Le Samsung Galaxy S24 pourrait avoir le même gros problème que le Pixel 8 avec ses fonctionnalités d'IA.

Le Samsung Galaxy S24 et ses dérivés - le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra - arriveront tous le 17 janvier. Samsung l'a confirmé, mais en teasant ces téléphones, l'entreprise a également confirmé quelque chose de beaucoup moins positif.

Comme l'a repéré SamMobile, certaines versions d'un teaser mettant en avant le Galaxy AI mentionnent en petits caractères que ces fonctionnalités nécessitent un compte Samsung et Google, et qu'une connexion internet peut être nécessaire pour utiliser certaines d'entre elles.

L'IA devrait être un aspect majeur de la gamme Samsung Galaxy S24, avec des fuites suggérant que ces téléphones pourraient avoir beaucoup des mêmes capacités que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, comme la possibilité de déplacer et de supprimer des objets dans les photos, ainsi que certaines capacités plus uniques, comme la possibilité de traduire en direct les appels vocaux.

Mais dans le cas de la gamme Pixel 8, certaines de ces fonctionnalités sont traitées dans le cloud, et étant donné la mention d'une connexion internet nécessaire, il est probable que certaines le seront également avec la gamme Galaxy S24.

(Image credit: Samsung / SamMobile)

Traitement problématique pour Samsung

C'est un problème potentiel pour deux raisons. Premièrement, vous ne pourrez évidemment pas utiliser les fonctions qui nécessitent une connexion internet si vous vous trouvez quelque part sans connexion. Et deuxièmement, dans le cas du Pixel, le traitement en ligne peut parfois prendre un certain temps. En fait, la fonction Video Boost du Pixel 8 Pro (qui utilise l'IA pour améliorer l'aspect des vidéos enregistrées) peut prendre des heures pour traiter même un court clip.

Aujourd'hui, on ne sait pas si l'une des fonctions d'IA de Samsung fera attendre les utilisateurs aussi longtemps, mais c'est une possibilité, et cela signifiera probablement que certaines fonctions d'IA ne seront pas aussi rapides ou transparentes que vous l'espérez.

La nécessité d'avoir un compte Samsung et un compte Google ne posera probablement pas de problème à la plupart des utilisateurs, puisque vous serez probablement connecté aux deux sur un téléphone Samsung de toute façon, mais c'est un autre obstacle à l'utilisation de Galaxy AI.

Reste à savoir si les outils d'IA de Samsung valent ces concessions, mais nous le découvrirons bientôt. TechRadar couvrira le lancement de la gamme Samsung Galaxy S24 en direct, alors revenez ici le 17 janvier pour tous les détails.