantes plutôt que plus réalistes et naturelles.

Aucun correctif n'est prévu par Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future)

De nombreux posts sur les forums et Reddit ont affirmé que le mode vif est plus délavé que normal, et les utilisateurs ont publié des captures d'écran montrant la différence sur les modèles S24 par rapport aux téléphones plus anciens.

Il y a quelques jours, nous avons rapporté que Samsung avait reconnu le problème et travaillait sur une solution, car un représentant du support chat de Samsung avait publié un message disant qu'une "mise à jour logicielle à venir" rétablirait le service normal.

Apparemment, ce représentant du chat était mal informé – ou peut-être que Samsung a changé d'avis. Il semblerait maintenant que la configuration actuelle est celle à laquelle Samsung va s'en tenir.

Bien sûr, il y a toujours une chance que cela soit ajusté dans le futur, si suffisamment de personnes se plaignent à ce sujet, car c'est quelque chose qui peut être ajusté via le logiciel. Comme toujours, nous vous tiendrons informés.