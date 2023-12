Le Samsung Galaxy S23 FE est désormais disponible dans le monde entier, y compris en Europe

Au début du mois d'octobre, Samsung a dévoilé un trio de nouveaux appareils de marque "FE", dont le Galaxy S23 FE, mais malgré une sortie opportune le même mois aux États-Unis, les fans enthousiastes de FE en Europe ont dû attendre ce nouveau membre de la famille Galaxy S23, jusqu'à aujourd'hui.

Le 8 décembre, le Galaxy S23 FE arrive sur les marchés européens ; un lancement que Samsung France avait en fait télégraphié quelques jours auparavant. Alors qu'aux États-Unis, le prix du téléphone a fluctué - commençant à 599 $ et 649 $ pour les modèles 128GB et 256GB respectivement, avant de baisser rapidement à 529 $ et 589 $ pour les fêtes de fin d'année, en France, le S23 FE est un peu plus cher, à 699,00 € et 759,00 €, pour les deux mêmes modèles de stockage.

L'origine du nom FE a été abandonnée par Samsung. Alors qu'il signifiait autrefois "Fan Edition", il n'est plus là que pour évoquer la sensibilité de la gamme Galaxy S à un prix plus modeste. Pour votre argent, vous obtenez le même design d'appareil photo flottant, ainsi qu'un cadre en aluminium entourant un dos en verre plat - similaire au Galaxy S23 standard.

Le S23 FE est cependant un peu plus grand que son homonyme, avec un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz. Cette taille le place juste entre le S23 de 6,1 pouces et le Galaxy S23 Plus de 6,6 pouces, avec une batterie d'une capacité de 4 500 mAh qui se situe également entre les deux. Bien que ce dernier FE possède également une caméra primaire de 50MP et une caméra ultra-large de 12MP, son capteur téléobjectif 3x est une offre de 8MP à plus faible résolution, tandis que la caméra frontale est de 10MP contre 12MP pour le S23.

La plus grande différence régionale est peut-être le passage à la puce Exynos 2200 de Samsung sur les versions britannique et européenne, par rapport à la puce Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le modèle américain. Il s'agit du même type de puce que celle utilisée l'année dernière par les Samsung Galaxy S22 à l'échelle internationale, qui, d'après les tests effectués à l'époque, mettait en évidence les avantages du Snapdragon par rapport à la puce Exynos, en particulier en ce qui concerne les capacités graphiques et l'efficacité énergétique.

Plus de plaisir et de FEeling

Le S23 FE se concentre sur un grand écran, une autonomie de batterie prometteuse et un appareil photo qui semble généralement comparable à celui du Galaxy S23, mais c'est au niveau des finitions que le téléphone se distingue. Les six finitions du téléphone adoptent généralement une présentation plus audacieuse que les couleurs plus discrètes du S23 standard. Le violet, par exemple, est une teinte beaucoup plus foncée et saturée que la finition lavande du S23 standard. De plus, le choix d'un cadre argenté contrasté permet au FE de se démarquer immédiatement de l'aspect coloré du téléphone d'origine.

Pour adoucir l'affaire pour les clients français, Samsung propose également une reprise de 100 € sur vos anciens appareils, ainsi qu'une paire de Galaxy Buds FE.