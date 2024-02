Le OnePlus 11 et 12 pourraient recevoir plusieurs fonctionnalités puissantes d'IA dans une future mise à jour

Avec Google et Samsung intégrant l'intelligence artificielle générative sur leurs smartphones phares, on aurait pu penser que OnePlus allait se démarquer parmi les grandes marques en n'adoptant pas cette technologie. Eh bien, il s'avère que la société se joint finalement à la tendance puisque les OnePlus 11 et OnePlus 12 ont reçu des fonctionnalités d'IA générative en Chine.

Cette information vient d'un utilisateur de Reddit qui a partagé une capture d'écran d'une récente mise à jour de ColorOS pour le OnePlus 11. Ne soyez pas confus par ce nom. ColorOS est simplement la version chinoise d'OxygenOS avec quelques différences (notamment les applications Google sur ce dernier). Peu après la publication des notes de mise à jour en anglais, les utilisateurs ont découvert que la même mise à jour était également en cours de déploiement pour le OnePlus 12 sur le site communautaire chinois de l'entreprise.

Les fonctionnalités en elles-mêmes ne sont pas révolutionnaires. En fait, le Pixel 8 propose des capacités similaires. Vous avez l'AI Summarizer qui offre aux appareils OnePlus un moyen de créer des résumés d'appels. Selon Mishaal Rahman sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter), elle inclura des informations détaillant le temps passé en appel, « les lieux, [et] les points d'action » entre autres. Un outil de résumé d'article est également inclus. Comme vous pouvez probablement le deviner, cela génère des résumés concis pour les articles d'actualité que vous lisez en ligne.

Outils d'IA utiles

En descendant dans la liste, il y a AIGC Remover pour supprimer des objets ou des personnes des photographies. C'est essentiellement Magic Eraser (gomme magique) du Pixel 8. Enfin, on a Breeno Touch. Breeno, pour ceux qui ne le savent pas, est un assistant numérique présent sur de nombreux téléphones fabriqués par la société mère de OnePlus, Oppo. La fonction Touch permet à l'IA de « reconnaître le contenu affiché à l'écran et de fournir un accès rapide aux services pertinents ».

On ne sait pas exactement quels sont ces « services », mais si on devait faire une supposition, ils sont probablement liés à Baidu, le plus grand moteur de recherche de Chine. L'outil pourrait fonctionner de manière similaire à la fonction de recherche visuelle de Google Lens.

Quant au reste de la mise à jour, elle introduit également d'autres fonctionnalités non liées à l'IA. Elles incluent l'accès des utilisateurs au lecteur d'empreintes digitales sans déverrouiller l'écran et une nouvelle « permission Mouvement & Orientation de l'appareil ». Android Authority explique que la dernière empêche les applications d'utiliser les capteurs de l'appareil utilisés principalement pour les gestes de la main et la détection de la position de l'affichage.

En attendant une sortie plus large d'Oppo

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun commentaire de la part de la branche mondiale de OnePlus sur l'expansion ou non de la mise à jour à OxygenOS dans d'autres pays. Cependant, étant donné que plusieurs grandes marques ont ajouté la technologie d'IA générative à leurs smartphones, cela ne serait qu'une question de temps. Comme le souligne Android Authority, il est possible que OnePlus ait voulu inclure cette mise à niveau sur leur appareil phare, mais peut-être qu'elle n'était tout simplement pas prête à temps. Peut-être que l'équipe de développement n'a pas pu répondre aux attentes pour le lancement du OnePlus 12 en Chine en décembre.

Nous avons contacté OnePlus pour savoir s'ils prévoient de déployer la mise à jour à l'international. Cette histoire sera mise à jour ultérieurement. En attendant, consultez la liste des meilleurs téléphones OnePlus pour 2024 par TechRadar.