iPhone 16 : des prototypes dévoilés montrent à quoi pourrait ressembler le prochain téléphone d'Apple

L'iPhone 16 n'étant probablement pas lancé avant septembre 2024, il est tout à fait possible qu'Apple n'ait pas encore finalisé son design, mais une nouvelle fuite montre trois designs différents que l'entreprise a apparemment envisagés.

MacRumors a obtenu des informations sur les premiers designs de pré-production de l'iPhone 16, et a créé des rendus basés sur ces informations, dont vous pouvez en découvrir quelques-uns ci-dessous.

Parmi ces modèles, c'est celui représenté en noir qui est apparemment le plus susceptible d'être lancé, avec un appareil photo vertical de type iPhone 12, un grand bouton Action (plus grand que celui de l'iPhone 15 Pro) et un nouveau bouton connu sous le nom de "bouton Capture".

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Ces deux boutons seraient capacitifs, c'est-à-dire qu'ils vibreraient lorsqu'on les presse plutôt que de bouger physiquement. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles l'iPhone 16 aurait ce design, et c'est donc celui qui semble le plus probable pour le moment.

Cependant, les deux autres modèles sont également intéressants, et MacRumors ne les exclut pas de la liste des possibilités pour le téléphone final.

Le modèle rose a un agencement de caméra similaire, mais son bouton Action est plus petit et il n'y a pas de bouton Capture, tandis que le modèle jaune a un design de caméra de type iPhone X, avec un boîtier en forme de pilule.

Ce modèle a également un petit bouton Action et pas de bouton Capture, et il inclut un bouton de volume unifié qui fournirait un retour haptique, plutôt que deux boutons mécaniques distincts.

(Image credit: MacRumors)

De l'avant, les trois prototypes ont à peu près la même apparence que l'iPhone 15, avec un écran plat et une île dynamique.

Les couleurs présentées sont apparemment celles qu'Apple a testées en prototype, il y a donc de fortes chances que tout ou une partie de ces teintes soient proposées sur les téléphones finaux.

Bien entendu, l'iPhone 16 étant encore à près d'un an du lancement, tout peut changer, et il est donc possible qu'aucun de ces prototypes ou de ces teintes ne se retrouve sur le téléphone final.

